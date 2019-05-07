Происшествия
При крушении самолета в Мексике погибли 14 человекРИА Новости вчера в 13:55
Самолет нашли в районе муниципалитета Монклова мексиканского штата Коауила, погибли 11 пассажиров и три члена экипажа, сообщило издание со ссылкой на местные власти. Bombardier Challenger 601 летел из Лас-Вегаса в Монтеррей, пассажиры возвращались после просмотра поединка по боксу.
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Общество
Сняла с себя все: Леди Гага разделась на красной дорожке Met Gala-2019
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
Британские читатели назвали героиней стюардессу, спасшую пассажиров SSJ-100
Обновлено вчера в 22:57
Политика
В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду
Минприроды России готовится запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 20:10
Авто
В Citroen отказались от модели C4 Spacetourer
В руководстве компании Citroen приняли решение отказаться от модели C4 Spacetourer и не создавать для него преемника.
Обновлено вчера в 11:07
Общество
В вузе Приморья создадут искусственную личность
В ближайшее время суперкомпьютер хотят задействовать в рамках масштабного исследовательского проекта по созданию так называемой синтетической личности.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия
Самолет Симферополь-Москва подал экстренный сигнал о потере радиосвязи
В понедельник, 6 мая, пассажирский самолет А-320 компании "Аэрофлот", направлявшийся рейсом Симферополь-Москва, подал экстренный сигнал о потере радиосвязи.
Обновлено вчера в 11:13
Происшествия
Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая
Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия
Сотрудники «Аэрофлота» и «Шереметьево» не смеялись над пожаром SSJ-100 на видео
Обновлено вчера в 19:04
Экономика
Путин обсудит с главой ФНС вопросы собираемости налогов
Президент России Владимир Путин проведет в понедельник рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаилом Мишустиным.
Обновлено вчера в 06:17
Политика
На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией
Киев из-за падения объемов торговли с Россией понес в 13 раз больше потерь, чем Москва.
Обновлено вчера в 19:04
Общество
Доходы красноярского губернатора за год уменьшились в десять раз
Доходы губернатора Красноярского края Александра Усса в 2018 году составили 21,9 миллиона рублей, говорится в размещенном на портале краевого правительства документе.
Обновлено вчера в 08:17
Финансы
Рублевый экспорт РФ в страны БРИКС за годы санкций вырос в 7,2 раза
Доля расчетов в национальных валютах стран БРИКС выросла в восемь раз, достигнув уровня в 17,7% от объема расчетов, или 10,4 млрд в долларовом эквиваленте.
Обновлено вчера в 22:59
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 15:19
Политика
Facebook удалил 97 якобы связанных с Россией аккаунтов
Отмечается, что в общей сложности речь идёт о 97 аккаунтах (62 Facebook-аккаунта, 10 страниц и 25 групп), действующих как «часть сети, исходящей из России, которая сосредоточена на Украине».
Обновлено вчера в 16:54
Армия и оружие
Советник Зеленского одобрил назначение нового командующего военной операции против Донбасса
Советник новоизбранного президента Украины Зеленского по вопросам безопасности и обороны Апаршин одобрил назначение нового командующего так называемых «объединенных сил», проводящих военную операцию против Донбасса.
Обновлено вчера в 13:12
Политика
Во время выступления Порошенко военнослужащая упала в обморок
Еще один солдат упал в обморок во время выступления президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия
Магистральный газопровод загорелся на Урале
На магистральном газопроводе Ямбург — Поволжье в Свердловской области произошел разрыв и последовавшее за этим возгорание.
Обновлено вчера в 13:45
Происшествия
Три человека погибли при пожаре в частном доме в Башкирии
В 01:05 мск пожар в одноэтажном бревенчатом доме ликвидировали. Причины возгорания устанавливаются.
Обновлено вчера в 21:52
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева намеревается провести эксгумацию тела Ирины Цывиной
Обновлено вчера в 10:53
Происшествия
Глава авиакомпании «Ямал» раскритиковал Sukhoi Superjet
Генеральный директор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк раскритиковал качество сборки Sukhoi Superjet 100 после произошедшей трагедии в Шереметьево.
Обновлено вчера в 09:31
Общество
В Москве потеплеет до +25 градусов
Максимально температура воздуха прогреется до +25 градусов, по области - до +26.
Обновлено вчера в 23:15
Общество
Коллекторы попросили доступ к номерам должников
Коллекторы хотят проверять номера телефонов должников, которые те указывают в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Обновлено вчера в 06:14
Происшествия
Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100
Обновлено вчера в 02:50
Происшествия
«Ъ» назвал приоритетную версию крушения SSJ-100
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета.
Обновлено вчера в 21:30
Экономика
Нацпроектам не хватает песка и щебня
Минэкономики оценило потребность экономики в стройматериалах Предусмотренное нацпроектами существенное наращивание объемов строительства жилья и дорог может привести к росту загрузки мощностей по производству наиболее востребованных стройматериалов — песка, щебня и битума до критически высокого уровня в 82–95%.
Обновлено вчера в 18:05
Армия и оружие
Минобороны рассказало о панике в вермахте при освобождении Севастополя
Обновлено вчера в 22:16
Здоровье
В России запускают новый способ лечения пациентов с диабетом и язвой желудка
Пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями ждут диспансеризации по 2-3 раза в год Министерство здравоохранения России расширило перечень хронических неинфекционных заболеваний, при наличии которых больной должен находиться под постоянным контролем врача.
Обновлено вчера в 23:16
Авто
Роскошный клон новой Chevrolet Captiva готов к старту продаж
Автомобиль является слегка доработанным клоном Chevrolet Captiva последней генерации, но в отличие от донора новинка изначально получит более премиальное оснащение и роскошный салон.
Обновлено вчера в 22:09
Политика
ЦИК Турции отменил итоги выборов мэра Стамбула
ЦИК Турции принял решение об отмене итогов выборов мэра Стамбула, на которых победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу, заявил представитель правящей Партии справедливости и развития в ЦИК Реджеп Озель.
Обновлено вчера в 12:50