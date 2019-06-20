Общество
Президент рассказал о решении увеличить пособия на детейСолидарность 06:33
Во время прямой линии 20 июня президенту Владимиру Путину поступило немало вопросов о пособии на детей возрастом от полутора до трех лет, сумма которого не менялась с 1994 года и составляет 50 рублей.
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с чего всё началось
Во время прямой линии президент Владимир Путин рассказал о мерах поддержки семей с детьми, которые будут запущены в ближайшее время. Ответ на вопрос прямой линии касался и пресловутых "детских" в 50 рублей.Брянский рабочий06:27
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 19:21, Вашингтон
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Европейский совет допустил возможность рассмотрения вопроса непризнания выданных жителям Донбасса российских паспортов.
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Патрульный противолодочный самолет P-8 Poseidon («Посейдон») Военно-морских сил (ВМС) США показали изнутри.
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Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос, готовят ли США удары по Ирану после нападения на танкеры в Оманском заливе и атаки на беспилотник.
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Футбол
Салихамиджич заявил, что «Бавария» желает Хуммельсу всего наилучшего
Матс внес в эти успехи большой вклад. Мы желаем Матсу и его семье всего самого хорошего.
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Дизайнер Ральф Лорен получил звание рыцаря-командора Британии
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Экономика
Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган
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Общество
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Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
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Технологии
Утечка из экрана: в банках освоили простейший способ слива данных
В банках и МФО «Известиям» рассказали, что озабочены утечками персональных данных клиентов и делают все возможное для предотвращения сливов.
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