Общество

Путин анонсировал новые пособия на детей в 2020 годуИзвестия вчера в 06:54

С января 2020 года семьи со средним доходом в два прожиточных минимума начнут получать выплаты на ребенка в размере 10–11 тыс. рублей. Об этом в ходе «прямой линии» заявил президент России Владимир Путин.
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с чего всё началось

Владимир Путин рассказал о помощи семьям с детьми

Во время прямой линии президент Владимир Путин рассказал о мерах поддержки семей с детьми, которые будут запущены в ближайшее время. Ответ на вопрос прямой линии касался и пресловутых "детских" в 50 рублей.
Брянский рабочийвчера в 06:27

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Детские особые: на новые выплаты семьям потребуется около 60 млрд

Известиявчера в 17:01

Путин рассказал о новых пособиях на детей в 2020 году

Газета.Ruвчера в 09:26

С 2020 года около 70% семей будут получать пособие на первого ребенка

Российская газетавчера в 07:15

Путин анонсировал повышение пособия на ребенка до 10–11 тыс. руб семьям с невысоким доходом

Коммерсантъвчера в 07:10

Путин рассказал об увеличении детских пособий

Lenta.ruвчера в 06:32

Путин рассказал о выплатах семье при рождении ребенка

РЕН ТВвчера в 06:22

Выплаты на детей до 3 лет должны иметь семьи с доходом в 2 два прожиточных минимума — Путин

Якутия 24вчера в 07:00
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 02:47, Вашингтон
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В Тверской области восемь человек пострадали в ДТП

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Кейт Миддлтон заподозрили в беременности

Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
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Полиция зачистила Тбилиси от протестующих

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Общество

МФЦ получат право предоставлять все виды госуслуг

Многофункциональные центры (МФЦ) планируют превратить в единый канал коммуникаций между гражданами и предпринимателями со всеми органами власти.
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Происшествия

В Хабаровске семья попала в больницу после приема препарата с червями

Хабаровская семья из трех человек попала в больницу в тяжелом состоянии после того, как съела личинки червей-паразитов.
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Гаджеты

Apple решила отозвать MacBook Pro из-за угрозы возгорания батареи

Компания Apple объявила об отзыве части ноутбуков MacBook Pro из-за угрозы перегрева и возгорания батареи.
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ЖКХ

Минстрой опроверг данные о пересчете цен на отопление

Минстрой России опроверг информацию о положениях, которые позволяют устанавливать в одном многоквартирном доме разные нормативы на отопление.
Обновлено вчера в 07:33
Технологии

Роскачество изучило мобильные приложения сервисов по доставке еды

Двадцать четыре мобильных приложения, позволяющие заказать через интернет доставку продуктов, испытали эксперты Роскачества.
Обновлено в 02:05
Политика

Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал, за что ему стыдно

Несмотря на прошедшее время, Путин признался, что ему до сих пор стыдно. Президент рассказал о случае почти двадцатилетней давности.
Обновлено вчера в 10:33
Политика

Путин заявил о повышении пенсии военным пенсионерам с 1 октября

Обновлено вчера в 05:43
Футбол

Пятеро игроков ЦСКА присоединились к команде на сборе в Ватутинках

Футболисты ЦСКА Федор Чалов, Хердур Магнуссон, Арнор Сигурдссон, Яка Бийол и Иван Обляков вернулись из расположения своих национальных сборных и присоединились к команде на сборе в Ватутинках.
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия

К дому Алибасова приехала полиция

Обновлено вчера в 14:19
Политика

Президент Чехии призвал Украину смириться с утратой Крыма

Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым вновь стал частью России, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
Обновлено вчера в 17:44
Финансы

Индекс S&P 500 установил рекорд после решения ФРС США по ставкам

ФРС в среду оставила ставку федерального финансирования на уровне 2,25–2,5%; восемь из 17 управляющих дали понять, что до конца ставка может быть снижена на 0,25 процентного пункта, семеро ожидают ее снижения дважды – на 0,5 п. п.
Обновлено вчера в 11:06
Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ

Самым радикальным предложением стал отказ от административных арестов Кроме того, инспекторам могут позволить ограничивать действие водительских прав без суда.
Обновлено вчера в 21:29
Политика

ВЭБ подал иск к Украине в арбитраж Стокгольма

ВЭБ направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь, которые понес его украинский дочерний Проминвенвестбанк.
Обновлено в 01:30
Футбол

Футболистов сборной Никарагуа исключили из команды из-за проституток

Трое футболистов сборной Никарагуа исключены из состава команды и отстранены от участия в Кубке КОНКАКАФ за нарушение дисциплины.
Обновлено вчера в 16:50
Авто

В Сети показали Lada 4x4 с АКПП

Фотографии "Нивы" с автоматической коробкой передач недавно появились в группе "Новости Лада" в социальной сети ВКонтакте.
Обновлено в 00:59
Авто

Названы самые непопулярные автомобили у угонщиков в России

Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.
Обновлено вчера в 06:03
Авто

Семейный внедорожник начнет производить УАЗ

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено вчера в 04:25
Футбол

Сборная Уругвая по футболу сыграла вничью с Японией на Кубке Америки

Сборная Уругвая сыграла вничью с командой Японии во втором туре группового этапа Кубка Америки по футболу в Бразилии.
Обновлено в 01:15
Здоровье

Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака

Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
Обновлено в 00:24
Авто

Уникальный Corvette 1953 года уйдёт с молотка

Многие автолюбители с нетерпением ждут премьеры нового Corvette C8 2020 модельного года, однако, если вы предпочитаете что-то более классическое, то у вас будет шанс приобрести уникальный Corvette C1 1953 года выпуска.
Обновлено в 01:15
Наука

Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска

Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено вчера в 05:17
Музыка

Сын Уилла Смита обвинил Егора Крида в плагиате

Джейден Смит, сын голливудского актера Уилла Смита, обвинил российского исполнителя в плагиате.
Обновлено вчера в 09:46
Общество

День летнего солнцестояния придется на 21 июня

Обновлено вчера в 07:10
Армия и оружие

В США запретили самолетам летать в воздушном пространстве Ирана

Американское Управление гражданской авиации (FAA) запретило авиакомпаниям страны летать в воздушном пространстве Ирана над Ормузским проливом и Оманским заливом, передает телеканал CNBC.
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Гаджеты

Microsoft и Kano разработали планшет-конструктор на Windows 10

Обновлено вчера в 12:11
Хоккей

Стало известно, какую пенсию будет получать хоккеист Александр Овечкин

Портал «Бизнес онлайн» передает, что в НХЛ была проведена реформа по денежным выплатам игрокам после ухода из спорта.
Обновлено вчера в 14:07
Культура

Фильм о группе «Чайф» покажет федеральный канал

Авторы фильма покажут, как Шахрин написал свои самые известные песни, как музыканты «Чайфа» живут во время туров, как к творчеству уральской группы относятся знаменитости, среди которых Владимир Машков, Борис Гребенщиков, Сергей Светлаков, Вячеслав Бутусов.
Обновлено в 00:13
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