Политика

Президенты США и Румынии выступили против «Северного потока – 2»РИА Новости вчера в 18:52

Президенты США и Румынии подтвердили свою оппозицию проекту "Северный поток – 2", заявили в Белом доме по итогам встречи двух лидеров. Президент США Дональд Трамп принял президента Румынии Клауса Йоханниса в Белом доме.
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с чего всё началось
На сайте Белого дома
 появилось заявление, в котором говорится о том, что США и Румыния выступают против реализации проекта «Северный поток — 2». По мнению Вашингтона, проект якобы делает зависимым страны от российских энергоресурсов.
Независимое телевидение Севастополя02:27

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Румыния выступила против «Северного потока - 2»

Московский Комсомолецвчера в 19:01

Президенты США и Румынии выступили против реализации «Северного потока-2»

РБКвчера в 21:53

Лидеры США и Румынии выступили против «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 20:35

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РИА Новостивчера в 18:52

США подтвердили приверженность переходу на безвизовый режим с Румынией

ТАССвчера в 19:12
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