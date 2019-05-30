При крушении вертолета на Украине погибли четверо военныхLenta.ru 01:27

с чего всё началось

Связь с бортом была потеряна вечером в среду, 29 мая. Об этом говорится в сообщении Сухопутных войск ВС Украины в Facebook. В результате аварии погибли четыре человека, среди которых командир авиационной бригады, базирующейся во Львовской области.

При крушении вертолета на Украине погибли четверо военных

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Транспорт В России резко подорожали билеты в плацкарт После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).

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