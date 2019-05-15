Происшествия

При крушении самолета в Мексике погибли 14 человекРИА Новости 13:55

Спасатели нашли обломки упавшего в Мексике частного самолета Bombardier Challenger 601 и подтвердили гибель 14 человек, сообщило издание Reforma.
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Авиакатастрофа в Мексике унесла жизни 14 человек

Телеканал 360°15:33

В Мексике обнаружили обломки упавшего самолета с людьми на борту

РБК14:16

При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек

РИА Новости13:55

СМИ: на севере Мексики разбился самолет

ТАСС14:27

В Мексике разбился частный самолет, на борту которого были 13 человек

Российская газета12:37

Самолет Bombardier с 13 пассажирами разбился в горах

Газета.Ru12:35

При крушении самолёта в Мексике погибли 14 человек

RT на русском14:29
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 16:25, Ашберн
Происшествия

Черный ящик сгоревшего SSJ-100 оказался серьезно поврежден

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Maserati никогда не откажется от ДВС

Maserati может сконцентрироваться на выпуске электрифицированных автомобилей, но его модельная линейка никогда не останется без ДВС.
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Летевший SSJ-100 глава Североморска видел два удара молнии в двигатель

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Радоница в этом году выпала на 7 мая

Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.
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Суд 8 мая огласит приговор Кокорину и Мамаеву

Пресненский суд Москвы 8 мая огласит приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, обвиняемым в побоях и хулиганстве, передает в понедельник корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 16:16
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СК опубликовал видео с места ЧП с SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места ЧП Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 05:50
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Ртуть потекла по стенам храма в Пушкине

Рабочие, которые занимаются реставрацией церкви святого мученика Иулиана Тарсийского, расположенной на Кадетском бульваре в Пушкинском районе Петербурга, обнаружили ртуть, выходящую из стен фундамента здания.
Обновлено в 13:19
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В Свердловской области произошла авария на участке газопровода «Ямбург–Поволжье», пострадавших нет.
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«Нафтогаз» обвинил «Газпром» в нарушении конкуренции

В конце апреля Витренко обвинил Москву в подготовке новой газовой войны из-за повышения объемов газа, который «Газпром» направлял в хранилища в европейских странах.
Обновлено в 13:41
Наука

ООН: К 2050 году с Земли исчезнет до миллиона видов животных

К 2050 году на Земле могут исчезнуть от 500 тысяч до миллиона видов животных.
Обновлено в 10:30
Авто

АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Происшествия

В Петербурге водитель сбил двух пешеходов

Полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в центре Петербурга, где водитель автомобиля сбил двух пешеходов.
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Общество

Самую красивую замужнюю женщину России нашли в Йошкар-Оле

Обновлено в 11:36
Наука

Имя библейского царя упомянуто на древней стеле

Обновлено вчера в 02:21
Происшествия

Военнослужащая Албании погибла от взрыва на латвийской базе

Обновлено в 11:48
Шоу-бизнес

Александра Стриженова попала в ДТП с детьми

Подписчики внучки актера предположили, что именно спешка становится причиной ДТП в жизни Александры, которые опасны не только ей самой, но и детям.
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Происшествия

Экипаж сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал детали катастрофы

Экипаж сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» рассказал телеканалу «Россия 24» детали катастрофы.
Обновлено в 09:53
Шоу-бизнес

Принц Гарри прокомментировал рождение сына

Сегодня, 6 мая, у Меган Маркл и принца Гарри родился сын.
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Политика

Украинский депутат подарил жене романтическую поездку в Крым

Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич на майские праздники подарил супруге совместное путешествие в Крым, сообщает пресс-служба политика.
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Елизавета Боярская и Максим Матвеев крестили сына

Андрей, старший сын Елизаветы Боярской и Максима Матвеева, родился в 2012 году.
Обновлено в 11:27
Происшествия

Авиакомпания «Ямал» отказалась от покупки еще десяти SSJ-100

Основной перевозчик в ЯНАО авиакомпания «Ямал» решила отказаться от поставки еще десяти самолетов Sukhoi Superjet 100.
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Происшествия

Семьям жертв крушения SSJ-100 соболезнования приходят из разных стран

Обновлено в 09:45
Общество

Бренд «Шереметьево» принесли в жертву для спасения «Аэрофлота»

После страшной трагедии, произошедшей в столичном аэропорту Шереметьево в воскресенье, 5 мая, с самолетом «Аэрофлота» SSJ100 и унесшей как минимум 41 жизнь, в официальном аккаунте авиакомпании под постом, в котором говорится, что «Аэрофлот скорбит по жертвам катастрофы», появились весьма интересные комментарии.
Обновлено в 13:12
Общество

В России вступил в силу новый порядок проведения диспансеризации

Новые правила диспансеризации и профилактических осмотров вступили в силу в России.
Обновлено в 08:31
Происшествия

«Второй раз за сутки»: борт Аэрофлота подал сигнал о ЧС на борту

6 мая 2019 Airobus A-320, следующий рейсом SU1623 авиакомпании Аэрофлот по направлению Симферополь-Москва, подал сигнал о ЧС на борту.
Обновлено в 11:14
Происшествия

Почему в Сети появилась петиция запретить полеты Sukhoi Superjet 100

После случившейся 5 мая авиакатастрофы в московском Шереметьево в Сети стала набирать популярность петиция против полетов Sukhoi Superjet 100 В понедельник днем под петицией подписалось уже более пяти тысяч человек, и количество растет с каждым часом.
Обновлено в 09:40
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43-летний сын звезды «Карнавальной ночи» Юрия Белова стал бомжом

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Армия и оружие

Солдат НАТО влез на памятник советским воинам в Эстонии

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Происшествия

Три автомобиля столкнулись на Варшавском шоссе

"В районе дома 45 по Варшавскому шоссе столкнулись три автомобиля: два легковых и [автомобильный] кран, погиб один человек", - сказали в ведомстве.
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