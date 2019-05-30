Армия и оружие

При крушении вертолета на Украине погибли четверо военныхLenta.ru 01:27

Связь с бортом была потеряна вечером в среду, 29 мая. Об этом говорится в сообщении Сухопутных войск ВС Украины в Facebook. В результате аварии погибли четыре человека, среди которых командир авиационной бригады, базирующейся во Львовской области.
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с чего всё началось
На борту находились четыре человека, в том числе и командир авиационной бригады, базирующейся во Львовской области, говорится в сообщении, опубликованном в Facebook
 Сухопутных войск ВС Украины.
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