Происшествия
При нападении неизвестного с ножом в Японии погибли два человекаBFM.ru вчера в 23:57
При атаке неизвестного с ножом на людей в японском Кавасаки погибли два человека. Сначала сообщалось о гибели одной из раненых первоклассниц, сейчас стало известно о том, что в больнице скончался 30-летний мужчина, предположительно отец одной из школьниц, сообщает РИА Новости.
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Политика
Погранслужба ФСБ опасается новых провокаций от Украины
Риски повторения инцидента в Керченском проливе сохраняются, заявил в интервью «Российской газете» глава пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.
Обновлено вчера в 11:10
Хоккей
«Вашингтон» начал проверку из-за скандального видео с Кузнецовым
Клуб "Вашингтон Кэпиталз" начал собирать факты, связанные с видео, на котором запечатлены форвард команды НХЛ и сборной России по хоккею Евгений Кузнецов и неизвестное вещество белого цвета.
Обновлено в 00:20
Политика
Китай полностью прекратил закупку иранской нефти
Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти.
Обновлено вчера в 23:32
Космос
NASA опубликовало изображение галактики Мессье 90
Недавно Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США поделилось с пользователями сети уникальным изображением галактики Мессье 90, полученным благодаря телескопу «Хаббл».
Обновлено 26 мая в 18:58
Общество
Стал известен новый способ кражи денег у подростков в интернете
Мошенники стали использовать новую схему кражи денег у подростков через социальные сети. Об этом сообщает газета «Известия».
Обновлено вчера в 19:12
Происшествия
СК начал проверку после падения строительного крана в Перми
Следственный комитет начал проверку по факту падения башенного крана в Перми.
Обновлено вчера в 14:04
Политика
Министр предложил вообще отменить пенсии
Россияне резко ответили министру, который считает, что отмена пенсий повлечет рост экономического развития, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 00:55
Политика
Президент Сербии признал потерю Косово
Сербия должна признать, что больше не контролирует ситуацию в Косово, передает PTC слова президента Александра Вучича, выступавшего перед парламентом.
Обновлено вчера в 23:25
Общество
На смолянина составили протокол о неуважении к власти из-за картинки с Путиным под новостью о штрафе за неуважение к власти
В отношении жителя Смоленска Сергея Командирова составили административный протокол по статье о неуважении власти (части 3 статьи 20.1 КоАП) за изображение президента Владимира Путина с нецензурной подписью.
Обновлено вчера в 16:02
Политика
Генпрокурор Украины Луценко отказался уходить в отставку
Зеленский, выступая 20 мая в зале Верховной рады, в своей инаугурационной речи призвал главу СБУ Василия Грицака, генерального прокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака уйти в отставку.
Обновлено вчера в 15:54
Армия и оружие
F-35A в «режиме зверя» заметили вблизи Ирана
Взлет в «режиме зверя» двух истребителей пятого поколения F-35A Lightning II ВВС США с авиабазы Аль-Дафра (ОАЭ) показали на видео.
Обновлено 26 мая в 17:25
Авто
Начались продажи внедорожного купе Volkswagen Teramont X
Несколько недель назад на шанхайском автосалоне состоялся дебют нового внедорожного купе Volkswagen Teramont X, а сегодня стартовали продажи новинки.
Обновлено вчера в 21:34
Экономика
Россияне смогут заработать на сдаче бутылок
Как известно, практика сдачи бутылок существовала в СССР, особенно распространившись в 1970-е годы.
Обновлено вчера в 06:00
Наука
Собаку спасли от жутких ожогов, пересадив ей кожу рыбы
Обновлено вчера в 13:16
Политика
Медведев отменил роуминг в России
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит запрет на внутрисетевой роуминг в России.
Обновлено вчера в 13:17
Происшествия
Авиакомпании попросили Минтранс проверить Superjet 100
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) написала министру транспорта Евгению Дитриху письмо с просьбой провести оперативную проверку Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) на соответствие сертификационным требованиям.
Обновлено в 00:25
Экономика
Юникредит-банк присоединился к системе быстрых платежей
Юникредит-банк стал участником системы быстрых платежей (СБП), которая позволяет переводить деньги по номеру телефона, говорится на сайте компании.
Обновлено вчера в 13:33
Армия и оружие
Израиль атаковал ракетную установку в Сирии
Армия Израиля (ЦАХАЛ) атаковала пусковую установку в Сирии в ответ на запуск ракет по израильскому истребителю, сообщается на странице Вооруженных сил в Twitter.
Обновлено вчера в 15:18
Авто
Впервые продемонстрировали бронеавтомобиль «Горец-ССН»
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Югре в аварии с маршруткой и большегрузом погиб человек
Грузовик совершал поворот, когда ему в левый бок въехала маршрутка.
Обновлено вчера в 23:42
Политика
Недоверие бизнеса к силовикам в России стало рекордным
Предпринимательство в России становится все более небезопасным.
Обновлено вчера в 23:48
Шоу-бизнес
Певица МакSим впервые появилась на сцене после реабилитации
Известная российская певица МакSим впервые появилась на сцене после недавней реабилитации, проходившей вследствие серьезного ДТП.
Обновлено вчера в 09:37
Общество
В Иркутске в конце мая выпал снег
Утром во вторник, 28 мая, многие иркутяне обнаружили, что за окнами идёт самый настоящий снегопад.
Обновлено вчера в 19:56
Здоровье
Эксперты одобрили продление разрешения на гражданское оружие
Срок продления разрешения на гражданское оружие могут увеличить.
Обновлено вчера в 14:40
Авто
Mazda отзывает в России более 1,6 тысячи автомобилей
Российский дилер Mazda отзывает в России более 1,6 тысячи автомобилей из-за проблем со стеклоочистителем.
Обновлено вчера в 08:07
Здоровье
Составлен список самых бесполезных советов врачей
Эксперты составили список распространенных советов врачей пациентам, которые переоценены и не несут реальной пользы для здоровья.
Обновлено вчера в 18:13
Авто
В Сети показали фото Kia Xceed без камуфляжа
Снимки новинки были размещены в итальянских СМИ. Корейская компания готовится к премьере нового кроссовера Kia Xceed.
Обновлено вчера в 07:40
Происшествия
На Камчатке из-за угрозы взрыва эвакуировали аэропорт и автостанцию
Неизвестные сообщили о минировании международного аэропорта Елизово, расположенного в 29 км от Петропавловска-Камчатского, а также автостанции и торгового центра в Вилючинске.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия
Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой
Обновлено вчера в 20:24