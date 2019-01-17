Президентом «Магнита» станет экс-глава «Ленты»РБК вчера в 23:00

В структуре управления «Магнита» появится новая должность — президента, и ее займет Ян Дюннинг, до этого почти десять лет руководивший конкурентом — сетью «Лента». Об этом РБК рассказал источник, близкий к топ-менеджеру, и это подтвердил собеседник, близкий к компании.

с чего всё началось

В «Магните» на момент публикации на запрос РБК не ответили. Позднее компания в своем сообщении подтвердила назначение Дюннинга президентом и его вхождение в правление. Дюннинг вплоть до декабря 2018-го руководил сетью «Лента».

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