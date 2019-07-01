Происшествия
При крушении самолета в Техасе погибли десять человекREGNUM вчера в 19:40
Погибли по меньшей мере десять человек, сообщает 30 июня CBS News. Как стало известно, авария произошла в Эдисоне воскресным утром, 30 июня. Двухмоторный пассажирский самолет при взлете потерял один из двигателей, в результате чего накренился влево и врезался в ангар.
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Экономика
Предприниматели перешли на онлайн-кассы
Индивидуальные предприниматели и компании, которые раньше работали без онлайн-касс, с 1 июля должны начать их использовать.
Обновлено вчера в 18:00
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Шоу-бизнес
Аллу Пугачеву проводили с почестями в Ригу из Москвы
Картедж автомобилей доставил Примадонну к собственному вагону поезда Известная Российская певица Алла Пугачева отправилась в очередной раз на отдых в Юрмалу.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
Зеленский оценил разведение сил у Станицы Луганской
Обновлено в 04:22
Транспорт
Минтранс разработал правила для совместных поездок
Минтранс России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях, таких как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка».
Обновлено в 03:35
Политика
«Ъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии
Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов уходит в отставку. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:04
Экономика
В России вступили в силу новые ограничения по кредитам до года
Если кредит взят до июля 2019 года, то долг не может превышать размер займа более чем в 2,5 раза, если до января 2020 года – в два раза, позже этого срока – в полтора раза.
Обновлено в 03:30
Политика
«Машина времени» пала жертвой позиции Макаревича по Крыму
По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна, популярность Макаревича в последнее время заметно упала из-за позиции музыканта Крыму, которая расходится с мнением абсолютного большинства россиян.
Обновлено вчера в 11:50
Экономика
В РФ вступили в силу новые правила долевого строительства
Новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан начали действовать в России с 1 июля.
Обновлено в 01:58
Политика
Медведев заявил, что в «Единой России» чувствуют дефицит доверия
Партия "Единая Россия" ощущает определенный дефицит доверия избирателей, которым все чаще кажется, что их не слышат.
Обновлено вчера в 17:09
Общество
Союз потребителей поддержал новые правила продажи молочных продуктов
Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с RT прокомментировал постановление российского правительства о введении с 1 июля новых правил реализации молочной продукции.
Обновлено в 02:56
Авто
В Россию запретят ввозить праворульные автомобили
Завтра, 1 июля, в России в силу вступает закон, согласно которому будет запрещен ввоз на территорию страны праворульных автомобилей с числом посадочных мест более восьми.
Обновлено вчера в 13:04
Происшествия
Число жертв паводков в Иркутской области выросло до семи
Число погибших в результате паводка в Иркутской области выросло до семи человек.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Более 60 человек пострадали в результате взрыва в Кабуле
Число раненных в результате мощного взрыва, прогремевшего в афганской столице в понедельник утром, достигло 65 человек, сообщил глава пресс-службы Минздрава Афганистана Вахидулла Меяр в своем твиттере.
Обновлено в 02:19
Политика
Иран предупреждает об угрозе ОПЕК из-за России и Саудовской Аравии
На саммите "Двадцатки" в Осаке президент Путин заявил, что Россия и Саудовская Аравия поддерживают продление сделки по сокращению нефтедобычи на срок от 6 до 9 месяцев.
Обновлено в 03:00
Космос
Китай за два года выведет на орбиту почти 200 «умных» спутников
Группировка из 192 китайских спутников с искусственным интеллектом будет выведена на орбиту к 2021 году.
Обновлено в 03:03
Армия и оружие
Израиль нанес ракетный удар по Дамаску
Обновлено вчера в 18:51
Армия и оружие
Неопознанный объект упал и взорвался на Кипре
Обновлено в 02:50
Происшествия
В Ленобласти асфальтоукладчик насмерть сбил рабочего
Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, наезд произошел на 118-м километре трассы "Сортавала" в Приозерском районе.
Обновлено в 02:41
Кино
Netflix снимет сериал по комиксу Нила Геймана «Песочный человек»
Американская развлекательная компания Netflix, которая является поставщиком фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа, планирует снять многосерийную экранизацию культового комикса Нила Геймана под названием «Песочный человек».
Обновлено в 03:57
Наука
Что чувствуется перед смертью, рассказали ученые
Ученые описали особые ощущения и переживания, которые 10% людей испытали в опасных ситуациях. Об этом сообщает MedicalXpress.
Обновлено вчера в 13:06
Происшествия
В ДТП под Ростовом погиб пассажир маршрутки и пять пострадали
В столкновении пассажирского микроавтобуса и грузовой "Газели" на трассе М4 "Дон" в Ростовской области пострадали пять человек и один мужчина погиб.
Обновлено в 04:31
Экономика
Facebook назначили штраф за отказ предоставить данные о россиянах
Решение о штрафе для компании Facebook вступило в законную силу. Об этом сообщили в Таганском суде Москвы.
Обновлено в 04:29
Футбол
Глушаков станцевал лезгинку на первой тренировке с «Ахматом»
Российский полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков необычно провел первую тренировку в составе нового клуба.
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
ФСБ опубликовала видео задержания трех чиновников в Дагестане
ФСБ России представила видео задержания в Дагестане по делу о махинациях с бюджетными средствами трех чиновников - заместителей директора государственного казенного учреждения Республики Дагестан "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Саада Саидова, Юсупа Расулова и Магомедамина Казакбиева.
Обновлено в 03:35
Политика
Генпрокуратура признала нежелательной работу фонда «Свободная Россия»
В конце июня Министерство юстиции России объявило, что этот фонд включён в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.
Обновлено в 04:16