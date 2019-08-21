с чего всё началось

Президенты США и Румынии подтвердили свою оппозицию проекту "Северный поток – 2", заявили в Белом доме по итогам встречи двух лидеров. Президент США Дональд Трамп принял президента Румынии Клауса Йоханниса в Белом доме.

Президенты США и Румынии выступили против «Северного потока – 2»

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Политика Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу Гренландии.

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Армия и оружие Бригады ОТРК «Искандер-М» получили на вооружение БПЛА двух видов Военное ведомство приняло решение об оснащении бригад ракетных комплексов "Искандер-М" и "Точка-У" двумя видами беспилотников - БПЛА "Орлан-10" и квадрокоптерами.

Политика DM: США отказали в визе спутнице британского премьера из-за посещения ею Сомалиленда США отказали в визе спутнице премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кэрри Симондс. Об этом сообщает в среду газета Daily Mail.

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Общество Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.

Политика Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

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Происшествия Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян Следственный комитет РФ признал достоверными факты морального и сексуального насилия над сестрами Хачатурян, убивших своего 57-летнего отца.

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Шоу-бизнес Екатерине Волковой на съёмках «Ворониных» вызвали скорую После двухчасовых съёмок команда поехала на другую локацию и тут Екатерину сильно укачало.

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