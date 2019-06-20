Путин принял решение по выплатам на ребенкаНациональная служба новостей 06:57

Во время прямой линии президент Владимир Путин рассказал о мерах поддержки семей с детьми, которые будут запущены в ближайшее время. Ответ на вопрос прямой линии касался и пресловутых "детских" в 50 рублей.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» принял решение по выплатам на ребенка. По словам лидера страны, пособие будет равняться сумме прожиточного минимума в регионе.

Путин принял решение по выплатам на ребенка

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