Экономика

Президент подписал закон об эскроу-счетах для долевого строительства
Российская газета
08:30

Президент России Владимир Путин подписал закон, который усиливает контроль над использованием застройщиками денежных средств участников долевого строительства. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Российская газета08:30

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Власти ужесточили требования к застройщикам. Что произошло

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Новый День24 декабря в 02:49
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"Хочу напомнить и еще раз сказать о том, что уже в первом квартале наступающего года будет развернута работа по этим национальным проектам и, надеюсь, будут достигнуты предметные договоренности с вами, вашими коллегами, которых в этом зале, может быть, и нет, с бизнесом в целом – по развитию нацпроектов", - по-доброму предупредил Путин, напомнив направления для прорыва.
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