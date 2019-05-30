Армия и оружие
При крушении вертолета на Украине погибли четверо военныхLenta.ru 01:27
Связь с бортом была потеряна вечером в среду, 29 мая. Об этом говорится в сообщении Сухопутных войск ВС Украины в Facebook. В результате аварии погибли четыре человека, среди которых командир авиационной бригады, базирующейся во Львовской области.
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с чего всё началось
«В результате авиационной катастрофы, по предварительной информации, погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооружённых сил Украины», — говорится в тексте.RT на русском00:29
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