Пять сотрудников «Росатома» погибли и трое пострадали при испытании реактивной двигательной установки на военном полигоне в Архангельской области, говорится в поступившем в РБК сообщении госкорпорации.

При испытаниях двигателя погибли пять сотрудников «Росатома»

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