Происшествия
Число жертв крушения поезда в Анкаре возросло до семи
Число жертв крушения поезда в Анкаре возросло до семиRT на русском01:50
По последним данным, в результате крушения поезда в Анкаре погибли семь человек — машинист и шесть пассажиров, сообщает телеканал NTV. Отмечается, что пострадали 46 человек, из которых трое находятся в тяжёлом состоянии.
RT на русском01:50
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Происшествия
В больнице Благовещенска сделали перевязки канцелярским скотчем
Обновлено вчера в 21:21
Происшествия
ФСБ задержала семь человек, собиравших деньги для боевиков
По данным ФАН, задержаны семь человек.
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Происшествия
Полузащитника «Крыльев Советов» Башкирова лишили прав за пьяную езду
Футболисту самарского клуба "Крылья Советов" Евгению Башкирову, которого правоохранители задержали в середине октября за вождение автомобиля в пьяном виде, вынесено наказание.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Пожар в ТЦ «Мега Белая дача» потушен
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Происшествия
Напавших на полицейских в Назрани ликвидировали
Обновлено вчера в 13:48
Происшествия
СК обнародовал видео наезда Mercedes на полицейского в Челябинске
Следственным управлением СК по Челябинской области обнародовано видео резонансного ДТП, на котором 15-летняя школьница на Mercedes сбила пытавшегося ее остановить сотрудника ДПС.
Обновлено в 03:48
Происшествия
В московском Театре сатиры нашли труп
В здании Московского академического театра сатиры найдено тело мужчины, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия
В Сочи инженеру «Водостока» предъявили обвинение в гибели ребенка
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Обновлено в 05:46
Происшествия
Организатор убийства Старовойтовой подал прошение об УДО
Обновлено в 06:22
Происшествия
В Подмосковье мужчина задушил годовалого младенца
По подозрению в убийстве годовалого малыша в Подмосковье задержан его 22-летний отчим.
Обновлено в 03:16
Происшествия
В Сочи из-под завалов рухнувшего барака достали двух мужчин
В Сочи обрушилась часть нежилого барака, в результате из-под завалов спасателям пришлось извлекать двоих мужчин.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Все станции метро Петербурга проверили после разговора двух девушек
Как сообщает агентство «Оперативное прикрытие», около 21:00 в среду женщина-диспетчер метро рассказала полицейским, что ее коллега, инспектор службы транспортной безопасности, на входе в станцию «Автово» услышал странный разговор двух девушек.
Обновлено в 01:30
Происшествия
У бизнесмена вымогали деньги в обмен на похищенную жену
Обновлено в 04:40
Происшествия
В Красноярске мать убила дочь за большое число ухажеров
Между матерью и дочерью возник конфликт: 48-летняя женщина сочла поведение 25-летней дочери, которая одновременно встречалась с несколькими мужчинами, аморальным.
Обновлено в 06:02
Происшествия
В Петербурге двое мужчин насмерть отравились неизвестным веществом
Как сообщили в пресс-службе петербургского управления СКР, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Обновлено в 05:54