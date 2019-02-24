При наезде BMW X6 на людей в Петербурге погиб гражданин СШАРБК 06:18

с чего всё началось

ДТП произошло в ночь с 23 на 24 февраля у дома 55 на Невском проспекте. 30-летний водитель иномарки не справился с управлением, столкнулся с двумя автомобилями, после чего выехал на тротуар и совершил наезд на пятерых пешеходов.

При наезде BMW X6 на людей в Петербурге погиб гражданин США

Политика Голикова объяснила изменение порядка индексации пенсий Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова рассказала, как было принято решение об изменении порядка индексации пенсий, которое озвучил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Гаджеты Huawei представила складной смартфон за $2600 В ходе торжественной презентации в Барселоне Huawei представила флагманский смартфон, который сможет поддерживать работу в сетях 5G, сообщает корреспондент РБК.

Авто Назван ТОП-5 автомобилей для настоящих мужиков Пусть 23 февраля уже прошло, но никогда не поздно составить список самых мужских автомобилей.

Общество В С.-Петербурге прошел митинг памяти Бориса Немцова На акцию на площади Ленина у Финляндского вокзала пришло больше тысячи человек. люди держали плакаты "Власть убила Немцова", "Заказчиков к суду" и "Помним".

Политика Украина в рекламе ПВО «сбила» МиГ-29 Украинская компания Spetstechnoexport на выставке Aero India 2019 в рекламе системы ПВО С-125М "Печора" "сбила" самолет, по очертаниям похожий на МиГ-29,передает РИА "Новости".

Армия и оружие Минобороны получит первый вертолет Ми-38Т в июне Первый десантный вертолет Ми-38Т будет передан Министерству обороны России до конца июня 2019 года.

Происшествия В Астраханской области мужчина открыл стрельбу по полицейским Неизвестный мужчина открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов в Астраханской области.

Армия и оружие Из-за Су-27 российского посла вызвали в МИД Швеции Посол России в Швеции Виктор Татаринцев вызван в МИД этой страны в связи с инцидентом, который произошел в начале этой недели над Балтийским морем.

Шоу-бизнес Режиссера Георгия Данелию ввели в искусственную кому Режиссер Георгий Данелия находится в реанимации, медики ввели его в искусственную кому, сообщила РБК его жена Галина Данелия.

Политика Помпео не исключил военной операции в Венесуэле Госсекретарь США Майк Помпео не исключил возможности проведения военной операции в Венесуэле и назвал президента страны Николаса Мадуро "больным тираном" .

Происшествия В США разбился Boeing 767, выживших нет Авиакатастрофа Boeing 767, принадлежавшего перевозчику «Atlas Air», произошла в то время как самолёт находился на высоте порядка 1800 метров и заходил на посадку.

Происшествия Золотые часы украли у студента в центре Москвы Золотые наручные часы более чем за один миллион рублей украли у студента третьего курса в ресторане в центре Москвы.

Спорт Кулижников выиграл золото на ЧМ в спринтерском многоборье в Херенвене Россиянин Павел Кулижников одержал победу в спринтерском многоборье на чемпионате мира в голландском Херенвене по итогам всех забегов.

Единоборства Александр Емельяненко дал пощёчину спортсмену во время мастер-класса Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко во время мастер-класса в одном из фитнес-клубов Москвы дал пощёчину неизвестному спортсмену.

Политика Повторное голосование по сделке с ЕС о Brexit пройдет до 12 марта Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что повторное голосование британского парламента по сделке c Евросоюзом об условиях Brexit состоится в период до 12 марта.

Политика Русский экзархат в Европе отказался подчиняться Константинополю Инициатива Константинополя о роспуске русского экзархата в Европе отменит томос 1999 года, по которому объединению приходов в странах Западной Европы, вышедших в 1931 году из юрисдикции РПЦ, был возвращен статус экзархата Вселенского патриархата.

Спорт Российский фигурист Коляда выиграл турнир в Таллине За исполнение короткой и произвольной программ М.Коляда получил 233,75 баллов.

Политика Запашный отреагировал на обвинения Серебрякова в адрес России Генеральный директор Большого Московского государственного цирка, дрессировщик Эдгард Запашный отреагировал на заявление актера Алексея Серебрякова о том, что Россия "разжигала конфликты" в ряде стран.

Общество Загадочная смерть кита посреди бразильского леса озадачила ученых В бразильском лесу обнаружили мертвого горбатого кита. Об этом сообщает портал LiveLeak.