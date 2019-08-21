Политика
Президенты США и Румынии выступили против «Северного потока – 2»РИА Новости вчера в 18:52
Президенты США и Румынии подтвердили свою оппозицию проекту "Северный поток – 2", заявили в Белом доме по итогам встречи двух лидеров. Президент США Дональд Трамп принял президента Румынии Клауса Йоханниса в Белом доме.
Читать в источнике
Оценить27
с чего всё началось
На сайте Белого дома появилось заявление, в котором говорится о том, что США и Румыния выступают против реализации проекта «Северный поток — 2». По мнению Вашингтона, проект якобы делает зависимым страны от российских энергоресурсов.Независимое телевидение Севастополя02:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 03:32, Ашберн
Происшествия
В Оренбурге вынужденно сел самолет «Уральских авиалиний»
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший рейсом из Душанбе в Жуковский, совершил вынужденную посадку в Оренбурге из-за ухудшения состояния ребенка на борту, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Обновлено в 02:59
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену, пишут СМИ
Обновлено в 02:48
Происшествия
Захарова призвала МИД Турции помочь пострадавшей в Бодруме девочке
Обновлено вчера в 16:55
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Трамп выразил желание вернуть Россию в G8
Президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России к работе группы 7 ведущих мировых держав и возобновление формата «большой восьмерки».
Обновлено вчера в 15:27
Политика
Суд в Киеве обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина
Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко и министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
Обновлено в 02:58
Кино
В Сети появился новый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»
Американский актер Сильвестр Сталлоне представил новый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь».
Обновлено в 03:18
Авто
Новый хэтчбек Hyundai Grand i10 появился в продаже
Компания Hyundai объявила старт продаж "пятидверки" Grand i10 новой генерации.
Обновлено вчера в 11:09
Кино
Человек-паук исчезнет из киновселенной Marvel
Президент студии Marvel Кевин Файги больше не будет заниматься продюсированием фильмов с участием супергероя Человека-паука.
Обновлено в 02:45
Общество
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Согласно опросу, проведенному сервисом Superjob, больше всего на подготовку ребенка к школе вынуждены тратить семьи в Красноярске и Новосибирске – в среднем по девять тысяч рублей.
Обновлено в 00:32
Авто
Двигатель Aurus применят в малой авиации
На базе 600-сильного двигателя от российских представительских автомобилей Aurus будет создан авиационный аналог меньшей мощности.
Обновлено в 03:18
Авто
В России ожидается резкий рост цен на автомобили
Стало известно, что крупные автопроизводители готовятся повысить стоимость машин уже с 2020 года.
Обновлено в 00:52
Гаджеты
Названы ноутбуки, которые чаще всего сдают в ремонт
Как рассказали "РГ" в городском сервисе ремонта цифровых устройств "Чудо техники", чаще всего москвичи приносят ноутбуки ASUS (19%), Lenovo (18%) и HP (15%).
Обновлено вчера в 23:32
Футбол
Роналду: «Возможно, закончу карьеру в следующем году»
Возможно, закончу в следующем году. Но при этом я могу играть до 40 или 41 года.
Обновлено в 02:41
Происшествия
В Новосибирске крыша жилого дома рухнула в квартиру со спящими людьми
В ночь на 21 августа в двухэтажном доме № 20 по 2-й улице Шевцовой обрушилась крыша.
Обновлено в 02:48
Происшествия
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено вчера в 22:59
Экономика
Mastercard запланировала запуск переводов по номеру телефона за рубеж
В России могут появиться денежные переводы за рубеж по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:46
Кино
Названа причина смерти актрисы Александры Назаровой
Заместитель художественного руководителя Театра имени М.Ермоловой Галина Боголюбова назвала причину смерти народной артистки России Александры Назаровой.
Обновлено вчера в 15:20
Армия и оружие
Две станции ядерного мониторинга в России возобновили передачу данных
Две расположенные в России станции мониторинга ядерных испытаний — в якутском поселке Пеледуй и в городе Билибино на Чукотке — возобновили передачу данных, сообщил исполнительный секретарь организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо.
Обновлено вчера в 09:17
Политика
Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной
Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:05
Общество
«Яндекс» назвал самый популярный товар перед новым учебным годом
Аналитики сервисов «Яндекс.Кассы» и «Яндекс.Маркет» в преддверии нового учебного года выяснили, какие школьные товары пользуются наибольшим спросом среди россиян.
Обновлено в 02:30
Армия и оружие
США намерены изучить объекты энергетической инфраструктуры в Мурманске
Американская разведка планирует определить основные узлы энергетической и логистической инфраструктуры в «различных сферах интересов», в числе которых указан участок в Мурманске.
Обновлено в 02:45
Происшествия
В Краснодаре произошла массовая перестрелка
Полиция столицы Кубани ведет поиск группы неизвестных мужчин, устроивших драку со стрельбой в центре города - рядом с крупнейшим в городе вещевым Вишняковским рынком.
Обновлено в 02:39
Политика
Глава МИД Германии призвал к прямому и открытому диалогу с Россией
Маас призвал Москву к конструктивной роли в усилиях по урегулированию на Украине.
Обновлено вчера в 23:37
Футбол
Как ФК «Краснодар» готовится к игре с «Олимпиакосом»
ФК «Краснодар» отправляется в греческий город Пирей, где проведет первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 05:16
Экономика
Составлен рейтинг отраслей с самыми высокими зарплатами за июнь
Росстат составил рейтинг отраслей с самыми высокими среднемесячными зарплатами за июнь этого года.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия
Избитого мужчину нашли у могилы Виктора Цоя в Петербурге
Обновлено в 01:58