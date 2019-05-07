Происшествия

При крушении самолета в Мексике погибли 14 человекРИА Новости вчера в 13:55

Самолет нашли в районе муниципалитета Монклова мексиканского штата Коауила, погибли 11 пассажиров и три члена экипажа, сообщило издание со ссылкой на местные власти. Bombardier Challenger 601 летел из Лас-Вегаса в Монтеррей, пассажиры возвращались после просмотра поединка по боксу.
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Власти Мексики подтвердили гибель тринадцати человек при крушении самолёта

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Власти подтвердили гибель 13 человек при падении самолета на севере Мексики

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Вести.Ruвчера в 17:31
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В Екатеринбурге пройдет генеральная репетиция парада Победы и митинги

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Команда попадает в Бундеслигу уже шестой раз с 2000 года – это рекорд среди главных европейских чемпионатов по количеству повышений в классе.
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Происшествия

Названа доминирующая версия в деле о крушении SSJ-100

Бортовые самописцы самолета SSJ-100 пока не расшифрованы, однако близкие к расследованию крушения лайнера утверждают, что экипаж совершил несколько ошибок.
Обновлено в 01:30
Происшествия

Летевший SSJ-100 глава Североморска видел два удара молнии в двигатель

Обновлено вчера в 12:29
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Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос на 32 копейки и составил 65,4 рубля, курс евро увеличился на 26 копеек – до 73,2 рубля.
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Издания Великобритании Daily Mail и Metro написали об авиакатастрофе лайнера Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", вспыхнувшего при экстренной посадке в московском Шереметьево.
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Вице-президент бундестага Томас Оперман продиктовал условия для снятия санкций с России.
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Обвинение потребовало для Кокорина и Мамаева реальные сроки

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Девушку парализовало после приступа головной боли

Девушка в Великобритании оказалась парализована после приступа головной боли, сообщает Manchester Evening News.
Обновлено в 00:25
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Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

Обновлено вчера в 13:56
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Православные христиане отмечают Радоницу — день поминовения усопших.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей

После посадки начался пожар в хвостовой части самолета, в результате погиб 41 человек.
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Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100

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Многодетным семьям предлагают выделять по 450 тысяч рублей на ипотеку

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко совместно с депутатами от нескольких фракций внесли законопроект, который позволит оказать существенную помощь многодетным семьям.
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Происшествия

В Японии обнаружили фрагменты «черного ящика» разбившегося F-35A

Фрагменты бортовых средств объективного контроля истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35A, который разбился в Японии в начале апреля, были обнаружены в Тихом океане неподалеку от места крушения самолета.
Обновлено вчера в 22:34
Хоккей

Панарин и Бобровский не исключили возможности остаться в «Коламбусе»

Российские хоккеисты "Коламбус Блю Джекетс" Артемий Панарин и Сергей Бобровский после поражения в шестом матче серии против "Бостон Брюинз" и вылета из Кубка Стэнли прокомментировали свой возможный уход из команды.
Обновлено в 00:47
Экономика

Morgan Stanley сворачивает банковскую деятельность в России

Morgan Stanley намерена в первом квартале будущего года подать в Центробанк РФ заявление о прекращении банковской деятельности в России.
Обновлено вчера в 18:35
Политика

В Стамбуле прошли протесты из-за отмены итогов выборов мэра

Жители некоторых районов Стамбула устроили «кастрюльный протест» в связи с решением ЦИКа отменить итоги выборов мэра, на которых победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 00:51
Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал о катастрофе

Обновлено вчера в 02:29
Политика

Лавров заявил о прогрессе на переговорах с Помпео

Лавров подчеркнул также, что в ходе конструктивных переговоров со своим американским коллегой Москве и Вашингтону удалось продвинуться вперед в развитие недавнего разговора Путина и Трампа по целому ряду международных проблем.
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