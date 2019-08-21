Политика
Президенты США и Румынии выступили против «Северного потока – 2»РИА Новости вчера в 18:52
Президенты США и Румынии подтвердили свою оппозицию проекту "Северный поток – 2", заявили в Белом доме по итогам встречи двух лидеров. Президент США Дональд Трамп принял президента Румынии Клауса Йоханниса в Белом доме.
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с чего всё началось
На сайте Белого дома появилось заявление, в котором говорится о том, что США и Румыния выступают против реализации проекта «Северный поток — 2». По мнению Вашингтона, проект якобы делает зависимым страны от российских энергоресурсов.Независимое телевидение Севастополя02:27
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Происшествия
Депутат расстрелял жену в Челябинской области
Обновлено в 04:25
Политика
В Киеве прокомментировали возможность возвращения России в G8
Украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко прокомментировал возможность возвращения России к работе в G8.
Обновлено в 04:57
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу Гренландии.
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия
Трое россиян пострадали в Германии от взрыва газа в гостевом доме
Молодые люди приехали в Германию из Красноярска в рамках культурно-образовательного проекта Future Spaces.
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес
Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы
У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
Обновлено в 01:50
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Политика
Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия
Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой".
Обновлено вчера в 19:02
Армия и оружие
Бригады ОТРК «Искандер-М» получили на вооружение БПЛА двух видов
Военное ведомство приняло решение об оснащении бригад ракетных комплексов "Искандер-М" и "Точка-У" двумя видами беспилотников - БПЛА "Орлан-10" и квадрокоптерами.
Обновлено в 03:48
Футбол
Экс-хавбек «Уфы»: был случай расизма, но в России всё было потрясающе
Бывший полузащитник «Уфы» и тульского «Арсенала» Эммануэль Фримпонг рассказал, что доволен периодом жизни в России.
Обновлено в 04:45
Политика
DM: США отказали в визе спутнице британского премьера из-за посещения ею Сомалиленда
США отказали в визе спутнице премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кэрри Симондс. Об этом сообщает в среду газета Daily Mail.
Обновлено в 04:04
Общество
Астраханские дети не пойдут в школу 1 сентября
Обновлено в 01:51
Авто
Audi выпустила универсал RS6 Avant с 600-сильным мотором
Немецкая компания Audi представила новый универсал RS6 Avant. Об этом 21 августа сообщает «Авторевю».
Обновлено в 04:19
Общество
Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции
Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Происшествия
В ночной перестрелке в Краснодаре погиб мужчина
Обновлено в 03:09
Кино
Дарья Донцова написала сценарий сериала для «Союзмультфильма»
Обновлено вчера в 07:41
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян
Следственный комитет РФ признал достоверными факты морального и сексуального насилия над сестрами Хачатурян, убивших своего 57-летнего отца.
Обновлено в 02:26
Политика
Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7
Обновлено в 00:12
Общество
Уфа заняла сотое место в рейтинге самых тихих городов России
Обновлено 19 августа в 03:31
Наука
Экстази признали самым эффективным средством от алкоголизма
По словам врача, психотерапия в сочетании с контролируемым приёмом экстази в период лечения позволяет снизить болезненность психологических травм из прошлого, которые в основном и являются причинами алкоголизма.
Обновлено 19 августа в 10:17
Шоу-бизнес
Екатерине Волковой на съёмках «Ворониных» вызвали скорую
После двухчасовых съёмок команда поехала на другую локацию и тут Екатерину сильно укачало.
Обновлено вчера в 11:58
Происшествия
ФСИН прокомментировала УДО осуждённого, изнасиловавшего позже ребёнка
ФСИН выступала против предоставления УДО осуждённому, который после освобождения изнасиловал девочку.
Обновлено вчера в 11:44
Политика
Международная правозащитная группа «Агора» пожаловалась в ООН на разгон протестных акций в Москве
Авторы обращения считают, что власти России нарушили несколько положений Международного Пакта о гражданских и политических правах и Конвенции ООН против пыток.
Обновлено в 03:28
Авто
Двигатель Aurus применят в малой авиации
На базе 600-сильного двигателя от российских представительских автомобилей Aurus будет создан авиационный аналог меньшей мощности.
Обновлено в 03:18
Армия и оружие
Президент Румынии выступил за увеличение военного присутствия США
Трамп перед переговорами с румынским коллегой заявил, что США готовы обсуждать с Румынией возможность усиления их военного присутствия на ее территории, сообщал Белый дом.
Обновлено вчера в 17:44
Политика
Трамп призвал Apple уйти из Китая
Президент США Дональд Трамп заявил, что американской компании Apple нужно уйти из Китая.
Обновлено вчера в 16:03
Происшествия
В Новосибирске крыша жилого дома рухнула в квартиру со спящими людьми
В ночь на 21 августа в двухэтажном доме № 20 по 2-й улице Шевцовой обрушилась крыша.
Обновлено в 02:48