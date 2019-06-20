Экономика
Путин принял решение по выплатам на ребенка в прямом эфиреГазета.Ru 06:35
Президент России Владимир Путин в ходе "прямой линии" принял решение по выплатам на ребенка в прямом эфире. Отвечая на вопрос молодой мамы про пособие на ребенка в размере 50 рублей в месяц, Путин отметил, что в последнее время власти занимались поиском решения этого вопроса.
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За 25 лет сумма эта ни разу не повышалась, не индексировалась, и ее размер вызывает у людей только недоумение и обиду. В системе социальной помощи такого рода вещей быть не должно.
— Дмитрий Медведев, российский политикPrimaMedia.ru 01:40
с чего всё началось
Во время прямой линии президент Владимир Путин рассказал о мерах поддержки семей с детьми, которые будут запущены в ближайшее время. Ответ на вопрос прямой линии касался и пресловутых "детских" в 50 рублей.Брянский рабочий06:27
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Будет больше 50 рублей: в России хотят выборочно увеличить детские пособия
Европейско-Азиатские новости18 июня в 08:07
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 20:36, Вашингтон
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