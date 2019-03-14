Футбол

Президенты «Зенита» и «Барселоны» провели встречуГазета.Ru 06:16

Президент-генеральный директор "Зенита" Александр Медведев встретился с президентом "Барселоны" Хосепом Бартомеу, сообщает "Советский спорт". По информации пресс-службы российского клуба, Медведев посетил Барселону с рабочим визитом и провел встречу на базе каталонского клуба.
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Президент «Зенита» обсудил сотрудничество с коллегой из «Барселоны»

Neva.Today08:56

Александр Медведев договорился об обмене опытом с президентом «Барселоны»

Фонтанка.Ру06:42

«Зенит» планирует провести товарищеский матч с «Барселоной»

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Александр Медведев обсудил с Бартомеу перспективы сотрудничества «Зенита» и «Барселоны»

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Президенты «Зенита» и «Барселоны» провели встречу

Газета.Ru06:16

Перед матчем «Зенита» в Испании Александр Медведев встретился с президентом «Барселоны»

78.ru06:10

«Зенит» сыграет с «Барселоной»

Петербургский дневник08:24
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Происшествия

Готовившие теракты боевики ИГ уничтожены на Ставрополье

В Ставропольском крае уничтожены двое готовивших теракты боевиков.
Обновлено в 08:46
Кино

Первый канал отказался от показа в эфире фильма о Майкле Джексоне

Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес

Певицу Юлию Началову перевели из реанимации

Медсестра отделения интенсивной терапии, в котором проходила лечение российская певица Юлия Началова, рассказала телеканалу "Звезда", что артистку перевели из реанимации.
Обновлено вчера в 12:41
Политика

Алексей Венедиктов победил на выборах главного редактора «Эха Москвы»

Алексей Венедиктов вновь избран главным редактором "Эха Москвы", сообщается на сайте радиостанции.
Обновлено в 07:47
Происшествия

Директор крупнейшего в России троллейбусного завода задержан за взятку

Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника налоговой инспекции по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), в отношении Ивана Котвицкого и сотрудника завода расследуется дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц в особо крупном размере).
Обновлено в 06:31
Политика

В России запретили полеты Boeing 737 MAX

Росавиация ввела запрет на полеты Boeing 737 MAX в воздушном пространстве России до особого распоряжения, сообщил глава ведомства Александр Нерадько.
Обновлено в 06:11
Политика

Грудинин может получить депутатский мандат Жореса Алферова

Экс-кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин рассматривается как один из возможных кандидатов на получение мандата, который ранее принадлежал Жоресу Алферову, сообщил РИА Новости лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Обновлено в 02:50
Политика

Путин призвал снизить ставки по ипотеке до 8%

Президент России Владимир Путин призвал снизить ставки по ипотеке до 8% годовых и менее к 2024 году.
Обновлено в 08:11
Политика

Российские пранкеры разыграли венесуэльского оппозиционера Гуайдо

Обновлено в 06:38
Транспорт

РЖД открыли продажу билетов в поезда с новыми плацкартными вагонами

Первые плацкартные вагоны с модернизированным интерьером начнут курсировать в составах поездов из Ростова-на-Дону в Москву и из Москвы в Анапу в середине марта.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес

Линдси Лохан выругалась на русском языке

Американская актриса Линдси Лохан выругалась на русском языке под одним из постов телеканала RT в Twitter.
Обновлено в 07:44
Происшествия

Несколько лет в Благовещенске онкобольных детей заражали гепатитом С

В онкологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы в Благовещенске в течение нескольких лет более 100 детей заразились гепатитом C. Информацию об этом корреспонденту ИА REGNUM в гематологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы отрицать не стали, однако от подробных комментариев по данной ситуации отказались.
Обновлено вчера в 22:17
Политика

МИД ответил на планы США выделить $500 млн на борьбу с влиянием России

11 марта стало известно, что проект бюджета США на 2020-й финансовый год включает выделение $500 млн на борьбу с «пагубным влиянием» Москвы в Европе и Центральной Азии.
Обновлено в 05:20
Политика

Мэр Липецка подал заявление об отставке и идёт в отпуск

Глава администрации Липецка Сергей Иванов подал в городской совет депутатов заявление о досрочном сложении полномочий с 30 марта 2019 года.
Обновлено в 07:52
Политика

Греф назвал главную проблему России

Глава Сбербанка Герман Греф, выступая перед участниками форума «Лидеры России», ответил на вопрос, что он считает главными проблемами России.
Обновлено в 07:07
Политика

На Нобелевскую премию мира номинировали шведскую школьницу

Шведскую школьницу Грету Турнберг номинировали на Нобелевскую премию мира за ее труды, направленные на борьбу с глобальным потеплением.
Обновлено в 08:38
Происшествия

Главу криминального клана Гамбино застрелили в Нью-Йорке

В Нью-Йорке убит глава мафиозного клана Гамбино Франк Кали.
Обновлено в 08:30
Происшествия

В аэропорту Ноябрьска спецмашина столкнулась с самолетом

Обновлено в 08:15
Политика

Матвиенко оценила мемы про законы о фейках и оскорблении госсимволов

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила мемы, появившиеся в Сети после принятия законов о борьбе с фейковыми новостями и оскорблением госсимволов.
Обновлено в 09:10
Происшествия

В Северной Осетии депутат избил учительницу на глазах у детей

Обновлено в 02:10
Общество

В Дубае представили самые дорогие в мире духи за 1,3 миллиона долларов

Обновлено в 07:02
Политика

ВЦИОМ: около 90% жителей Крыма положительно оценивают работу Путина

Порядка 90% жителей Крыма положительно оценивают работу президента России Владимира Путина, что существенно выше показателей по стране (64%), сообщил на пресс-конференции в Симферополе генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.
Обновлено в 08:28
Экономика

Первая попытка ЦБ продать санируемый банк провалилась

ЦБ решил санировать АТБ в апреле прошлого года. На тот момент банк занимал 60-е место по величине активов среди российских банков.
Обновлено в 06:00
Происшествия

МВД открестилось от изъятия миллиардов рублей на рынках Москвы

В московском главке МВД опровергли информацию об изъятии двух миллиардов рублей и оборудования для майнинга криптовалют на столичных рынках, ранее распространенную некоторыми СМИ.
Обновлено в 06:29
Политика

Госдума обсудит культивацию опийного мака

Сегодня, 14 марта, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о культивировании наркосодержащих растений, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 17:01
Экономика

Акции «Черкизово» на бирже взлетели в цене на 50%

Акции группы «Черкизово», одного из крупнейших российских производителей мяса, взлетели в цене на 50%, обновив исторический максимум.
Обновлено в 08:35
Происшествия

В Киеве убили сотрудника администрации президента Украины

В Киеве убили сотрудника администрации президента Украины.
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Политика

Госдума приняла закон об ужесточении наказания за создание ОПГ

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон об ужесточении ответственности для лидеров организованных преступных групп (ОПГ).
Обновлено в 04:40
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Цеповяза перевели из СИЗО Хабаровска в колонию

Обновлено в 04:34
Авто

Opel выйдет на российский рынок с тремя моделями

Немецкий автопроизводитель Opel выведет на российский рынок модели Grandland X, Zafira Life и Vivaro.
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Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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Хосеп Бартомеу
Испанский предприниматель
Испанский предприниматель в области инженерного дела и инфраструктуры. Занимал пост президента «Барселоны» с 23 января 2014 года по 9 июня 2015 года, когда подал в отставку, чтобы представить свою кандидатуру на новых президентских выборах клуба.
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