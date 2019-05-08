Путин проигнорировал Порошенко и Зеленского в поздравлении с 9 маяИА Новороссия 05:49

Президент России Владимир Путин в поздравлениях глав постсоветских стран по случаю 74-й годовщины Победы проигнорировал действующего президента Украины Порошенко и новоизбранного главу государства Зеленского.

Путин проигнорировал Порошенко и Зеленского в поздравлении с 9 мая

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