Политика

Эксперт оценил заявление о «запасе экономической прочности» УкраиныRT на русском 07:56

Учёный секретарь Института проблем социализма, политолог, экономист Александр Дудчак в беседе с ФАН оценил заявление директора департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергея Саливона о том, что страна существует главным образом за счёт внешней финансовой поддержки и её отсутствие может привести к разрушению экономики.
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Прогноз экономических перспектив Киева дал в эфире YouTube-канала PolitWera
 директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
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