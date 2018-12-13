Происшествия
При крушении поезда в Анкаре ранены более 40 человек, есть погибшие
При крушении поезда в Анкаре ранены более 40 человек, есть погибшиеГазета.Ru00:36
Губернатор Анкары Васип Шахин сообщил, что при сходе скоростного поезда с рельсов в Анкаре погибли 4 человека, еще 43 получили ранения, передает телеканал NTV. Скоростной поезд, который следовал по маршруту Анкара — Конья, сошел с рельсов утром 13 декабря.
Газета.Ru00:36
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