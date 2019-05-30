Армия и оружие
При крушении вертолета на Украине погибли четверо военныхLenta.ru 01:27
Связь с бортом была потеряна вечером в среду, 29 мая. Об этом говорится в сообщении Сухопутных войск ВС Украины в Facebook. В результате аварии погибли четыре человека, среди которых командир авиационной бригады, базирующейся во Львовской области.
Читать в источнике
Оценить181
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 09:43, Ашберн
Происшествия
Двух офицеров московского СКР задержали за взятку в 1 млн рублей
По данным следствия, офицеры СКР сговорились с адвокатом, чтобы получить вознаграждение от фигуранта уголовного дела.
Обновлено в 09:02
Авто
Показали фото обновленного Renault Duster для России
Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено вчера в 10:08
Шоу-бизнес
Собчак заявила о неприязни дизайнеров к Бузовой
Телеведущая Ксения Собчак рассказала о том, что известные дизайнерские бренды не хотят, чтобы певица Ольга Бузова носила их вещи, передает ФАН.
Обновлено в 07:11
Происшествия
Госдума одобрила ужесточение наказания для пьяных нарушителей ПДД
Госдума приняла во втором чтении поправки к УК, ужесточающие наказание для пьяных водителей, по вине которых пострадали или погибли люди, говорится на сайте Госдумы.
Обновлено вчера в 09:52
Экономика
Силуанов предложил уравнять ставку НДФЛ для иностранцев и россиян
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранцев и россиян.
Обновлено в 05:04
Общество
Фонд Святой Екатерины презентовал новый сквер у Театра драмы
Видеоролик показывает, что собираются построить и благоустроить вместе с кафедральным собором Застройщик храма святой Екатерины в Екатеринбурге, Фонд Святой Екатерины, презентовал видеоролик о благоустройстве общественного пространства на территории сквера и фонтана "Шар" на Октябрьской площади у Театра драмы, а также озеленение пространства набережной до Макаровского моста.
Обновлено в 09:33
Происшествия
В Амурской области загорелся тепловоз пассажирского поезда
30 мая в 05:55 по амурскому времени произошло возгорание секции тепловоза пассажирского поезда № 326 сообщением Нерюнгри — Хабаровск.
Обновлено в 03:07
Здоровье
Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
Обновлено в 01:01
Кино
В Норвегии начались съемки фильма «Черная вдова»
Обновлено в 09:24
Авто
Представлен обновленный кроссовер Lexus RX
Компания Lexus представила кроссовер RX 2020 модельного года, который после обновления изменился минимально.
Обновлено вчера в 23:46
Общество
В Италии умерла прожившая 10 лет у могилы своего хозяина собака
Умерла собака по кличке Николетта, которая более 10 лет провела у могилы своего хозяина на кладбище итальянского города Панца.
Обновлено в 08:14
Политика
Пентагон запретит работать вместе с Россией при космических пусках
Министерство обороны США внёсло Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках.
Обновлено в 09:30
Финансы
Прибыль ВТБ упала на 16%. Аналитики все равно советуют покупать акции
Чистая прибыль банка ВТБ за квартал уменьшилась на 16,2% — с ₽55,5 млрд годом ранее до ₽46,5 млрд сейчас.
Обновлено в 04:51
Происшествия
В Петербурге завели дело о гибели серфингиста под «Метеором»
Ненадлежащее исполнение своих обязанностей вменили должностным лицам спортшколы, где занимался юноша.
Обновлено в 09:29
Происшествия
Выпускница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11-го класса школы № 27 умерла во время сдачи ЕГЭ по математике.
Обновлено вчера в 21:07
Кино
В постере первого сезона «Игры престолов» нашли спойлер финала
Обновлено в 09:06
Общество
IKEA оформила гостиные в стиле «Симпсонов» и «Друзей»
В ходе рекламной кампании для ОАЭ компания IKEA воссоздала знаменитые комнаты из «Симпсонов», «Очень странных дел» и «Друзей».
Обновлено в 07:36
Происшествия
Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево
По данным агентства, Airbus A320 совершил вынужденную посадку из-за неисправности. Как отмечается, самолет выполнял рейс Москва - Грозный.
Обновлено в 04:47
Политика
Лавров прокомментировал военную активность России на Курилах
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя озабоченность Японии в связи с военной активностью России на Южных Курилах, напомнил, что российские вооруженные силы работают на своей территории.
Обновлено в 06:29
Происшествия
В Крыму задержали двух крымскотатарских активисток
Сегодня, 30 мая, в Джанкое и в Бахчисарае силовиками были задержаны две крымскотатарские активистки Лутфие ЗУДИЕВА и Мумине Салиева.
Обновлено в 09:13
Экономика
Путин продлил амнистию капиталов до 2020 года
Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении амнистии капиталов. Документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено вчера в 18:24
Армия и оружие
Армия Украины останется без прапорщиков
Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести новую шкалу армейских и корабельных воинских званий, упразднить прапорщиков и мичманов, а также разделить сержантский и старшинский состав на младший и старший ранги.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Допрошен украинский капитан судна, столкнувшегося с катером на Дунае
Полиция Венгрии допросила капитана судна, минувшим вечером столкнувшегося с прогулочным катером на Дунае.
Обновлено в 07:32
Политика
Песков счел «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане
Журналисты спросили его о решении Верховного суда Татарстана, который 30 мая прекратил административное дело против жителя Набережных Челнов за вывешенный на мосту баннер с негативной надписью про Путина (по мнению юристов РБК, цитирование этой надписи подпадает под действие закона об оскорблении власти и может привести к блокировке сайта).
Обновлено в 07:41
Авто
Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»
Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено в 09:04
Транспорт
Билеты в плацкарт подорожали в два раза
Общероссийское объединение пассажиров сообщило, что билеты в плацкартные вагоны с отправлением в июне-июле 2019 года подорожали на 65-100%.
Обновлено в 03:04
Авто
Завод Haval начинает серийное производство
В Тульской области на территории индустриального парка «Узловая» 5 июня состоится открытие завода Haval.
Обновлено вчера в 10:26
Экономика
Жители России предпочитают хранить сбережения в рублях — опрос
Большинство имеющих сбережения жителей России хранят их в рублях, свидетельствуют данные опроса, проведенного холдингом «Ромир».
Обновлено в 01:59
Авто
Новый кроссовер Kia для России сфотографировали без камуфляжа
Новый компактный кроссовер KIA, который приедет в Россию в 2020 году в качестве прямого конкурента Hyundai Creta, назвали KIA Seltos.
Обновлено в 00:22