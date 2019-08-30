Происшествия
ВедомостиПри аварийной посадке самолета Ан-2 в Якутии погибли два человека
Частный самолет Ан-2, принадлежащий компании «Авиаспектр», в пятницу совершил вынужденную посадку в Якутии, сообщил региональный главк МЧС. По предварительным данным, два человека погибли, еще пять пострадали. Всего на борту находились два члена экипажа и пятеро пассажиров.
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Минздрав Якутии сообщил о тяжелом состоянии пострадавших при аварийной посадке Ан-2
Интерфаксвчера в 21:36
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 03:11, Вашингтон
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Как сообщается в субботу на сайте регионального УМВД, в результате аварии погибли три человека, еще троих доставили в больницу.
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Взгляд.ру вчера в 04:41
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Общество
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Владелец и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов в интервью журналу «Harvard Business Review Россия» раскрыл свою формулу успеха ведения бизнеса.
РБК вчера в 14:48
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Писатель Джеймс Фелтон опубликовал в Twitter видео, на котором президент США Дональд Трамп подозвал свою супругу Меланию жестом «к ноге», который обычно используют при дрессировке собак.
Известия вчера в 07:56
Гаджеты
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Как и ожидалось, сегодня компания Redmi представила ожидаемый смартфон Redmi Note 8 Pro.
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Политика
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В этом году президент РФ, кстати, угостил мороженым своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана.
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МИД прокомментировал ситуацию на границе Южной Осетии и Грузии, отметив, что "эскалацию напряженности" спровоцировало строительство поста грузинской полиции вблизи югоосетинского села Цнелис.
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На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия вчера в 07:41
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Вышел новый трейлер шестой части киноистории о терминаторе. Видео опубликовали на официальном канале Paramount Pictures на YouTube.
ФАН вчера в 05:23
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Сирийская армия прекращает огонь в Идлибе
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Московский Комсомолец вчера в 10:15
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Агент Лукаса Сантоса высказался о возможном трансфере игрока в ЦСКА
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Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков
Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
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Новый глава МИД Украины обозначил срок урегулирования в Донбассе
Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко поставил задачу за полгода добиться прогресса в урегулировании ситуации в Донбассе.
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Политика
США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов
Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.
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Прокуратура вновь напомнила Соболь о незаконности акции 31 августа
Вести.Ru вчера в 09:15
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Украинская община Крыма дала совет Зеленскому
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Журналистская правда вчера в 03:16