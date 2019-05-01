Президенту Грузии прочат импичмент за отказ от военной базы СШАНаша версия 05:02

Представители грузинской оппозиции пригрозили президенту страны Саломе Зурабишвили импичментом за отказ от размещения на территории Грузии военной базы США. Глава государства ранее заявила, что строительство базы может быть воспринято как провокация.

Президенту Грузии прочат импичмент за отказ от военной базы США

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