Происшествия
При крушении самолета в Мексике погибли 14 человекРИА Новости 13:55
Самолет нашли в районе муниципалитета Монклова мексиканского штата Коауила, погибли 11 пассажиров и три члена экипажа, сообщило издание со ссылкой на местные власти. Bombardier Challenger 601 летел из Лас-Вегаса в Монтеррей, пассажиры возвращались после просмотра поединка по боксу.
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"Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г.", - говорится в материале.
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Обновлено в 13:03
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В Минздраве РТ предупредили о всплеске укусов змей в конце мая
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Обновлено в 22:13
Общество
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Обновлено в 09:53
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