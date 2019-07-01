При крушении самолета в Техасе погибли десять человекREGNUM вчера в 19:40

Погибли по меньшей мере десять человек, сообщает 30 июня CBS News. Как стало известно, авария произошла в Эдисоне воскресным утром, 30 июня. Двухмоторный пассажирский самолет при взлете потерял один из двигателей, в результате чего накренился влево и врезался в ангар.

При крушении самолета в Техасе погибли десять человек

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