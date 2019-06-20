Общество
Путин анонсировал новые пособия на детей в 2020 годуИзвестия вчера в 06:54
С января 2020 года семьи со средним доходом в два прожиточных минимума начнут получать выплаты на ребенка в размере 10–11 тыс. рублей. Об этом в ходе «прямой линии» заявил президент России Владимир Путин.
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с чего всё началось
Во время прямой линии президент Владимир Путин рассказал о мерах поддержки семей с детьми, которые будут запущены в ближайшее время. Ответ на вопрос прямой линии касался и пресловутых "детских" в 50 рублей.Брянский рабочийвчера в 06:27
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Путин анонсировал повышение пособия на ребенка до 10–11 тыс. руб семьям с невысоким доходом
Коммерсантъвчера в 07:10
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 02:47, Вашингтон
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