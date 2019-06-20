Общество
Президент рассказал о решении увеличить пособия на детейСолидарность вчера в 06:33
Во время прямой линии 20 июня президенту Владимиру Путину поступило немало вопросов о пособии на детей возрастом от полутора до трех лет, сумма которого не менялась с 1994 года и составляет 50 рублей.
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с чего всё началось
Во время прямой линии президент Владимир Путин рассказал о мерах поддержки семей с детьми, которые будут запущены в ближайшее время. Ответ на вопрос прямой линии касался и пресловутых "детских" в 50 рублей.Брянский рабочийвчера в 06:27
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Путин анонсировал повышение пособия на ребенка до 10–11 тыс. руб семьям с невысоким доходом
Коммерсантъвчера в 07:10
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено вчера в 23:57, Вашингтон
Происшествия
Прокуратура Киева назвала причину смерти депутата Тымчука
Пресс-секретарь киевской городской прокуратуры Надежда Максимец заявила в эфире телеканала «Громадьске», что следствие рассматривает самоубийство в качестве основной версии по делу о смерти депутата Верховной Рады Украины Дмитрия Тымчука.
Обновлено вчера в 19:59
Политика
Президент Грузии прокомментировала призыв Саакашвили к неподчинению
Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила заявление экс-главы страны Михаила Саакашвили, в котором тот призвал присутствующих на митинге в Тбилиси правоохранителей не подчиняться властям.
Обновлено вчера в 17:27
Общество
Власти дадут жилье обратившейся к Путину матери ребенка-инвалида
По словам жительницы Читы, матери ребенка-инвалида, чиновники не делали ничего для того, чтобы помочь ей с жильем.
Обновлено вчера в 22:15
Шоу-бизнес
Дарья Мороз снялась обнаженной в компании неизвестного мужчины
Звезда, долгое время носившая экстремально короткую стрижку, предстала абсолютно обнаженной в новом романтическом образе в компании неизвестного мужчины.
Обновлено вчера в 05:45
Транспорт
«Ростелеком» счел неудачной идею единого оператора камер видеофиксации
«Ростелеком» выступил против идеи назначить одного исполнителя работ по установке и эксплуатации камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Обновлено вчера в 23:28
Общество
Косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпускают на волю
Обновлено вчера в 07:32
Политика
Электросети стран Балтии отключат от энергосистем России
Страны Балтии и ЕС отключатся от энергосистемы России к 2025 году.
Обновлено вчера в 15:13
Шоу-бизнес
Умерла теща продюсера Бари Алибасова
Сын российского продюсера Бари Алибасова сообщил, что два дня назад, во вторник, 18 июня, скончалась теща основателя группы "На-на".
Обновлено вчера в 14:31
Футбол
35-летний вратарь «Эйбара» перейдёт в «Манчестер Сити»
Обновлено вчера в 21:57
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон заподозрили в беременности
Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия
Дамба канала имени Москвы вновь дала течь в районе Тушина
В дамбе канала имени Москвы, которую в январе этого года прорвало в районе Тушинского моста, специалисты вновь обнаружили течь.
Обновлено вчера в 15:42
Политика
Сенат США провел закрытые слушания по НЛО
Сенаторы США провели закрытые слушания по проблеме неопознанных летающих объектов (НЛО), сообщает в четверг, 20 июня, Politico.
Обновлено вчера в 15:24
Политика
Следствие по делу MH17 объявило подозреваемых
Подозреваемыми в деле о крушении Boeing-777 (рейса MH17) на территории Донецкой народной республики в 2014 году Совместная следственная группа назвала трех граждан России и одного гражданина Украины, заявил 19 июня журналистам представитель Международной следственной группы (JIT).
Обновлено 19 июня в 08:15
Армия и оружие
Минобороны РФ представит напечатанный на 3D-принтере танк
Новейший российский танк Т-90МС, созданный методом 3D печати, будет представлен на V Международном военно-техническом форуме (МВТФ) "Армия-2019" в конце июня.
Обновлено вчера в 23:46
Армия и оружие
Объявлен тендер на утилизацию эсминцев проекта 956
Обновлено вчера в 02:52
Происшествия
В Москве однополую пару подозревают в сексуальном насилии над сыном
Поступивший в столичную больницу 12-летний мальчик сообщил, что много лет проживает в однополой семье.
Обновлено вчера в 05:31
Происшествия
Самолет из Тюмени смог приземлиться со второго раза
Пассажирский самолет, летящий из Екатеринбурга в Тюмень, смог сесть только со второго раза. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:53
Шоу-бизнес
Шура предложил «сброситься» на лечение Хлебниковой от алкоголизма
Российский популярный певец Шура предложил собрать деньги на лечение певицы Марины Хлебниковой от алкоголизма.
Обновлено вчера в 04:30
Шоу-бизнес
Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой станцевали «Калинку»
Телеведущий опубликовал новое видео с Лизой и Гарри Известный телеведущий, актер и юморист Максим Галкин часто делится с подписчиками успехами своих детей, 5-летних Лизы и Гарри.
Обновлено вчера в 07:56
Политика
Лидеры ЕС не смогли выбрать нового главу Еврокомиссии
Нового главу Еврокомиссии не удалось избрать на саммите Европейского совета 20 июня, говорится в заявлении председателя Евросовета Дональда Туска.
Обновлено вчера в 22:20
Здоровье
Баталину возмутили платные консилиумы в онкодиспансере Саратова
Депутат Государственной думы России от Саратовской области Ольга Баталина опубликовала в своем Facebook пост о «новой платной услуге в онкодиспансере».
Обновлено вчера в 10:35
Армия и оружие
NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но позже передумал
Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану за сбивание беспилотников Соединённых Штатов, но позже отказался от этого.
Обновлено вчера в 23:25
Наука
Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска
Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено вчера в 05:17
Транспорт
В России введут новый штраф для водителей
В России могут ввести новый штраф для водителей: с инициативой выступили в кабмине.
Обновлено вчера в 02:14
Политика
Мост через Лену в Якутии вошел в нацпрограмму Дальнего Востока
Строительство моста через реку Лена в Якутии вошло в проект национальной программы по развитию Дальнего Востока, пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 18:17
Здоровье
Назван самый смертельный вид рака в России
Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:34
Футбол
«Реал» предложит «ПСЖ» за Неймара 130 миллионов и Бэйла или Хамеса
По информации Mundo Deportivo, мадридский клуб собирается сделать предложение парижанам в размере 130 миллионов евро плюс включить в сделку Гарета Бэйла или Хамеса Родригеса.
Обновлено вчера в 10:55
Хоккей
Никиту Кучерова признали самым ценным игроком НХЛ
Обновлено вчера в 02:03
Космос
Россия начинает новую программу космических исследований
Проект "Спектр-РГ" зародился еще в Советском Союзе в конце 1987 года, когда Академия наук СССР выпустила решение о научной программе космических телескопов серии "Спектр".
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
Суд отправил под арест владельца «Русского молока» Бойко-Великого
В чем обвиняют Бойко-Великого Следствие считает Бойко-Великого причастным к хищению более 180 млн руб. и $929 тыс. из банка "Кредит-Экспресс", в котором предпринимателю и его семье принадлежал пакет в 10%.
Обновлено вчера в 12:59