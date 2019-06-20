Путин принял решение по выплатам на ребенка в прямом эфиреГазета.Ru 06:35

Во время прямой линии президент Владимир Путин рассказал о мерах поддержки семей с детьми, которые будут запущены в ближайшее время. Ответ на вопрос прямой линии касался и пресловутых "детских" в 50 рублей.

с чего всё началось

За 25 лет сумма эта ни разу не повышалась, не индексировалась, и ее размер вызывает у людей только недоумение и обиду. В системе социальной помощи такого рода вещей быть не должно.

Президент России Владимир Путин в ходе "прямой линии" принял решение по выплатам на ребенка в прямом эфире. Отвечая на вопрос молодой мамы про пособие на ребенка в размере 50 рублей в месяц, Путин отметил, что в последнее время власти занимались поиском решения этого вопроса.

Путин принял решение по выплатам на ребенка в прямом эфире

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