При крушении самолета в Мексике погибли 14 человекРИА Новости 13:55

Спасатели нашли обломки упавшего в Мексике частного самолета Bombardier Challenger 601 и подтвердили гибель 14 человек, сообщило издание Reforma.

При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек

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