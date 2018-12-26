Экономика
Смягчается также требование к опыту застройщика: теперь, чтобы привлекать средства дольщиков на эскроу-счета, у компании должно быть 5 тыс. кв. м. реализованных проектов (ранее 10 тыс.). С 1 июля 2019 года застройщики не смогут привлекать деньги от дольщиков напрямую.
КтоСтроит.ру24 декабря в 06:05
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