Происшествия
RT на русскомПри нападении под Лионом погиб один человек и шесть пострадали
На юге Франции один человек погиб и шестеро пострадали в результате нападения двух неизвестных на станции метро в коммуне Виллёрбан недалеко от Лиона.
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Происшествия
В Подмосковье вертолет упал в реку
Двухместный частный вертолет упал в реку Клязьма в подмосковном Долгопрудном, сообщили РИА Новости в МЧС.
РИА Новости 13:28
Политика
США, Украина и Польша подписали газовое соглашение
Польша, США и Украина в субботу подписали соглашение о сотрудничестве по поставкам природного газа.
Вести.Ru 10:56
Общество
Надвигающийся на США ураган «Дориан» усилился до четвертой категории
Ураган "Дориан" достиг четвертой из пяти возможных категорий, сообщает NBC News со ссылкой на Национальный ураганный центр США.
Интерфакс вчера в 21:56
Происшествия
Французский гонщик Формулы-2 Антуан Юбер скончался в результате аварии
Французский гонщик команды Arden International Антуан Юбер скончался в результате аварии, которая произошла на втором круге первой гонки девятого этапа Формулы-2 – Гран-при Бельгии.
Вести.Ru 13:20
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 11:38
Происшествия
Россиянка впала в кому после купания в турецком бассейне
Приехавшая на отдых в Турцию 19-летняя московская студентка впала в кому после купания в местном бассейне.
Газета.Ru вчера в 04:14
Общество
На Востряковском кладбище открыли памятник Кобзону
Памятник народному артисту СССР, депутату Госдумы Иосифу Кобзону открыли в четверг на Востряковском кладбище, где похоронен певец, депутаты во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным почтили его память, сообщила пресс-служба ГД.
РИА Новости вчера в 08:29
Единоборства
Джошуа дал совет Кэмпбеллу перед боем с Ломаченко
Бывший чемпион мира в тяжёлом весе британец Энтони Джошуа дал совет своему соотечественнику Люку Кэмпбеллу перед титульным боем с украинцем Василием Ломаченко, который состоится 31 августа на стадионе O2 Arena в Лондоне.
Чемпионат вчера в 03:19
Политика
Меркель рассказала о своих планах после ухода из политики
Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила в субботу, что может вернуться в науку после того, как покинет свой пост.
ТАСС 13:26
Футбол
Фрэнк Лэмпард: «„Челси“ потерял 2 очка. Это наша вина»
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал ничью с «Шеффилд Юнайтед» (2:2) в 4-м туре АПЛ.
Sports.ru 12:42
Происшествия
В Саратове отец подозревается в убийстве двухмесячного сына
По предварительным данным, сегодня днем 38-летний гражданин вместе с супругой и двумя сыновьями - двух месяцев и двух лет - находился дома на ул. Аэропорт.
СаратовБизнесКонсалтинг 13:14
Финансы
ЦБ предоставил кредитные льготы «дочкам» санкционных компаний
ЦБ разъяснил кредитным организациям, что льготы по займам могут получать компании, которые прямо или косвенно участвуют в уставном капитале фирм, попавших под ограничения, с долей свыше 50%.
Коммерсантъ вчера в 21:44
Космос
Робот «Федор» пожаловался на «угрозы» российского космонавта на МКС
Первый российский человекоподобный робот «Федор» пожаловался на работающего на МКС российского космонавта Алексея Овчинина.
Мойка78 10:29
Происшествия
Сестра убитого в Башкирии годовалого мальчика рассказала о его гибели
Пятилетняя дочь Юлии Хабировой, признавшейся в убийстве годовалого сына, рассказала психологам об обстоятельствах трагедии.
Известия 08:59
Футбол
Семин: Алексей Миранчук получил серьезную травму бедра
Футболист московского "Локомотива" Алексей Миранчук получил травму мышцы задней поверхности бедра в матче чемпионата России против "Ростова", рассказал главный тренер "красно-зеленых" Юрий Семин.
РИА Новости 12:15
Политика
На Украине потребовали переименовать модернизированный в России Ан-124
Недавно глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что к концу года конструкторское бюро «Ильюшин» представит проект модернизированного самолёта Ан-124 «Руслан» с российскими комплектующими.
Профиль вчера в 08:56
Армия и оружие
На Украине погибли более 200 бойцов Нацгвардии за пять лет
Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан заявил, что в стране за последние пять лет при исполнении служебных обязанностей погибли более 200 бойцов Нацгвардии.
RT на русском 07:03
Космос
Надёжность российских спутников возрастёт
3DNews 08:26
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru вчера в 03:46
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов: Фергюсон давно заслужил бой за титул
Напомним, что 7 сентября в Абу-Даби Нурмагомедов проведет защиту титула в поединке с американцем Дастином Порье.
Советский спорт вчера в 17:23
Кино
Тим Миллер уточнил модель Терминатора Т-800
Режиссер фильма "Терминатор: Темные судьбы" Тим Миллер уточнил, какого именно персонажа сыграл Арнольд Шварценеггер, и имеет ли он отношение к предыдущим частям знаменитой фантастической франшизы.
Kinonews.ru вчера в 15:34
Армия и оружие
Турция может начать операцию в Сирии без согласования с США, заявил Эрдоган
Турция намерена приступить к реализации собственного плана операции к востоку от Евфрата в Сирии, если в течение нескольких ближайших недель ей не удастся договориться с США о контроле турецких военных над этим регионом, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
РИА Новости 13:12
Происшествия
Автобус загорелся на Тверской улице
Огонь вспыхнул в моторном отсеке автобуса на площади 6 квадратных метров. В момент происшествия людей в салоне не было.
Москва 24 13:31
Экономика
Китай поможет Узбекистану внедрить стандарты в солнечной энергетике
Узбекистан и Китай планируют совместно разработать отраслевые стандарты в сфере солнечной энергетики и создания испытательных лабораторий в Узбекистане, сообщает 31 августа издание UzDaily со ссылкой на министерство энергетики республики.
REGNUM 07:47
Политика
Посещаемость авиасалона МАКС побила абсолютный рекорд
Рекорд дневной посещаемости установлен на международном авиационно-космическом салоне МАКС, который проходит в подмосковном Жуковском.
Российская газета 10:34
Музыка
Андрей Малахов записал ролик-пародию на Киркорова
Российский телеведущий Андрей Малахов записал пародию на скандал, который устроил Филипп Киркоров на конкурсе «Новая волна».
Культуромания 10:26
Теннис
Медведев показал средний палец зрителям на US Open
Болельщики начали освистывать россиянина, который впоследствии показал средний палец трибунам.
Спорт-Экспресс вчера в 21:55
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Искандер»
Минобороны опубликовало на своем YouTube видео учебно-боевого пуска ракеты комплекса «Искандер» на полигоне Капустин Яр.
РБК 12:53