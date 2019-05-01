Политика
Президенту Грузии пригрозили импичментом за отказ от военной базы СШАСтрана Советов on-line 07:12
Депутат парламента Грузии от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Тинатин Бокучава заявила, что за отказ в строительстве военной базы США на территории Грузии президенту страны Саломе Зурабишвили может грозить импичмент.
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Политика
Упрощён порядок получения гражданства РФ для иностранцев
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В Москве четыре человека пострадали при стрельбе из помпового ружья
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