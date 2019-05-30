Армия и оружие
В ВСУ уточнили количество и имена погибших при крушении вертолетаРоссийская газета 04:50
В результате крушения военного вертолета МИ-8 на Украине погибли четверо военнослужащих. Инцидент произошел вечером 29 мая недалеко от села Сестрятин Ровненской области при выполнении тренировочного полета. Ранее сообщалось о пяти погибших.
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с чего всё началось
«В результате авиационной катастрофы, по предварительной информации, погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооружённых сил Украины», — говорится в тексте.RT на русском00:29
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