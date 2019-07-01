Происшествия

При крушении самолета в Техасе погибли десять человекREGNUM вчера в 19:40

Погибли по меньшей мере десять человек, сообщает 30 июня CBS News. Как стало известно, авария произошла в Эдисоне воскресным утром, 30 июня. Двухмоторный пассажирский самолет при взлете потерял один из двигателей, в результате чего накренился влево и врезался в ангар.
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В США самолёт врезался в ангар во время взлёта — видео

RT на русском02:37

Десять человек стали жертвами крушения двухмоторного самолета в Техасе

Эхо Москвывчера в 20:03

10 человек погибли при крушении самолета в США

Газета.Ruвчера в 19:32

Десять человек погибли при крушении двухмоторного самолета в Техасе

Интерфаксвчера в 19:46

В Техасе при крушении легкомоторного самолета погибли десять человек

РБКвчера в 19:29

AP: в Техасе разбился двухмоторный самолет

ТАССвчера в 19:20

В США десять человек погибли в результате крушения самолета

РИА Новостивчера в 19:16
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 03:12, Вашингтон
Общество

В РФ изменились правила продажи молочных продуктов

В "Ашане" заявили также, что продукты без заменителя молочного жира будут выделены специальным значком.
Обновлено в 00:27
Здоровье

Январь и май являются самыми опасными месяцами для здоровья сердца

Интересно, что больше всего патологии было обнаружено в январе, а в мае увеличивалось количество случаев внезапной остановки сердца.
Обновлено вчера в 23:38
Общество

Новосибирская область примет пострадавших от наводнения в Приангарье

Обновлено в 00:40
Технологии

В России установят 10 тыс. биометрических банкоматов

В России до конца текущего года планируют установить более 10 тыс. биометрических банкоматов.
Обновлено в 01:52
Экономика

В России начали действовать новые правила выдачи микрозаймов

В России с 1 июля начали действовать новые правила выдачи потребительских кредитов, разработанные Центробанком.
Обновлено в 02:09
Энергетика

Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в России

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.
Обновлено вчера в 21:30
Авто

В России запретили праворульные автомобили

В Россию запретили ввозить праворульные автомобили. Соответственный закон вступает в силу 1 июля.В ГИБДД объяснили нововведение.
Обновлено вчера в 23:03
Транспорт

Беглов осмотрел открытую после капремонта «Академическую»

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проинспектировал открывшуюся после 11-месячного ремонта станцию метро «Академическая», сообщает spbdnevnik.ru.
Обновлено в 02:42
Общество

МВД предложило установить новый платеж для работающих иностранцев

МВД предлагает ввести дополнительные платежи для мигрантов, работающих в России на основании вида на жительство (ВНЖ) или разрешения на временное проживание (РВП), но не обязанных оплачивать патент, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 22:08
Политика

Соловьев усомнился в востребованности Нино Катамадзе в России

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал отказ певицы Нино Катамадзе от выступлений в России.
Обновлено вчера в 19:46
Происшествия

30 человек отравились шавермой в Петербурге

В Санкт-Петербурге 30 человек траванулись шавермой, сообщает NevaToday.
Обновлено в 02:34
Политика

В Брюсселе начался экстренный саммит ЕC

Экстренный саммит с участием лидеров 28 стран - членов Евросоюза, созванный неделю назад главой Евросовета Дональдом Туском для согласования кандидатов на ключевые посты сообщества, начался в воскресенье в Брюсселе с задержкой на 2,5 часа и при полной неопределенности, передает корреспондент ТАСС с места события.
Обновлено вчера в 14:45
Шоу-бизнес

Андрей Малахов рассказал о болезни сына

Телеведущий Андрей Малахов и дочь миллионера, владельца издательского бизнеса Виктора Шкулева Наталья Шкулева воспитывают годовалого сына Сашу.
Обновлено вчера в 19:30
Космос

Китай за два года выведет на орбиту почти 200 «умных» спутников

Группировка из 192 китайских спутников с искусственным интеллектом будет выведена на орбиту к 2021 году.
Обновлено в 03:03
Политика

В Тбилиси начинается Марш свободы

Протесты в Тбилиси продолжаются с 20 июня 2019 года, когда российский депутат Сергей Гаврилов неудачно сел в чужое кресло.
Обновлено 29 июня в 11:49
Политика

В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России

Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
Обновлено вчера в 14:15
Политика

Иран предупредил об обреченности ОПЕК

Соглашение по ограничению добычи нефти между странами, входящими в картель ОПЕК, и другими производителями не имеет смысла без согласия внутри организации стран-экспортеров нефти, заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, передает иранское агентство Mehr.
Обновлено в 02:54
Общество

Уровень воды в подтопленном Тулуне опустился ниже 11 метров

Обновлено вчера в 20:19
Происшествия

В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме

По информации организации, доктора задержали в пятницу сотрудники СК РФ по делу о смерти 6 ноября 2018 года младенца в калининградском роддоме №4, исполняющая обязанности главврача которого Елена Белая сейчас также находится под домашним арестом.
Обновлено 29 июня в 15:59
Армия и оружие

США построят военный порт в Арктике для «сдерживания» России

Соединённые Штаты планируют построить порт в Арктике, чтобы заявить России о своих интересах в регионе.
Обновлено вчера в 23:50
Политика

«Ъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии

Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов уходит в отставку. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:04
Происшествия

В Ленобласти асфальтоукладчик насмерть сбил рабочего

В Ленинградской области начата проверка обстоятельств, при которых на дорожного рабочего наехал асфальтоукладчик.
Обновлено в 02:41
Здоровье

Американка вдохнула помет хомячка и умерла

Обновлено в 00:27
Политика

Назначен новый врио начальника свердловской полиции

Генерал-майор Владимир Миронов назначен временно исполняющим обязанности начальника ГУ МВД России по Свердловской области.
Обновлено в 02:42
Наука

Открылся опытный солнечный завод по производству синтетического топлива

Обновлено в 02:51
Происшествия

Гонконгская полиция применила перцовый газ для разгона демонстрантов

Обновлено вчера в 23:07
Политика

Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Экономика

На Украине запустили новый рынок электроэнергии

Новый рынок электроэнергии запущен в понедельник на Украине, несмотря на рекомендации международных партнеров об отсрочке его открытия.
Обновлено в 02:30
Общество

В Москве промыли около половины запланированных фасадов домов

К началу июля в городе промыта уже почти половина: 13 тыс. 619 фасадов многоквартирных домов и 5 тыс. 746 - нежилых зданий.
Обновлено в 02:24
Транспорт

«Ъ»: Минтранс разработал правила регулирования карпулинга

Минтранс РФ предлагает разрешить организуемые через онлайн-агрегаторы совместные поездки на авто (карпулинг) только при выполнении ряда условий - так, водитель сможет совершать не более двух таких поездок в сутки и получать деньги исключительно в безналичной форме.
Обновлено вчера в 22:09
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