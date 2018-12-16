Авиаудар международной коалиции во главе с США привел к гибели 17 жителей деревни в окрестностях города Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор, передает сирийский гостелеканал Ikhbariya. Газета al-Watan сообщила, что большинство погибших — женщины и дети. Кроме того, в результате авиаудара есть раненые.

При авиаударе коалиции США по сирийской деревне погибли 17 человек

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