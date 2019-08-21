Политика

Президенты США и Румынии выступили против «Северного потока – 2»РИА Новости вчера в 18:52

Президенты США и Румынии подтвердили свою оппозицию проекту "Северный поток – 2", заявили в Белом доме по итогам встречи двух лидеров. Президент США Дональд Трамп принял президента Румынии Клауса Йоханниса в Белом доме.
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с чего всё началось
На сайте Белого дома
 появилось заявление, в котором говорится о том, что США и Румыния выступают против реализации проекта «Северный поток — 2». По мнению Вашингтона, проект якобы делает зависимым страны от российских энергоресурсов.
Независимое телевидение Севастополя02:27

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Президенты США и Румынии не согласны с «Северным потоком – 2»

Газета.Ru02:37

Президенты США и Румынии выступили против реализации «Северного потока-2»

РБКвчера в 21:53

США подтвердили приверженность переходу на безвизовый режим с Румынией

ТАССвчера в 19:12

Соединенные Штаты и Румыния высказались против «Северного потока-2»

Интерфаксвчера в 20:03

Румыния выступила против «Северного потока - 2»

Московский Комсомолецвчера в 19:01

Президенты США и Румынии выступили против «Северного потока – 2»

РИА Новостивчера в 18:52

Лидеры США и Румынии выступили против «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 20:35
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Кино

Умерла актриса Александра Назарова

Обновлено вчера в 14:20
Происшествия

Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции

Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Политика

Мосгорсуд отказал Гудкову в регистрации кандидатом в Мосгордуму

Мосгорсуд признал законным отказ политику Дмитрию Гудкову в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, передает «Интерфакс».
Обновлено в 04:55
Политика

Косачев выступил против возвращения России в G8

России не удастся избежать ловушки «семеро против одного». Причем это сохранится, даже если санкции против России будут отменены.
Обновлено в 04:38
Происшествия

В Челябинской области депутат расстрелял жену

Обновлено в 02:48
Происшествия

Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян

Следственный комитет РФ признал достоверными факты морального и сексуального насилия над сестрами Хачатурян, убивших своего 57-летнего отца.
Обновлено в 02:26
Происшествия

Девочку засосало в бассейне Турции. Она в коме

Ребенок чуть не утонул во время отдыха в отеле на курорте Бодрум 12-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая чуть не утонула в бассейне в турецком Бодруме, находится в критическом состоянии.
Обновлено вчера в 10:49
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»

Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Политика

Захарова прокомментировала возможность возвращения России в G8

Москва ждёт конкретных предложений по возвращению России в «Большую восьмёрку», заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Обновлено в 06:22
Политика

Правительство представит план по увеличению зарплаты врачам

Президент России Владимир Путин поручил Кабмину до конца сентября представить меры по повышению зарплат врачей первичного звена здравоохранения.
Обновлено в 01:27
Армия и оружие

Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России

Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Политика

Роскомнадзор заблокировал два сайта с оскорблением гимна России

Роскомнадзор заблокировал в России два сайта, содержащие оскорбляющий контент в адрес российского гимна.
Обновлено в 05:27
Энергетика

Цена нефти в рублях опустилась ниже заложенной в бюджет

Уже в течение месяца цена российской нефти Urals колеблется на уровне ниже заложенной в бюджете, показали расчеты РБК на основе нефтяных котировок, предоставленных ценовым агентством Argus.
Обновлено в 03:38
Политика

Стивен Бигэн не хочет быть послом США в России

Бигэн сообщил, что отказывается от предлагаемого ему президентом США Дональдом Трампом поста посла в России, чтобы сосредоточиться на достижении прогресса по денуклеаризации Северной Кореи.
Обновлено в 01:17
Происшествия

В Москве 8-месячную девочку госпитализировали в реанимацию с отравлением каннабисом

В Москве в воскресенье вечером, 18 августа, была госпитализирована восьмимесячная малышка с диагнозом "отравление каннабисом".
Обновлено вчера в 12:06
Политика

Представлен проект кодекса о выборах

Российский фонд свободных выборов (РФСВ) представил проект кодекса о выборах и референдумах, передают «Ведомости».
Обновлено в 01:58
Футбол

Тарасов обратился в РФС для взыскания с «Локомотива» денежных средств

Обновлено в 05:00
Футбол

Клопп надел трусы Роналду перед финалом ЛЧ, чтобы избежать недоразумений

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что перед финалом Лиги чемпионов-2017/18 специально надел трусы CR7 — марки португальского нападающего Криштиану Роналду — чтобы расслабить атмосферу.
Обновлено в 03:22
Политика

Стало известно о возможной выдаче Киеву осужденных в России украинцев

Пятерых украинцев, осужденных в России за различные преступления и находящихся в московском следственном изоляторе (СИЗО) «Лефортово», могут выдать на родину для отбывания наказания.
Обновлено в 05:14
Происшествия

RT запустил продажу футболок с фразой бортпроводника самолёта А321

Обновлено в 06:05
Политика

Королевская семья Дании удивилась решению Трампа перенести визит

Королевская семья Дании удивлена решению президента США Дональда Трампа временно отложить свой визит в Копенгаген.
Обновлено в 05:12
Общество

Траты на алкоголь и табак составляют 3% от всех расходов россиян

Траты на алкоголь и табак жителей Москвы и Санкт-Петербурга составили 3,4% и 2,7% от общих расходов соответственно.
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия

Экс-супруг заказал убийство жены и дочери из-за дележа имущества

Как было установлено, бывший муж жертвы спланировал убийство женщины и ее дочери совместно с новой супругой.
Обновлено вчера в 19:05
Политика

Президент Мозамбика намерен обсудить с Путиным привлечение инвестиций

Ньюси добавил, что намерен поблагодарить Путина и весь российский народ за поддержку во время борьбы за независимость и восстановление Мозамбика, а также за помощь по ликвидации последствий недавнего циклона "Идай".
Обновлено в 03:03
Культура

Об участниках корейской группы BTS снимут сериал

Южнокорейская компания Big Hit Entertainment анонсировала выход драматического сериала о поп-группе BTS, сообщает The Independent.
Обновлено в 05:23
Общество

Здание Третьяковки на Крымском Валу закроют на четыре-пять лет

Точные сроки окончательно не определены.
Обновлено в 04:27
Политика

Международная правозащитная группа «Агора» пожаловалась в ООН на разгон протестных акций в Москве

Авторы обращения считают, что власти России нарушили несколько положений Международного Пакта о гражданских и политических правах и Конвенции ООН против пыток.
Обновлено в 03:28
Общество

В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»

Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
Обновлено в 00:32
Здоровье

Минздрав сообщил о росте числа больных рассеянным склерозом

Количество пациентов больных рассеянным склерозом в России за последние пять лет увеличилось почти на 15 тыс.
Обновлено в 05:59
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