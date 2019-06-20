Президент рассказал о решении увеличить пособия на детейСолидарность 06:33

Во время прямой линии президент Владимир Путин рассказал о мерах поддержки семей с детьми, которые будут запущены в ближайшее время. Ответ на вопрос прямой линии касался и пресловутых "детских" в 50 рублей.

с чего всё началось

Во время прямой линии 20 июня президенту Владимиру Путину поступило немало вопросов о пособии на детей возрастом от полутора до трех лет, сумма которого не менялась с 1994 года и составляет 50 рублей.

Президент рассказал о решении увеличить пособия на детей

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