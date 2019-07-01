При крушении самолета в Техасе погибли десять человекREGNUM вчера в 19:40

Погибли по меньшей мере десять человек, сообщает 30 июня CBS News. Как стало известно, авария произошла в Эдисоне воскресным утром, 30 июня. Двухмоторный пассажирский самолет при взлете потерял один из двигателей, в результате чего накренился влево и врезался в ангар.

При крушении самолета в Техасе погибли десять человек

Общество В РФ изменились правила продажи молочных продуктов В "Ашане" заявили также, что продукты без заменителя молочного жира будут выделены специальным значком.

Здоровье Январь и май являются самыми опасными месяцами для здоровья сердца Интересно, что больше всего патологии было обнаружено в январе, а в мае увеличивалось количество случаев внезапной остановки сердца.

Технологии В России установят 10 тыс. биометрических банкоматов В России до конца текущего года планируют установить более 10 тыс. биометрических банкоматов.

Экономика В России начали действовать новые правила выдачи микрозаймов В России с 1 июля начали действовать новые правила выдачи потребительских кредитов, разработанные Центробанком.

Энергетика Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в России Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.

Авто В России запретили праворульные автомобили В Россию запретили ввозить праворульные автомобили. Соответственный закон вступает в силу 1 июля.В ГИБДД объяснили нововведение.

Транспорт Беглов осмотрел открытую после капремонта «Академическую» Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проинспектировал открывшуюся после 11-месячного ремонта станцию метро «Академическая», сообщает spbdnevnik.ru.

Общество МВД предложило установить новый платеж для работающих иностранцев МВД предлагает ввести дополнительные платежи для мигрантов, работающих в России на основании вида на жительство (ВНЖ) или разрешения на временное проживание (РВП), но не обязанных оплачивать патент, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Политика Соловьев усомнился в востребованности Нино Катамадзе в России Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал отказ певицы Нино Катамадзе от выступлений в России.

Политика В Брюсселе начался экстренный саммит ЕC Экстренный саммит с участием лидеров 28 стран - членов Евросоюза, созванный неделю назад главой Евросовета Дональдом Туском для согласования кандидатов на ключевые посты сообщества, начался в воскресенье в Брюсселе с задержкой на 2,5 часа и при полной неопределенности, передает корреспондент ТАСС с места события.

Шоу-бизнес Андрей Малахов рассказал о болезни сына Телеведущий Андрей Малахов и дочь миллионера, владельца издательского бизнеса Виктора Шкулева Наталья Шкулева воспитывают годовалого сына Сашу.

Космос Китай за два года выведет на орбиту почти 200 «умных» спутников Группировка из 192 китайских спутников с искусственным интеллектом будет выведена на орбиту к 2021 году.

Политика В Тбилиси начинается Марш свободы Протесты в Тбилиси продолжаются с 20 июня 2019 года, когда российский депутат Сергей Гаврилов неудачно сел в чужое кресло.

Политика В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.

Политика Иран предупредил об обреченности ОПЕК Соглашение по ограничению добычи нефти между странами, входящими в картель ОПЕК, и другими производителями не имеет смысла без согласия внутри организации стран-экспортеров нефти, заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, передает иранское агентство Mehr.

Происшествия В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме По информации организации, доктора задержали в пятницу сотрудники СК РФ по делу о смерти 6 ноября 2018 года младенца в калининградском роддоме №4, исполняющая обязанности главврача которого Елена Белая сейчас также находится под домашним арестом.

Армия и оружие США построят военный порт в Арктике для «сдерживания» России Соединённые Штаты планируют построить порт в Арктике, чтобы заявить России о своих интересах в регионе.

Политика «Ъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов уходит в отставку. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Происшествия В Ленобласти асфальтоукладчик насмерть сбил рабочего В Ленинградской области начата проверка обстоятельств, при которых на дорожного рабочего наехал асфальтоукладчик.

Политика Назначен новый врио начальника свердловской полиции Генерал-майор Владимир Миронов назначен временно исполняющим обязанности начальника ГУ МВД России по Свердловской области.

Политика Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.

Экономика На Украине запустили новый рынок электроэнергии Новый рынок электроэнергии запущен в понедельник на Украине, несмотря на рекомендации международных партнеров об отсрочке его открытия.

Общество В Москве промыли около половины запланированных фасадов домов К началу июля в городе промыта уже почти половина: 13 тыс. 619 фасадов многоквартирных домов и 5 тыс. 746 - нежилых зданий.