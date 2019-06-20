Общество

Путин принял решение по выплатам на ребенкаНациональная служба новостей 06:57

Президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» принял решение по выплатам на ребенка. По словам лидера страны, пособие будет равняться сумме прожиточного минимума в регионе.
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с чего всё началось

Владимир Путин рассказал о помощи семьям с детьми

Во время прямой линии президент Владимир Путин рассказал о мерах поддержки семей с детьми, которые будут запущены в ближайшее время. Ответ на вопрос прямой линии касался и пресловутых "детских" в 50 рублей.
Брянский рабочий06:27

Подробнее о событии

Путин рассказал о новых пособиях на детей в 2020 году

Газета.Ru09:26

Выплаты на детей до 3 лет должны иметь семьи с доходом в 2 два прожиточных минимума — Путин

Якутия 2407:00

Путин анонсировал повышение пособия на ребенка до 10–11 тыс. руб семьям с невысоким доходом

Коммерсантъ07:10

Путин анонсировал новые пособия на детей в 2020 году

Известия06:54

Путин рассказал об увеличении детских пособий

Lenta.ru06:32

Путин рассказал о выплатах семье при рождении ребенка

РЕН ТВ06:22

С 2020 года около 70% семей будут получать пособие на первого ребенка

Российская газета07:15
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 13:01, Вашингтон
Футбол

Футболисты тульского «Арсенала» проиграли «Авангарду» в товарищеском матче

Обновлено в 12:55
Происшествия

У Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества

У музыкального продюсера Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества, результаты в скором времени будут обнародованы.
Обновлено в 11:55
Армия и оружие

Китайские СМИ впечатлены панамским маневром фрегата «Адмирал Горшков»

Авторы Sohu обратили внимание на то, что 18 июня Всемирная сеть мониторинга судов сообщила, что корабли Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» прошли через Панамский канал и вышли в Карибское море.
Обновлено вчера в 15:30
Футбол

Александр Жуков: «Глушакову тяжело будет сохранить уровень игры после ухода из „Спартака“»

Почетный президент Олимпийского комитета России, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков прокомментировал уход из «Спартака» полузащитника Дениса Глушакова.
Обновлено в 11:19
Политика

Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады

Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.
Обновлено в 09:29
Происшествия

Суд вынес приговор сыну генерала ФСБ по делу о наркотиках

"Приговором Никулинского суда Евгений Зданович был осужден на 10 лет колонии строгого режима", - сказал Иванов.
Обновлено в 09:53
Экономика

Путин сообщил о восстановлении реальных доходов россиян

Президент России Владимир Путин заявил, что реальные доходы россиян постепенно восстанавливаются после спада в течение нескольких последних лет.
Обновлено в 05:45
Авто

УАЗ собирается делать семейный внедорожник

Официальным изготовителем новинки выступает ульяновское ООО «Автодом», которое ранее уже разработало универсальный стеклопластиковый модуль, который ставится на шасси «Профи», превращая обычный грузовик в полноценный пассажирский автомобиль.
Обновлено в 04:25
Политика

Зеленский заявил, что украинские олигархи согласились помочь стране

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с украинскими олигархами о том, что они будут вкладывать в развитие экономики и социальной сферы.
Обновлено в 09:45
Гаджеты

Компания Xiaomi представит новые смартфоны 21 июня

В пятницу, 21 июня, состоится презентация новых смартфонов от китайской компании Xiaomi.
Обновлено в 06:15
Политика

Путин ответил на вопрос, хотят ли русские войны. Но не уточнил, с кем

Блок вопросов на прямой линии с Владимиром Путиным посвятили армии, мировому росту вооружений и эскалации локальных конфликтов.
Обновлено в 10:11
Интернет

Результатами поиска Google теперь можно делиться

В последней бета-версии приложения Google для Android появилась возможность делиться результатами поиска.
Обновлено в 12:50
Происшествия

Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции

По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.
Обновлено в 10:45
Общество

Красноярка дозвонилась на «Прямую линию» с Путиным

Жительница микрорайона «Солнечный» Ксения Бессонова дозвонилась на «Прямую линию» с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 07:07
Кино

Певица Монеточка снимется в новом фильме Жоры Крыжовникова

Обновлено в 04:09
Культура

Том Фелтон рассказал о влечении Гарри Поттера к Драко Малфою

Обновлено в 11:09
Авто

«Яндекс» начал тестировать беспилотные автомобили на дорогах Москвы

Обновлено в 03:26
Интернет

Ростелеком объяснил, зачем сканирует компьютеры клиентов

Пользователь утверждает, что сайт Ростелекома сканировал по меньшей мере 14 портов из тех, которые в большинстве случаев используют различные программы, сетевые протоколы и вирусы, в том числе для удаленного управления компьютером.
Обновлено вчера в 15:23
Футбол

Оргкомитет ЧМ-2022 отреагировал на возможный перенос турнира из Катара

Международная федерация футбола (ФИФА) и организационный комитет "Катар-2022" продолжают готовиться к чемпионату мира 2022 года, несмотря на сообщения о возможном переносе турнира.
Обновлено в 11:39
Шоу-бизнес

Больная раком Александра Яковлева отыграла последний спектакль

Обновлено в 03:34
Армия и оружие

Трамп ответил на вопрос о возможном ударе США по Ирану

Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами рассказал, намерен ли Вашингтон нанести удар по территории Ирана.
Обновлено в 12:46
Происшествия

В Кузбассе курсантов ФСИН признали виновными в покушении на убийство

Центральный районный суд Новокузнецка с участием шести присяжных заседателей вынес обвинительный вердикт в отношении трех курсантов ФСИН, обвиняемых в покушении на убийство однокурсницы.
Обновлено в 06:00
Политика

Си Цзиньпин выехал в КНДР для встречи с Ким Чен Ыном

Председатель КНР Си Цзиньпин выехал в Пьхеньян с официальным визитом, сообщает агентство Reuters со ссылкой на государственное телевидение Китая.
Обновлено вчера в 22:01
Общество

Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату Путину

В ходе прямой линии президенту задали вопрос о низких доходах в регионах Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату президенту России Владимиру Путину во время ежегодной прямой линии.
Обновлено в 05:43
Политика

Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии

Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Здоровье

Шумков пригрозил курганским главврачам проверками силовиков

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков предложил включить силовиков в комиссию, которая проверяет работу больниц.
Обновлено в 09:28
Энергетика

На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти

Польский оператор «Дружбы» компания PERN 19 июня приостанавливала поставки нефти на несколько часов по трубопроводу «с востока» (из Белоруссии) из-за превышения норм хлорорганических соединений в поставляемом сырье, говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
Обновлено в 06:23
Экономика

В России хотят пересчитать цены на отопление

Со следующего года в России могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено в 02:29
Политика

Собянин попросил полицию обеспечить безопасность сборщиков подписей к выборам в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг вслед за главным редактором радио "Эхо Москвы", зампредом Общественной палаты столицы Алексеем Венедиктовым обратился к полиции с просьбой обеспечить безопасность сборщиков подписей в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 12:16
Общество

СК предлагает новые уголовные наказания за врачебные ошибки

Разработанными изменениями в Уголовный кодекс вводятся новые статьи, которые предусматривают уголовную ответственность за врачебные ошибки.
Обновлено в 05:50
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