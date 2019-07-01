Происшествия
При крушении самолета в Техасе погибли десять человекREGNUM вчера в 19:40
Погибли по меньшей мере десять человек, сообщает 30 июня CBS News. Как стало известно, авария произошла в Эдисоне воскресным утром, 30 июня. Двухмоторный пассажирский самолет при взлете потерял один из двигателей, в результате чего накренился влево и врезался в ангар.
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В "Ашане" заявили также, что продукты без заменителя молочного жира будут выделены специальным значком.
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Экономика
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Обновлено в 02:09
Энергетика
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В Санкт-Петербурге 30 человек траванулись шавермой, сообщает NevaToday.
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В Брюсселе начался экстренный саммит ЕC
Экстренный саммит с участием лидеров 28 стран - членов Евросоюза, созванный неделю назад главой Евросовета Дональдом Туском для согласования кандидатов на ключевые посты сообщества, начался в воскресенье в Брюсселе с задержкой на 2,5 часа и при полной неопределенности, передает корреспондент ТАСС с места события.
Обновлено вчера в 14:45
Шоу-бизнес
Андрей Малахов рассказал о болезни сына
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Космос
Китай за два года выведет на орбиту почти 200 «умных» спутников
Группировка из 192 китайских спутников с искусственным интеллектом будет выведена на орбиту к 2021 году.
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Политика
В Тбилиси начинается Марш свободы
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Обновлено 29 июня в 11:49
Политика
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Политика
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Соглашение по ограничению добычи нефти между странами, входящими в картель ОПЕК, и другими производителями не имеет смысла без согласия внутри организации стран-экспортеров нефти, заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, передает иранское агентство Mehr.
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Происшествия
В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме
По информации организации, доктора задержали в пятницу сотрудники СК РФ по делу о смерти 6 ноября 2018 года младенца в калининградском роддоме №4, исполняющая обязанности главврача которого Елена Белая сейчас также находится под домашним арестом.
Обновлено 29 июня в 15:59
Армия и оружие
США построят военный порт в Арктике для «сдерживания» России
Соединённые Штаты планируют построить порт в Арктике, чтобы заявить России о своих интересах в регионе.
Обновлено вчера в 23:50
Политика
«Ъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии
Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов уходит в отставку. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:04
Происшествия
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Новый рынок электроэнергии запущен в понедельник на Украине, несмотря на рекомендации международных партнеров об отсрочке его открытия.
Обновлено в 02:30
Общество
В Москве промыли около половины запланированных фасадов домов
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