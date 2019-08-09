Происшествия
При испытаниях двигателя погибли пять сотрудников «Росатома»РБК вчера в 18:49
Пять сотрудников «Росатома» погибли и трое пострадали при испытании реактивной двигательной установки на военном полигоне в Архангельской области, говорится в поступившем в РБК сообщении госкорпорации.
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«Росатом» сообщил о гибели 5 своих сотрудников при взрыве на полигоне в Архангельской области
Коммерсантъвчера в 17:43
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 03:24, Вашингтон
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Продажи лекарств для потенции в России за пять лет выросли на 60%
Продажи лекарств растут В первом полугодии 2019 года было продано 4,5 млн упаковок препаратов для лечения эректильной дисфункции, подсчитала аналитическая компания DSM Group для РБК.
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