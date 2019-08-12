Политика
Эксперт оценил заявление о «запасе экономической прочности» УкраиныRT на русском 07:56
Учёный секретарь Института проблем социализма, политолог, экономист Александр Дудчак в беседе с ФАН оценил заявление директора департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергея Саливона о том, что страна существует главным образом за счёт внешней финансовой поддержки и её отсутствие может привести к разрушению экономики.
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с чего всё началось
Прогноз экономических перспектив Киева дал в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.Телеканал 360°00:25
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Когда заробитчане заберут свои семьи, экономика Украины рухнет, — Федерация работодателей
Rusvesna.suвчера в 04:57
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