Происшествия

ВедомостиВедомостиПри аварийной посадке самолета Ан-2 в Якутии погибли два человека

Частный самолет Ан-2, принадлежащий компании «Авиаспектр», в пятницу совершил вынужденную посадку в Якутии, сообщил региональный главк МЧС. По предварительным данным, два человека погибли, еще пять пострадали. Всего на борту находились два члена экипажа и пятеро пассажиров.
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Прокуратура начала проверку авиапроисшествия в Верхоянском районе

SakhaLife.ruвчера в 21:45

Прокуратура Якутии проводит проверку по факту гибели людей при вынужденной посадке Ан-2

ИА ЯСИАвчера в 20:47

Минздрав Якутии сообщил о тяжелом состоянии пострадавших при аварийной посадке Ан-2

Интерфаксвчера в 21:36

Четверо пострадавших в результате авиапроисшествия в Якутии находятся в тяжёлом состоянии

SakhaNewsвчера в 23:03

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при аварийной посадке Ан-2

РИА Новостивчера в 22:39

Пострадавшие в авиакатастрофе в Якутии находятся в тяжелом состоянии

SakhaPress.ru00:24

Пострадавшие при вынужденной посадке самолета АН-2 в Якутии находятся в тяжелом состоянии

Якутия 24вчера в 20:24
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 03:11, Вашингтон
Политика

Дональд Трамп отменил поездку в Польшу

Коммерсантъ 29 августа в 17:24
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Мать найденного мертвым в Башкирии ребенка призналась в его убийстве

Тело ребенка нашли в указанном Хабировой месте на глубине более полуметра.
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В Омской области в ДТП погибли три человека

Как сообщается в субботу на сайте регионального УМВД, в результате аварии погибли три человека, еще троих доставили в больницу.
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Даниил Медведев повздорил со зрителями на матче US Open

РИА Новости 02:31
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Транспорт

В аэропортах Москвы задержано или отменено более 100 рейсов

Более 100 рейсов задержано и отменено в трех столичных аэропортах, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Коммерсантъ 00:29
Политика

Украинский генпрокурор заявил о начале обмена пленными с Россией

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Газета.Ru 29 августа в 22:28
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Убийце Роберта Кеннеди нанесли ножевые ранения в тюрьме

Газета.Ru 01:45
Общество

Расписанный Бэнкси грузовик выставлен на аукцион в Великобритании

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РИА Новости вчера в 13:42
Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде внести изменения в Конституцию, в том числе сократить число депутатов и закрепить пропорциональную систему выборов, соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте украинского парламента.
РИА Новости 29 августа в 08:40
Армия и оружие

Минобороны Японии запросило рекордный бюджет

Оборонное ведомство Японии запросило бюджет на следующий финансовый год.
Телеканал 360° вчера в 05:50
Музыка

Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым

Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 29 августа в 06:33
Политика

ЦИК заявил о некорректности материала AP по интервью Памфиловой

Центризбирком назвал некорректной публикацию агентства Associated Press с цитатами главы комиссии Эллы Памфиловой.
РБК вчера в 05:52
Общество

Мордашов поделился формулой успеха в бизнесе

Владелец и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов в интервью журналу «Harvard Business Review Россия» раскрыл свою формулу успеха ведения бизнеса.
РБК вчера в 14:48
Политика

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Писатель Джеймс Фелтон опубликовал в Twitter видео, на котором президент США Дональд Трамп подозвал свою супругу Меланию жестом «к ноге», который обычно используют при дрессировке собак.
Известия вчера в 07:56
Гаджеты

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Как и ожидалось, сегодня компания Redmi представила ожидаемый смартфон Redmi Note 8 Pro.
Megaobzor.com 29 августа в 05:26
Политика

Владимир Путин дважды купил мороженое у одной продавщицы

В этом году президент РФ, кстати, угостил мороженым своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана.
Чистовик 28 августа в 13:00
Политика

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Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 10:54
Политика

МИД прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии

МИД прокомментировал ситуацию на границе Южной Осетии и Грузии, отметив, что "эскалацию напряженности" спровоцировало строительство поста грузинской полиции вблизи югоосетинского села Цнелис.
РИА Новости вчера в 13:47
Общество

На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону

Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия вчера в 07:41
Кино

Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Вышел новый трейлер шестой части киноистории о терминаторе. Видео опубликовали на официальном канале Paramount Pictures на YouTube.
ФАН вчера в 05:23
Армия и оружие

Сирийская армия прекращает огонь в Идлибе

Вооруженные силы Сирии в одностороннем порядке вводят режим прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб.
Вести.Ru вчера в 09:23
Политика

СМИ нашли связь убийцы гражданина Грузии в Берлине с ГРУ

Ранее Spiegel уже писал, что к убийству Хангошвили может быть причастно российское Главное разведывательное управление.
Московский Комсомолец вчера в 10:15
Футбол

Агент Лукаса Сантоса высказался о возможном трансфере игрока в ЦСКА

Газета.Ru вчера в 18:19
Экономика

Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков

Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Коммерсантъ вчера в 05:51
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Пожар в ангаре в Ленинградской области локализовали

Сообщение о пожаре поступило в 07:25 мск. По прибытии было установлено, что горит кровля ангара, огонь перекинулся на соседнее здание.
ТАСС 02:55
Политика

Новый глава МИД Украины обозначил срок урегулирования в Донбассе

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко поставил задачу за полгода добиться прогресса в урегулировании ситуации в Донбассе.
Международная жизнь вчера в 03:30
Политика

США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов

Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.
Вести.Ru 29 августа в 22:56
Общество

Прокуратура вновь напомнила Соболь о незаконности акции 31 августа

Вести.Ru вчера в 09:15
Политика

Украинская община Крыма дала совет Зеленскому

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Журналистская правда вчера в 03:16
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