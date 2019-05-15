Происшествия
При крушении самолета в Мексике погибли 14 человекРИА Новости 13:55
Спасатели нашли обломки упавшего в Мексике частного самолета Bombardier Challenger 601 и подтвердили гибель 14 человек, сообщило издание Reforma.
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Авто
Maserati никогда не откажется от ДВС
Maserati может сконцентрироваться на выпуске электрифицированных автомобилей, но его модельная линейка никогда не останется без ДВС.
Обновлено в 00:00
Религия
Радоница в этом году выпала на 7 мая
Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.
Обновлено 04 мая в 05:26
Происшествия
Суд 8 мая огласит приговор Кокорину и Мамаеву
Пресненский суд Москвы 8 мая огласит приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, обвиняемым в побоях и хулиганстве, передает в понедельник корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 16:16
Происшествия
СК опубликовал видео с места ЧП с SSJ-100 в Шереметьево
Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места ЧП Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 05:50
Общество
Ртуть потекла по стенам храма в Пушкине
Рабочие, которые занимаются реставрацией церкви святого мученика Иулиана Тарсийского, расположенной на Кадетском бульваре в Пушкинском районе Петербурга, обнаружили ртуть, выходящую из стен фундамента здания.
Обновлено в 13:19
Происшествия
На газопроводе «Ямбург–Поволжье» произошла авария
В Свердловской области произошла авария на участке газопровода «Ямбург–Поволжье», пострадавших нет.
Обновлено в 14:48
Политика
«Нафтогаз» обвинил «Газпром» в нарушении конкуренции
В конце апреля Витренко обвинил Москву в подготовке новой газовой войны из-за повышения объемов газа, который «Газпром» направлял в хранилища в европейских странах.
Обновлено в 13:41
Наука
ООН: К 2050 году с Земли исчезнет до миллиона видов животных
К 2050 году на Земле могут исчезнуть от 500 тысяч до миллиона видов животных.
Обновлено в 10:30
Авто
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Происшествия
В Петербурге водитель сбил двух пешеходов
Полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в центре Петербурга, где водитель автомобиля сбил двух пешеходов.
Обновлено в 15:08
Общество
Самую красивую замужнюю женщину России нашли в Йошкар-Оле
Обновлено в 11:36
Наука
Имя библейского царя упомянуто на древней стеле
Обновлено вчера в 02:21
Шоу-бизнес
Александра Стриженова попала в ДТП с детьми
Подписчики внучки актера предположили, что именно спешка становится причиной ДТП в жизни Александры, которые опасны не только ей самой, но и детям.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Экипаж сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал детали катастрофы
Экипаж сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» рассказал телеканалу «Россия 24» детали катастрофы.
Обновлено в 09:53
Шоу-бизнес
Принц Гарри прокомментировал рождение сына
Сегодня, 6 мая, у Меган Маркл и принца Гарри родился сын.
Обновлено в 11:14
Политика
Украинский депутат подарил жене романтическую поездку в Крым
Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич на майские праздники подарил супруге совместное путешествие в Крым, сообщает пресс-служба политика.
Обновлено в 08:33
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская и Максим Матвеев крестили сына
Андрей, старший сын Елизаветы Боярской и Максима Матвеева, родился в 2012 году.
Обновлено в 11:27
Происшествия
Авиакомпания «Ямал» отказалась от покупки еще десяти SSJ-100
Основной перевозчик в ЯНАО авиакомпания «Ямал» решила отказаться от поставки еще десяти самолетов Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 10:33
Общество
Бренд «Шереметьево» принесли в жертву для спасения «Аэрофлота»
После страшной трагедии, произошедшей в столичном аэропорту Шереметьево в воскресенье, 5 мая, с самолетом «Аэрофлота» SSJ100 и унесшей как минимум 41 жизнь, в официальном аккаунте авиакомпании под постом, в котором говорится, что «Аэрофлот скорбит по жертвам катастрофы», появились весьма интересные комментарии.
Обновлено в 13:12
Общество
В России вступил в силу новый порядок проведения диспансеризации
Новые правила диспансеризации и профилактических осмотров вступили в силу в России.
Обновлено в 08:31
Происшествия
«Второй раз за сутки»: борт Аэрофлота подал сигнал о ЧС на борту
6 мая 2019 Airobus A-320, следующий рейсом SU1623 авиакомпании Аэрофлот по направлению Симферополь-Москва, подал сигнал о ЧС на борту.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Почему в Сети появилась петиция запретить полеты Sukhoi Superjet 100
После случившейся 5 мая авиакатастрофы в московском Шереметьево в Сети стала набирать популярность петиция против полетов Sukhoi Superjet 100 В понедельник днем под петицией подписалось уже более пяти тысяч человек, и количество растет с каждым часом.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Три автомобиля столкнулись на Варшавском шоссе
"В районе дома 45 по Варшавскому шоссе столкнулись три автомобиля: два легковых и [автомобильный] кран, погиб один человек", - сказали в ведомстве.
Обновлено в 15:48