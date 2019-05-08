Происшествия
При крушении самолета в Мьянме пострадали 30 человекРИА Новости 13:33
Посол Бангладеш в Мьянме Манджурул Карим Хан Чодхури озвучил новые данные о количестве пострадавших в результате инцидента с самолетом авиакомпании Biman Airlines. Как заявил дипломат бангладешской газете Dhaka Tribune, в больницу доставили 19 человек, в том числе двоих пилотов.
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