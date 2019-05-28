Футбол

Президента ФК «Уэска» заподозрили в организации договорных матчейBookmaker-ratings.ru 08:56

Национальная полиция Испании задержала директора ФК «Уэска» Августина Ласаоса. Его подозревают в организации договорных матчей.
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Испанские футболисты задержаны полицией по обвинению в организации договорных матчей

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В Испании разгорелся скандал с договорными матчами, арестован экс-игрок «Реала»

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Президент «Уэски» и экс-игрок «Реала» Рауль Браво задержаны по подозрению в организации договорных матчей

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Эхо Москвы06:03

СМИ: Президент клуба ла лиги арестован по подозрению в организации договорных матчей

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В Испании арестованы футболисты по делу о договорных матчах. Среди них — экс-игрок «Реала»

Sport24.ru04:57

В Испании арестовали президента «Уэски» и ряд футболистов по подозрению в организации договорных матчей

Спорт-Экспресс07:43
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