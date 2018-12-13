В Турции погибли девять человек в результате ЧП со скоростным поездом, который следовал из Анкары в Конью. По последним данным, насчитывается 47 пострадавших. Трое находятся в тяжелом состоянии.

Число жертв крушения поезда в Турции возросло до 9 человек

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