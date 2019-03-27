Происшествия
При крушении вертолета в Казахстане погибли 13 военныхРИА Новости 00:53
В Кызылординской области Казахстана разбился военный вертолет Ми-8, сообщило министерство обороны страны.
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Футбол
Экс-игрок «Краснодара» провел ночь в центре для беженцев
Бывший защитник "Краснодара" и "Томи" Огнен Враньеш, выступающий за "Андерлехт", был вынужден провести ночь в центре для беженцев, сообщает La Dernière Heure.
Обновлено вчера в 15:51
Происшествия
Следствие обвинило Абызова в создании преступного сообщества
Следствие предъявило обвинение задержанному экс-министру открытого правительства Михаилу Абызову в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.
Обновлено 26 марта в 14:51
Происшествия
В Хабаровском крае осудили мужчину, повесившего кота на балконе
Обновлено вчера в 22:49
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю выросли на 2,8 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 2,8 млн баррелей и на 22 марта составили 442,28 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
Обновлено вчера в 11:47
Культура
YouTube удалил новые ролики Парфенова и Дудя
Видеохостинг YouTube удалил свежие ролики журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя.
Обновлено вчера в 20:49
Политика
Помпео: Россия вмешивается в выборы в США с 2004 года
Госсекретарь США Майк Помпео считает, что Россия вмешивается в выборы в США как минимум с 2004 года, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:59
Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
Обновлено вчера в 20:42
Транспорт
Шереметьево вводит обслуживание по электронным посадочным талонам
Международный аэропорт Шереметьево планирует с 4 апреля ввести обслуживание пассажиров по электронным посадочным талонам, сообщил «РИА Новости» генеральный директор АО «МАШ» Михаил Василенко.
Обновлено вчера в 21:24
Происшествия
В здании правительства Хабаровского края проходят обыски
Власти Хабаровского края подтвердили сообщения о том, что в здании регионального правительства проходят обыски.
Обновлено в 01:48
Авто
Секретные фото салона новой Chevrolet Niva появились в Сети
Портал Drom опубликовал в Сети секретное фото, на котором можно рассмотреть, как будет выглядеть салон нового Chevrolet.
Обновлено в 00:37
Общество
Комиссия проверит роддом из Башкирии после скандала с зарплатами
Ранее в социальных сетях появилось видео, в котором акушерки подняли на смех главного врача после слов о зарплатах в 60 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 05:28
Происшествия
В Кемеровской области при пожаре в частном доме погибли три человека
Три человека погибли в результате пожара в частном доме в городе Юрге в Кемеровской области.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
Около 200 человек эвакуировали из кемеровской многоэтажки из-за пожара
Люди эвакуировались самостоятельно. Всего из дома вышли около 200 человек, 50 из них — дети.
Обновлено в 00:14
Экономика
В Крыму выставят на продажу бывшую госдачу Брежнева за 1 млрд рублей
Бывшую госдачу "Глициния" (Ялта) выставят на продажу в Крыму за 1 млрд рублей, сообщил на заседании Госсовет спикер крымского парламента Владимир Константинов.
Обновлено вчера в 07:44
Космос
NASA просит Роскосмос отложить запуск «Союза» к МКС, сообщил источник
Обновлено вчера в 22:04
Политика
Националисты забросали дом Медведчука петардами и файерами
Радикалы из партии "Национальный корпус" устроили беспорядки под домом главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Киевской области.
Обновлено вчера в 16:16
Экономика
Пенсионные фонды спасут по банковской системе
Законопроект о санации НПФ обретает очертания Банк России сможет санировать негосударственные пенсионные фонды (НПФ) через Фонд консолидации пенсионного сектора, который планируется создать по образцу банковского.
Обновлено вчера в 18:09
Политика
Британский парламент отверг все альтернативные варианты по Brexit
Британские парламентарии не поддержали в полной мере ни один из восьми вариантов дальнейших действий, касающихся Brexit, продемонстрировав лишь, что они категорически против выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения 12 апреля и что идея нового референдума пользуется наибольшей поддержкой.
Обновлено вчера в 18:27
Здоровье
Женщина родила два раза за месяц
Обновлено в 01:32
Армия и оружие
Россия поддерживает боеготовность военной техники Венесуэлы
Россия помогает Венесуэле поддерживать боеготовность ранее поставленной российской военной техники, но о новых закупках речи не идет, сообщил директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов «Интерфаксу» на оборонной выставке Lima-2019 в Малайзии.
Обновлено в 00:49
Транспорт
В РФ меняются условия оборудования железнодорожных переездов камерами
Изменения в законодательство гласят, что владельцы инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования обязаны оборудовать переезды, расположенные на путях общего пользования, работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для фиксации нарушений правил проезда через железнодорожные переезды.
Обновлено вчера в 17:27
Хоккей
Гол Радулова помог «Далласу» победить «Калгари» в НХЛ
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» на выезде обыграл «Калгари Флеймз».
Обновлено в 01:12
Энергетика
Глава «Газпрома» посетил Туркменистан
Представители российского государственного концерна "Газпром" во главе с председателем правления компании Алексеем Миллером 27 марта посетили с рабочим визитом Ашхабад.
Обновлено вчера в 11:19
Гаджеты
Роскачество составило рейтинг смартфонов
Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) обновили рейтинг смартфонов.
Обновлено в 01:00
Политика
Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что атаку на крупнейшую гидроэлектростанцию страны совершил снайпер.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Порошенко назвал условие переговоров с Путиным
Президент Украины Петр Порошенко допустил двусторонние переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, но только при участии международных партнеров.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Владимир Путин прибыл с визитом в Киргизию
В четверг, 28 марта, президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Киргизию, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Обновлено вчера в 22:53
Экономика
Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами
Росстат назвал виды экономической деятельности с самыми высокими зарплатами (в среднем по стране) по итогам января 2019 года.
Обновлено в 00:05
Происшествия
В Гватемале грузовик переехал 30 человек
Не меньше 30 человек погибли в результате ДТП в Гватемале.
Обновлено в 01:18