Происшествия

RT на русскомRT на русскомПри нападении под Лионом погиб один человек и шесть пострадали

На юге Франции один человек погиб и шестеро пострадали в результате нападения двух неизвестных на станции метро в коммуне Виллёрбан недалеко от Лиона.
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Во Франции неизвестный напал на людей с ножом, один человек убит

Life.ru12:00

В Лионе неизвестные напали с ножом и шампуром на прохожих

Коммерсантъ13:17

СМИ: напавший на людей близ Лиона не числился в базах данных полиции

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При нападении двух человек с ножами близ Лиона погиб 19-летний юноша

РБК13:17

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RT на русском12:57

СМИ: число пострадавших при нападении в Лионе возросло до девяти человек

РИА Новости12:41

Видео задержания мужчины, напавшего на людей с ножом под Лионом

РЕН ТВ12:05
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Политика

В Донецке открыли памятник первому главе ДНР Александру Захарченко

ТАСС 06:12
Происшествия

В Подмосковье вертолет упал в реку

Двухместный частный вертолет упал в реку Клязьма в подмосковном Долгопрудном, сообщили РИА Новости в МЧС.
РИА Новости 13:28
Политика

США, Украина и Польша подписали газовое соглашение

Польша, США и Украина в субботу подписали соглашение о сотрудничестве по поставкам природного газа.
Вести.Ru 10:56
Общество

Надвигающийся на США ураган «Дориан» усилился до четвертой категории

Ураган "Дориан" достиг четвертой из пяти возможных категорий, сообщает NBC News со ссылкой на Национальный ураганный центр США.
Интерфакс вчера в 21:56
Происшествия

Французский гонщик Формулы-2 Антуан Юбер скончался в результате аварии

Французский гонщик команды Arden International Антуан Юбер скончался в результате аварии, которая произошла на втором круге первой гонки девятого этапа Формулы-2 – Гран-при Бельгии.
Вести.Ru 13:20
Общество

В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции

В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 11:38
Происшествия

Россиянка впала в кому после купания в турецком бассейне

Приехавшая на отдых в Турцию 19-летняя московская студентка впала в кому после купания в местном бассейне.
Газета.Ru вчера в 04:14
Общество

На Востряковском кладбище открыли памятник Кобзону

Памятник народному артисту СССР, депутату Госдумы Иосифу Кобзону открыли в четверг на Востряковском кладбище, где похоронен певец, депутаты во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным почтили его память, сообщила пресс-служба ГД.
РИА Новости вчера в 08:29
Единоборства

Джошуа дал совет Кэмпбеллу перед боем с Ломаченко

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе британец Энтони Джошуа дал совет своему соотечественнику Люку Кэмпбеллу перед титульным боем с украинцем Василием Ломаченко, который состоится 31 августа на стадионе O2 Arena в Лондоне.
Чемпионат вчера в 03:19
Политика

Меркель рассказала о своих планах после ухода из политики

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила в субботу, что может вернуться в науку после того, как покинет свой пост.
ТАСС 13:26
Футбол

Фрэнк Лэмпард: «„Челси“ потерял 2 очка. Это наша вина»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал ничью с «Шеффилд Юнайтед» (2:2) в 4-м туре АПЛ.
Sports.ru 12:42
Происшествия

В Саратове отец подозревается в убийстве двухмесячного сына

По предварительным данным, сегодня днем 38-летний гражданин вместе с супругой и двумя сыновьями - двух месяцев и двух лет - находился дома на ул. Аэропорт.
СаратовБизнесКонсалтинг 13:14
Финансы

ЦБ предоставил кредитные льготы «дочкам» санкционных компаний

ЦБ разъяснил кредитным организациям, что льготы по займам могут получать компании, которые прямо или косвенно участвуют в уставном капитале фирм, попавших под ограничения, с долей свыше 50%.
Коммерсантъ вчера в 21:44
Космос

Робот «Федор» пожаловался на «угрозы» российского космонавта на МКС

Первый российский человекоподобный робот «Федор» пожаловался на работающего на МКС российского космонавта Алексея Овчинина.
Мойка78 10:29
Происшествия

Сестра убитого в Башкирии годовалого мальчика рассказала о его гибели

Пятилетняя дочь Юлии Хабировой, признавшейся в убийстве годовалого сына, рассказала психологам об обстоятельствах трагедии.
Известия 08:59
Футбол

Семин: Алексей Миранчук получил серьезную травму бедра

Футболист московского "Локомотива" Алексей Миранчук получил травму мышцы задней поверхности бедра в матче чемпионата России против "Ростова", рассказал главный тренер "красно-зеленых" Юрий Семин.
РИА Новости 12:15
Политика

На Украине потребовали переименовать модернизированный в России Ан-124

Недавно глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что к концу года конструкторское бюро «Ильюшин» представит проект модернизированного самолёта Ан-124 «Руслан» с российскими комплектующими.
Профиль вчера в 08:56
Армия и оружие

На Украине погибли более 200 бойцов Нацгвардии за пять лет

Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан заявил, что в стране за последние пять лет при исполнении служебных обязанностей погибли более 200 бойцов Нацгвардии.
RT на русском 07:03
Космос

Надёжность российских спутников возрастёт

3DNews 08:26
Транспорт

В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту

Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru вчера в 03:46
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов: Фергюсон давно заслужил бой за титул

Напомним, что 7 сентября в Абу-Даби Нурмагомедов проведет защиту титула в поединке с американцем Дастином Порье.
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Кино

Тим Миллер уточнил модель Терминатора Т-800

Режиссер фильма "Терминатор: Темные судьбы" Тим Миллер уточнил, какого именно персонажа сыграл Арнольд Шварценеггер, и имеет ли он отношение к предыдущим частям знаменитой фантастической франшизы.
Kinonews.ru вчера в 15:34
Армия и оружие

Турция может начать операцию в Сирии без согласования с США, заявил Эрдоган

Турция намерена приступить к реализации собственного плана операции к востоку от Евфрата в Сирии, если в течение нескольких ближайших недель ей не удастся договориться с США о контроле турецких военных над этим регионом, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
РИА Новости 13:12
Происшествия

Автобус загорелся на Тверской улице

Огонь вспыхнул в моторном отсеке автобуса на площади 6 квадратных метров. В момент происшествия людей в салоне не было.
Москва 24 13:31
Кино

На Венецианском фестивале состоялась премьера фильма «Джокер»

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Экономика

Китай поможет Узбекистану внедрить стандарты в солнечной энергетике

Узбекистан и Китай планируют совместно разработать отраслевые стандарты в сфере солнечной энергетики и создания испытательных лабораторий в Узбекистане, сообщает 31 августа издание UzDaily со ссылкой на министерство энергетики республики.
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Политика

Посещаемость авиасалона МАКС побила абсолютный рекорд

Рекорд дневной посещаемости установлен на международном авиационно-космическом салоне МАКС, который проходит в подмосковном Жуковском.
Российская газета 10:34
Музыка

Андрей Малахов записал ролик-пародию на Киркорова

Российский телеведущий Андрей Малахов записал пародию на скандал, который устроил Филипп Киркоров на конкурсе «Новая волна».
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Теннис

Медведев показал средний палец зрителям на US Open

Болельщики начали освистывать россиянина, который впоследствии показал средний палец трибунам.
Спорт-Экспресс вчера в 21:55
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Искандер»

Минобороны опубликовало на своем YouTube видео учебно-боевого пуска ракеты комплекса «Искандер» на полигоне Капустин Яр.
РБК 12:53
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