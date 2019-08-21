с чего всё началось

Президенты США и Румынии подтвердили свою оппозицию проекту "Северный поток – 2", заявили в Белом доме по итогам встречи двух лидеров. Президент США Дональд Трамп принял президента Румынии Клауса Йоханниса в Белом доме.

Президенты США и Румынии выступили против «Северного потока – 2»

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