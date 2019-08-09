Финансы

Президентская семейная ипотека набрала популярностьГазета.Ru 04:40

Сбербанк, Банк "ДОМ.РФ" и ВТБ в первом полугодии стали лидерами по объему выдачи льготной ипотеки семьям с двумя и более детьми, сообщает ТАСС со ссылкой на статистику Минфина. Ставки по таким кредитам субсидируются государствам, а для граждан ставка составляет не более 6%.
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Объем выдачи кредитов по программе «Семейная ипотека» составил 23 млрд руб. в первой половине 2019г

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ВТБ выдал 10 млрд рублей на ипотеку с господдержкой

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Президентская семейная ипотека набрала популярность

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Будущее России. Национальные проектывчера в 11:02

Сбербанк, «Дом.РФ» и ВТБ стали лидерами по выдаче президентской ипотеки

РИА Новости05:35
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 06:10, Вашингтон
Энергетика

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Как стало известно «Чемпионату», защитник «Зенита» Миха Мевля может уже на следующей неделе перейти в «Сочи».
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На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы обозначили территорией Японии

На официальном сайте летних Олимпийских игр — 2020 в Токио Южные Курилы обозначили как часть Японии.
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В ЕР предложили определить в Москве место для проведения митингов

Фракция "Единая Россия" выступает с предложением определить в Москве место для проведения санкционированных митингов, им может стать проспект Сахарова, заявил журналистам глава фракции Сергей Неверов.
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В Черное море идет американский эсминец

В издании указывают то, что согласно Конвенции Монтрё, корабли стран нечерноморского региона имеют право находится в водах Черного моря не более 21 суток.
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Назван самый популярный у россиянок возраст для рождения первенца

Большинство россиянок в 2018 году рожали первого ребенка в 26 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование Росстата.
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