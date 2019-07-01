Происшествия

При крушении самолета в Техасе погибли десять человекREGNUM вчера в 19:40

Погибли по меньшей мере десять человек, сообщает 30 июня CBS News. Как стало известно, авария произошла в Эдисоне воскресным утром, 30 июня. Двухмоторный пассажирский самолет при взлете потерял один из двигателей, в результате чего накренился влево и врезался в ангар.
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10 человек погибли при крушении самолета в США

Газета.Ruвчера в 19:32

В США самолёт врезался в ангар во время взлёта — видео

RT на русском02:37

Десять человек стали жертвами крушения двухмоторного самолета в Техасе

Эхо Москвывчера в 20:03

В американском штате Техас разбился легкий двухмоторный самолет, погибли десять человек

Интерфакс03:56

В Техасе при крушении легкомоторного самолета погибли десять человек

РБКвчера в 19:29

AP: в Техасе разбился двухмоторный самолет

ТАССвчера в 19:20

В США десять человек погибли в результате крушения самолета

РИА Новостивчера в 19:16
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 07:45, Вашингтон
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Названы цены и комплектации семиместного Mitsubishi Outlander для России

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Вице-спикер Госдумы пожелал Беглову проиграть выборы

Лебедев обвинил в этом действующую городскую власть и пожелал врио губернатора Александру Беглову проиграть сентябрьские выборы.
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Унесенные рекой дома образовали затор перед трассой «Сибирь» в Тулуне

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Песков предупредил российских артистов об опасности гастролей в Грузии

Напомним, что ранее Катамадзе заявила, что больше не будет выступать с концертами по России.
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В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Зеленским

Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк назвал реальной возможность встречи Зеленского и Путина.
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В сети появилось видео с места взрыва неопознанного объекта на Кипре

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В России изменились правила выдачи микрозаймов

1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
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Рэпер Lil Nas X совершил каминг-аут

Lil Nas X, один из самых популярных фрешменов рэп-сцены, шокировал многих своих фанатов, совершив каминг-аут.
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Песков сообщил о жестком разговоре Мэй с Путиным по «делу Скрипалей»

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Зеленский потребовал наказать Климкина

Украинский президент Владимир Зеленский потребовал, чтобы премьер страны Владимир Гройсман привлек главу МИДа Павла Климкина к дисциплинарной ответственности, передает ТАСС.
Обновлено в 07:02
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«АвтоВАЗ» повысил цены на Lada Granta и Lada Vesta

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 июля повысил цены на модели Lada Granta и Lada Vesta. Об этом сообщает «Лада онлайн».
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Авто

Составили топ-10 дизельных автомобилей в РФ

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных дизельных автомобилей в России.
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Армия и оружие

Зеленский прокомментировал разведение сил в Станице Луганской

Обновлено в 01:49
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Ученые объяснили, чем для людей обернется первый контакт с пришельцами

«СМИ любят манипулировать сознанием людей, сообщение о первом контакте с пришельцами может быть выдано за фейк или же спровоцировать панику в обществе», – рассказал эксперт.
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Экономика

Росстат заявил о резком росте выплат россиян по налогам и кредитам

За минувший год выплаты по налогам и кредитам в структуре расходов россиян выросли на 12,2%. В предыдущие три года рост составлял менее двух процентов.
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева прокатилась по перрону вокзала на машине

Многие не стали критиковать певицу за то, что она прокатилась по перрону вокзала на машине и пожелали ей "счастливого пути".
Обновлено в 05:42
Экономика

Тариф системы «Платон» впервые проиндексировали

С 1 июля 2019 года на 14 копеек вырос тариф государственной системы «Платон», в рамках которой с грузовиков взимается плата за использование федеральных дорог.
Обновлено вчера в 22:58
Путешествия

В Крыму рассказали о предпочтениях украинских туристов

Украинские туристы выбирают для отдыха крымские курорты западного побережья, сообщила председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Пархоменко.
Обновлено в 04:25
Общество

Госдума рассмотрит запрет частных дорожных камер

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому камеры видеофиксации на российских дорогах должны находиться в собственности властей.
Обновлено в 03:23
Общество

С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому

С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Жительница Урала пыталась сжечь «вредную для здоровья» вышку связи

Обновлено в 07:14
Политика

«Коммерсантъ»: два заместителя Золотова в Росгвардии подали в отставку

Два заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова – Сергей Меликов и Сергей Милейко – подали рапорты об увольнении, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 21:37
Политика

Глава СНБО Украины не видит смысла в визовом режиме с Россией

Украине нет необходимости вводить визовый режим с Россией, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк 1 июня в интервью изданию «Левый берег».
Обновлено в 06:59
Транспорт

Минтранс намерен изменить регулирование совместных поездок на авто

Обновлено вчера в 21:59
Путешествия

В Анапе запретили купание на всех пляжах из-за опасного течения

Пресс-служба администрации Анапы сообщила о запрете на купание на всех пляжах курорта по причине шторма и сильного донного течения.
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Футбол

Фанаты «Локомотива» обратились с открытым письмом к Мещерякову

Болельщики московского футбольного клуба «Локомотив» выступили с открытым письмом к председателю совета директоров клуба — Анатолию Мещерякову.
Обновлено в 05:48
Общество

В Японии более миллиона человек получили рекомендации эвакуироваться

Обновлено в 02:39
Происшествия

Полуторагодовалая девочка утонула в бассейне под Саратовом

Обновлено в 06:26
Спорт

Александр Кокорин признался, что тюрьма его ничему не научила

Обновлено в 06:04
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Комитет Рады рекомендовал приостановить участие Украины в ПАСЕ

Комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал парламенту приостановить участие делегации Украины в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) до получения выводов Венецианской комиссии.
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