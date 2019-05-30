В ВСУ уточнили количество и имена погибших при крушении вертолетаРоссийская газета 04:50

с чего всё началось

В результате крушения военного вертолета МИ-8 на Украине погибли четверо военнослужащих. Инцидент произошел вечером 29 мая недалеко от села Сестрятин Ровненской области при выполнении тренировочного полета. Ранее сообщалось о пяти погибших.

В ВСУ уточнили количество и имена погибших при крушении вертолета

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