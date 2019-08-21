с чего всё началось

Президенты США и Румынии подтвердили свою оппозицию проекту "Северный поток – 2", заявили в Белом доме по итогам встречи двух лидеров. Президент США Дональд Трамп принял президента Румынии Клауса Йоханниса в Белом доме.

Президенты США и Румынии выступили против «Северного потока – 2»

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Политика Трамп выразил желание вернуть Россию в G8 Президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России к работе группы 7 ведущих мировых держав и возобновление формата «большой восьмерки».

Политика Суд в Киеве обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко и министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

Авто Новый хэтчбек Hyundai Grand i10 появился в продаже Компания Hyundai объявила старт продаж "пятидверки" Grand i10 новой генерации.

Кино Человек-паук исчезнет из киновселенной Marvel Президент студии Marvel Кевин Файги больше не будет заниматься продюсированием фильмов с участием супергероя Человека-паука.

Общество В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал» Согласно опросу, проведенному сервисом Superjob, больше всего на подготовку ребенка к школе вынуждены тратить семьи в Красноярске и Новосибирске – в среднем по девять тысяч рублей.

Авто Двигатель Aurus применят в малой авиации На базе 600-сильного двигателя от российских представительских автомобилей Aurus будет создан авиационный аналог меньшей мощности.

Авто В России ожидается резкий рост цен на автомобили Стало известно, что крупные автопроизводители готовятся повысить стоимость машин уже с 2020 года.

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Футбол Роналду: «Возможно, закончу карьеру в следующем году» Возможно, закончу в следующем году. Но при этом я могу играть до 40 или 41 года.

Происшествия В Новосибирске крыша жилого дома рухнула в квартиру со спящими людьми В ночь на 21 августа в двухэтажном доме № 20 по 2-й улице Шевцовой обрушилась крыша.

Экономика Mastercard запланировала запуск переводов по номеру телефона за рубеж В России могут появиться денежные переводы за рубеж по номеру телефона.

Кино Названа причина смерти актрисы Александры Назаровой Заместитель художественного руководителя Театра имени М.Ермоловой Галина Боголюбова назвала причину смерти народной артистки России Александры Назаровой.

Армия и оружие Две станции ядерного мониторинга в России возобновили передачу данных Две расположенные в России станции мониторинга ядерных испытаний — в якутском поселке Пеледуй и в городе Билибино на Чукотке — возобновили передачу данных, сообщил исполнительный секретарь организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо.

Политика Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".

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Армия и оружие США намерены изучить объекты энергетической инфраструктуры в Мурманске Американская разведка планирует определить основные узлы энергетической и логистической инфраструктуры в «различных сферах интересов», в числе которых указан участок в Мурманске.

Происшествия В Краснодаре произошла массовая перестрелка Полиция столицы Кубани ведет поиск группы неизвестных мужчин, устроивших драку со стрельбой в центре города - рядом с крупнейшим в городе вещевым Вишняковским рынком.

Политика Глава МИД Германии призвал к прямому и открытому диалогу с Россией Маас призвал Москву к конструктивной роли в усилиях по урегулированию на Украине.

Футбол Как ФК «Краснодар» готовится к игре с «Олимпиакосом» ФК «Краснодар» отправляется в греческий город Пирей, где проведет первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов.