с чего всё началось

Учёный секретарь Института проблем социализма, политолог, экономист Александр Дудчак в беседе с ФАН оценил заявление директора департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергея Саливона о том, что страна существует главным образом за счёт внешней финансовой поддержки и её отсутствие может привести к разрушению экономики.

Происшествия Россиянка защитилась от побоев мужа и получила судимость Ранее в июле годами избиваемую мужем россиянку Кристину Шидукову отправили в тюрьму.

Футбол Форвард ЦСКА Чалов получил перелом носа в матче с «Сочи» Нападающий ЦСКА Федор Чалов получил травму в домашнем матче пятого тура чемпионата России по футболу против «Сочи», сообщает «Чемпионат».

Общество Вокруг аэропортов могут начаться массовые стройки «Ведомости» ознакомились с ним, его подлинность подтвердили пять участников совещаний на эту тему.

Политика Зеленский поручил уволить глав управлений СБУ в трех областях "Пожалуйста, смените председателей (управлений) Службы безопасности Украины в трех областях: Ривненская, Волынская и Житомирская", - заявил Зеленский.

Армия и оружие Глава «Росатома» прокомментировал ЧП на полигоне под Архангельском Глава госкорпорации отметил, что сотрудники предприятия, которые остаются в больнице после ЧП, получают лучшую медпомощь.

Политика Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».

Наука Высокогорное поселение людей эпохи палеолита обнаружили в Эфиопии Учёные полагают, что древние люди заселили высокогорье в эпоху палеолита около 45 тыс. лет назад из-за засухи в низинах.

Общество В России изменились правила использования электронной подписи В России с 13 августа вступили в силу изменения в закон, регламентирующий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью.

Общество В Госдуме предложили ограничить монополизм аптечных сетей Рабочая группа Госдумы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан намерена к началу осенней сессии подготовить предложения по ограничению монополизма российских аптечных сетей, рассказал ТАСС первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Происшествия «Курск»: в Севастополе сегодня вспоминают погибших подводников Командир подлодки Геннадий Лячин был посмертно удостоен звания Героя России, члены экипажа награждены посмертно орденами Мужества.

Культура «Союзмультфильм» и ЦБ согласовали монеты с «Бременскими музыкантами» Банк России согласовал изображения на монетах, посвященных "Бременским музыкантам", с "Союзмультфильмом", ответили в ЦБ на запрос РИА Новости.

Происшествия Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.

Транспорт Лоукостер «Победа» подвергся DDOS-атаке Сайт авиакомпании «Победа» (100%-ная «дочка» «Аэрофлота») в понедельник, 12 августа, примерно в 14.15 мск подвергся «мощнейшей DDOS-атаке».

Происшествия Три сотрудника ФСИН погибли в ДТП под Тулой ДТП с участием автомобиля ФСИН произошло в понедельник в Тульской области, в результате аварии погибли три человека, еще четверо пострадали.

Происшествия Мосгорсуд перевел под домашний арест экс-замминистра культуры Пирумова Мосгорсуд перевёл под домашний арест бывшего замминистра культуры РФ Григория Пирумова по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости его адвокат Федор Куприянов.

Кино Жена Валентина Гафта рассказала о его состоянии Ольга Остроумова, жена знаменитости, рассказала о его состоянии для издания РИА Новости.