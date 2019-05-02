Президенту Грузии прочат импичмент за отказ от военной базы СШАНаша версия 05:02

Представители грузинской оппозиции пригрозили президенту страны Саломе Зурабишвили импичментом за отказ от размещения на территории Грузии военной базы США. Глава государства ранее заявила, что строительство базы может быть воспринято как провокация.

Президенту Грузии прочат импичмент за отказ от военной базы США

Политика ЕС и Турция призвали США отменить нефтяные санкции против Ирана В свою очередь, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал США пересмотреть решение о санкциях против Ирана.

Происшествия В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в Одессе Специальная мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине считает, что расследование трагедии в Одессе, случившейся 2 мая 2014 года, идёт неэффективно, а власти страны бездействуют.

Происшествия Грузовик врезался в пассажирский Boeing в аэропорту Шереметьево В столичном аэропорту Шереметьево погрузчик врезался в стоящий на парковке пассажирский Boeing.

Армия и оружие Военные РФ и Китая отработали оказание помощи аварийной подлодке Учения "Морское взаимодействие-2019" проходят в Китае с 1 по 4 мая Экипажи спасательных судов Тихоокеанского флота и Военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая провели совместные учения по оказанию помощи аварийной подлодке, сообщает пресс-служба Восточного военного округа ТОФ.

Энергетика Wintershall и Dea Михаила Фридмана завершили сделку по слиянию О намерении объединить нефтегазовые активы концерна BASF, которому принадлежит Wintershall, и LetterOne Михаила Фридмана объявили в конце 2017 года.

Политика Мэй сменила министра обороны Великобритании Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Гэвина Уильямсона, которого подозревают в разглашении секретной информации.

Игры Ubisoft нашла способ пресечь незаконную перепродажу ключей Возможно, и другие компании последуют этому примеру Многие покупают игры не только в сервисах вроде Steam, Epic Games Store, Origin или Uplay, но и ключи в сторонних магазинах, что иногда позволяет сэкономить.

Общество Росгвардия рекомендует не размещать информацию об отдыхе в соцсетях Росгвардия посоветовала не россиянам не публиковать в социальных сетях информацию о своем отдыхе на майских праздниках, чтобы обезопасить себя от возможных краж из квартир и домов.

Происшествия Бразильца приговорили к 13 годам тюрьмы за поддержку ДНР Павлоградский суд приговорил к 13 годам лишения свободы гражданина Федеративной Республики Бразилия Рафаэля Лусваргхи по обвинению в причастности к деятельности террористических организаций и не предусмотренных законом вооруженных формирований, — говорится в сообщении прокуратуры в Facebook.

Здоровье Ученые назвали повседневный продукт, спасающий от ожирения Оказалось, что общее потребление энергии, распространенность ожирения, курения, доля пожилых людей, ВВП, уровень образования и расходы на здравоохранение значительно ниже в странах, потребляющих много риса.

Армия и оружие Китай заявил, что Су-57 превратит американские самолёты в мусор В китайских СМИ сообщается, что российский истребитель пятого поколения Су-57 способен «превратить в мусор» военную технику Соединенных Штатов.

Общество Автор «Сталингулага» впервые дал интервью Автор Telegram-канала «Сталингулаг» раскрыл свою личность — им оказался житель Махачкалы Александр Горбунов.

Шоу-бизнес В Сети появилось архивное фото беременной Жанны Фриске Сегодня в Сети появилась редкая фотография Жанны Фриске, сделанная незадолго до появления на свет Платона.

Армия и оружие Подлодки «Старый Оскол» и «Краснодар» отремонтируют в Петербурге Две подлодки Черноморского флота – "Старый Оскол" и "Краснодар" – встанут пройдет в 2020 году плановый ремонт в "Адмиралтейских верфях".

Авто Составлен топ-10 «проклятых» автомобилей Автоэксперты составили список машин, со зловещим шлейфом, для этого они проанализировали наиболее трагические события, в которых фигурировали те или иные транспортные средства.

Футбол Роналду: не исключаю, что стану тренером Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что в будущем вполне может задуматься о тренерской карьере.

Политика Кикабидзе обратился к Зеленскому Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе записал видеообращение в адрес будущего президента Украины Владимира Зеленского и назвал его своим другом.

Политика Зеленский встретился с духовными лидерами мусульман Украины Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с духовными лидерами мусульман Украины. Об этом сообщает "112 Украина".

Происшествия В ДТП в Калужской области пострадали девять человек После столкновения четырёх автомобилей в Калужской области госпитализированы девять человек, сообщил представитель УМВД по региону.

Общество Король Таиланда женился на начальнице охраны Маха Вачиралонгкорн был назначен правителем Таиланда два года назад, но официальная коронация пройдет только 4 мая.

Культура Обнаружен второй портрет Леонардо да Винчи Второй портрет Леонардо да Винчи был обнаружен в Виндзорском замке Великобритании.

Политика Коломойский назвал причину уменьшения численности населения Украины Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что население Украины сократилось на 13 млн человек из-за евромайдана.

Политика Мезенцев может сменить Бабича на посту посла РФ в Белоруссии Основным кандидатом на пост посла России в Белоруссии рассматривается член Совфеда Дмитрий Мезенцев.

Космос Метеорит врезался в Луну во время лунного затмения в январе 2019 Согласно новому отчету, метеорит врезался в поверхность Луны со скоростью 17 километров в секунду (61 000 километров в час), в то время как наш лунный сосед находился в полном затмении в январе.