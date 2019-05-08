Происшествия

При крушении самолета в Мьянме пострадали 30 человекРИА Новости 13:33

Посол Бангладеш в Мьянме Манджурул Карим Хан Чодхури озвучил новые данные о количестве пострадавших в результате инцидента с самолетом авиакомпании Biman Airlines. Как заявил дипломат бангладешской газете Dhaka Tribune, в больницу доставили 19 человек, в том числе двоих пилотов.
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Десятки человек пострадали при крушении самолета в Мьянме

Газета.Ru14:44

Самолет бангладешской авиакомпании упал в аэропорту Мьянмы

Коммерсантъ11:16

При крушении самолета в Мьянме пострадали 30 человек

РИА Новости13:33

В Бангладеш сообщили о 19 раненых при ЧП с самолетом Biman Airlines в Мьянме

Известия13:54

Посол Бангладеш сообщил о 30 пострадавших при крушении самолета в Мьянме

РБК13:43

Самолет авиакомпании Biman потерпел крушение в аэропорту Мьянмы

ТАСС10:42

Представитель Biman Airlines рассказал подробности ЧП с самолётом в Мьянме

RT на русском12:37
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Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
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В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".
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Происшествия

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Общество

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Генеральная репетиция парада, приуроченного к 74-летию Победы в Великой Отечественной войне, завершилась на Красной площади, передает корреспондент ТАСС с места событий.
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Шоу-бизнес

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Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына. Сообщение об этом появилось в издании Daily Mail.
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Общество

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США повысили пошлины на ряд китайских товаров

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, а также не исключил введения пошлин на другие товары.
Обновлено в 09:33
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Советник Терезы Мэй приедет в Москву на следующей неделе

Советник премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по международным отношениям Кристиан Тернер запланировал визит в Москву на следующей неделе.
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Могут ли клубы расторгнуть контракты с Кокориным и Мамаевым? Отвечает юрист

Юрист коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго объяснил, могут ли клубы расторгнуть контракты с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
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Гаджеты

Представлен смартфон Huawei P Smart Z с выдвижной камерой

Компания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделью Huawei P Smart Z, главной особенностью которой стала 16 Мп фронтальная камера с выдвижным механизмом, выдерживающим 100 000 циклов работы.
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Происшествия

Самодельное взрывное устройство обнаружили на востоке столицы

На востоке Москвы в Черкизовском пруду обнаружено и извлечено самодельное взрывное устройство, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 14:25
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Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против Центральноафриканской республики, сообщил Белый дом.
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Президент США Дональд Трамп уведомил конгресс о признании Бразилии крупнейшим союзником США вне блока НАТО, следует из опубликованного заявления Белого дома.
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В конце апреля 2019 года гендиректор "Мани Фанни Онлайн" Александр Шустов в письме порталу banki.ru сообщил, что компания вынуждена приостановить реальную деятельность из-за резкого оттока инвестиций.
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ЖКХ

Власти Магнитогорска объяснили счета за ЖКХ у жильцов рухнувшего дома

Жители дома в Магнитогорске, пострадавшего от взрыва 31 декабря, получили квитанции по оплате ЖКХ с 1 апреля: в этот день людям официально разрешили вернуться в свои квартиры, так как дом был признан пригодным для проживания.
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В Петербурге у женщины, разводившей крыс, временно забрали ребенка

Власти Калининского района Санкт-Петербурга помогут семье восьмилетней девочки, жившей в квартире с сотней декоративных крыс, которых выращивала для продажи ее мать, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе районной администрации.
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Как древние египтяне сверлили гранит

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