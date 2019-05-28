Футбол
Президента ФК «Уэска» заподозрили в организации договорных матчейBookmaker-ratings.ru 08:56
Национальная полиция Испании задержала директора ФК «Уэска» Августина Ласаоса. Его подозревают в организации договорных матчей.
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В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста
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Происшествия
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В Саратовской области подросток напал с топором на одноклассницу. Инцидент произошел в Вольске, сообщает ТАСС.
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Общество
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Пилоты ВМФ США подтвердили, что целились в НЛО много раз
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Кино
Возвращение домой: Вышел второй трейлер «Проклятия Аннабель 3»
Warner Bros. поделились вторым трейлером грядущего хоррора «Проклятие Аннабель 3». В очередном сиквеле в центре сюжета окажутся главные герои «Заклятия» — демонологи Эд и Лоррейн Уоррены.
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Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины
Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.
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Происшествия
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Происшествия
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Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) обнародовало предварительные результаты расследования катастрофы самолет Epic LT близ Франкфурта, в котором погибла совладелица S7 Наталия Филева.
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Общество
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Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
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«Первый канал» планирует запуск программы с Ксенией Собчак
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Появился тизер финального сезона «Джессики Джонс»
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