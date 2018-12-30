Происшествия
Четыре человека погибли в Улан-Удэ при крушении частного вертолета, сообщили РИА Новости в минздраве Бурятии. Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ в районе Верхней Березовки потерпел крушение вертолет, возгорание на месте крушения потушено.
РИА Новости00:11
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