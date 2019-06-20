Общество

Президент рассказал о решении увеличить пособия на детейСолидарность 06:33

Во время прямой линии 20 июня президенту Владимиру Путину поступило немало вопросов о пособии на детей возрастом от полутора до трех лет, сумма которого не менялась с 1994 года и составляет 50 рублей.
Читать в источнике
с чего всё началось

Владимир Путин рассказал о помощи семьям с детьми

Во время прямой линии президент Владимир Путин рассказал о мерах поддержки семей с детьми, которые будут запущены в ближайшее время. Ответ на вопрос прямой линии касался и пресловутых "детских" в 50 рублей.
Брянский рабочий06:27

Подробнее о событии

Детские особые: на новые выплаты семьям потребуется около 60 млрд

Известия17:01

Путин рассказал о новых пособиях на детей в 2020 году

Газета.Ru09:26

Путин рассказал о выплатах семье при рождении ребенка

РЕН ТВ06:22

Путин анонсировал повышение пособия на ребенка до 10–11 тыс. руб семьям с невысоким доходом

Коммерсантъ07:10

Путин рассказал об увеличении детских пособий

Lenta.ru06:32

С 2020 года около 70% семей будут получать пособие на первого ребенка

Российская газета07:15

Выплаты на детей до 3 лет должны иметь семьи с доходом в 2 два прожиточных минимума — Путин

Якутия 2407:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 19:21, Вашингтон
Политика

В МИДе прокомментировали нападения на российских депутатов в Тбилиси

Москва возмущена действиями представителей радикальных политических сил Грузии, которые в четверг сорвали генеральную ассамблею Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), проходящую в Тбилиси, заявил замглавы МИДа России Григорий Карасин.
Обновлено в 14:29
Шоу-бизнес

Больная раком звезда «Чародеев» отыграла последний спектакль

Обновлено в 01:34
Происшествия

Руперт Мердок перенес пневмонию

Медиамагнат Руперт Мердок восстанавливается после перенесенной около трех недель назад пневмонии, сообщает CNN Business.
Обновлено в 18:42
Спорт

Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным после критики фанатов

Обновлено в 13:42
Общество

Как «девочка Жарикова» на серпуховичей наплевала

Мажорка замолчала главную проблему региона, получив возможность задать вопрос Путину.
Обновлено в 10:06
Происшествия

Суд смягчил меру пресечения главе Минэкономики Дагестана Хасбулатову

Кировский районный суд Махачкалы освободил из-под стражи и отправил под домашний арест министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова, задержанного по подозрению в хищении более 20 млн рублей при исполнении госконтрактов.
Обновлено в 12:58
Авто

Новый дилерский автоцентр по грузовикам Mercedes-Benz открылся в Белгородской области

Технические сотрудники дилерского центра в п. Северный прошли соответствующее обучение по стандартам Mercedes-Benz.
Обновлено в 10:33
Политика

Путин выступил с обращением к выпускникам российских школ

Президент России Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы и началом взрослой жизни, пожелав им выбрать профессии по душе.
Обновлено в 18:25
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон заподозрили в беременности

Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
Обновлено в 11:44
Политика

Владимир Путин не поверил самарцу Владимиру Ненашеву

Сегодня во время прямой линии, на которой любой житель страны мог задать президенту РФ Владимиру Путину любой интересующий вопрос, в эфир прорвался житель Самарской области Владимир Ненашев.
Обновлено в 09:53
Политика

Президент Чехии призвал Украину смириться с утратой Крыма

Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым вновь стал частью России, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
Обновлено в 17:44
Космос

Проект Breakthrough Listen не обнаружил никаких признаков инопланетян

Обновлено вчера в 12:56
Общество

Цены на отопление пересчитают в России

В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Здоровье

Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди

Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.
Обновлено в 00:46
Политика

ЕС допустил непризнание выданных жителям Донбасса российских паспортов

Европейский совет допустил возможность рассмотрения вопроса непризнания выданных жителям Донбасса российских паспортов.
Обновлено в 17:29
Армия и оружие

Американский «Посейдон» показали изнутри

Патрульный противолодочный самолет P-8 Poseidon («Посейдон») Военно-морских сил (ВМС) США показали изнутри.
Обновлено в 17:05
Шоу-бизнес

Шура предложил «сброситься» на лечение Хлебниковой от алкоголизма

Российский популярный певец Шура предложил собрать деньги на лечение певицы Марины Хлебниковой от алкоголизма.
Обновлено в 04:30
Политика

Трамп прокомментировал возможность удара по Ирану

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос, готовят ли США удары по Ирану после нападения на танкеры в Оманском заливе и атаки на беспилотник.
Обновлено в 13:10
Наука

В России разрабатывают дешевые катализаторы для сжигания низкосортного топлива и отходов

Химикам из России удалось доказать, что создание катализаторов для эффективного сжигания низкокачественных сортов топлива, а также утилизации отходов не требует применения дорогих металлов.
Обновлено 17 июня в 23:30
Экономика

Путин усомнился в жалобах россиян на маленькие зарплаты

Президент России Владимир Путин заявил, что россияне, работающие на полную ставку, не могут получить зарплату меньше 11 тысяч рублей.
Обновлено в 05:25
Космос

NASA предсказало геомагнитную бурю, которая погрузит Землю во тьму

Обновлено в 02:09
Футбол

Салихамиджич заявил, что «Бавария» желает Хуммельсу всего наилучшего

Матс внес в эти успехи большой вклад. Мы желаем Матсу и его семье всего самого хорошего.
Обновлено в 18:42
Общество

Дизайнер Ральф Лорен получил звание рыцаря-командора Британии

Американский дизайнер Ральф Лорен получил звание рыцаря-командора Великобритании за заслуги в моде.
Обновлено в 03:07
Экономика

Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган

Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.
Обновлено в 09:33
Спорт

Российские саблистки завоевали золото на ЧЕ по фехтованию

Обновлено в 13:55
Общество

В Сахалинской области посчитают, сколько людей нуждаются в переселении

В начале совещания Андрей Хапочкин пояснил, что к нему поступают обращения от жителей Охи с просьбой о восстановлении существовавшей в 2013 году программы переселения пенсионеров Охинского района на юг острова (село Троицкое) и он хочет разобраться, возможно ли эту программу восстановить.
Обновлено в 18:01
Политика

На соборе у Филарета решили восстановить УПЦ Киевского патриархата

Обновлено в 08:49
Космос

С космодрома Куру стартовала ракета-носитель Ariane 5

Обновлено в 18:21
Футбол

Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Технологии

Утечка из экрана: в банках освоили простейший способ слива данных

В банках и МФО «Известиям» рассказали, что озабочены утечками персональных данных клиентов и делают все возможное для предотвращения сливов.
Обновлено в 17:02
Как работают Яндекс.Новости?
Прямая линия с Путиным 2019Больше новостей по теме
Главное