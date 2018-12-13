Происшествия

Число жертв крушения поезда в Анкаре возросло до семи
RT на русском
01:50

По последним данным, в результате крушения поезда в Анкаре погибли семь человек — машинист и шесть пассажиров, сообщает телеканал NTV. Отмечается, что пострадали 46 человек, из которых трое находятся в тяжёлом состоянии.
RT на русском01:50

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Крушение скоростного поезда в Анкаре

Коммерсантъ05:49

Три человека задержаны после крушения скоростного поезда в Анкаре

РБК06:51

Трех человек задержали в связи с крушением поезда в Анкаре

РИА Новости06:12

СМИ: в Турции задержали трех человек в рамках расследования железнодорожной катастрофы

ТАСС06:26

В Турции поезд Анкара - Конья сошёл с рельсов, 7 погибли

МК-Турция00:18

В Турции возобновили движение поездов после аварии в Анкаре

RT на русском05:59

В Турции после катастрофы скоростного поезда задержали трех железнодорожных служащих

Интерфакс06:45
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Происшествия

В больнице Благовещенска сделали перевязки канцелярским скотчем

Обновлено вчера в 21:21
Происшествия

ФСБ задержала семь человек, собиравших деньги для боевиков

По данным ФАН, задержаны семь человек.
Обновлено в 06:33
Происшествия

Полузащитника «Крыльев Советов» Башкирова лишили прав за пьяную езду

Футболисту самарского клуба "Крылья Советов" Евгению Башкирову, которого правоохранители задержали в середине октября за вождение автомобиля в пьяном виде, вынесено наказание.
Обновлено в 05:40
Происшествия

Пожар в ТЦ «Мега Белая дача» потушен

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Происшествия

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Обновлено вчера в 13:48
Происшествия

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Происшествия

В московском Театре сатиры нашли труп

В здании Московского академического театра сатиры найдено тело мужчины, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия

В Сочи инженеру «Водостока» предъявили обвинение в гибели ребенка

В Сочи заместителю главного инженера по эксплуатации систем ливневой канализации МУП "Водосток" предъявлено обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности смерть семилетнего мальчика (часть 2 статьи 293 УК РФ).
Обновлено в 05:46
Происшествия

Организатор убийства Старовойтовой подал прошение об УДО

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Происшествия

В Подмосковье мужчина задушил годовалого младенца

По подозрению в убийстве годовалого малыша в Подмосковье задержан его 22-летний отчим.
Обновлено в 03:16
Происшествия

В Сочи из-под завалов рухнувшего барака достали двух мужчин

В Сочи обрушилась часть нежилого барака, в результате из-под завалов спасателям пришлось извлекать двоих мужчин.
Обновлено в 06:02
Происшествия

Все станции метро Петербурга проверили после разговора двух девушек

Как сообщает агентство «Оперативное прикрытие», около 21:00 в среду женщина-диспетчер метро рассказала полицейским, что ее коллега, инспектор службы транспортной безопасности, на входе в станцию «Автово» услышал странный разговор двух девушек.
Обновлено в 01:30
Происшествия

У бизнесмена вымогали деньги в обмен на похищенную жену

Обновлено в 04:40
Происшествия

В Красноярске мать убила дочь за большое число ухажеров

Между матерью и дочерью возник конфликт: 48-летняя женщина сочла поведение 25-летней дочери, которая одновременно встречалась с несколькими мужчинами, аморальным.
Обновлено в 06:02
Происшествия

В Петербурге двое мужчин насмерть отравились неизвестным веществом

Как сообщили в пресс-службе петербургского управления СКР, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Обновлено в 05:54
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