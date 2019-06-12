Политика
Президент побывал на месте новых археологических раскопок в КремлеРоссийская газета 09:32
В День России Владимир Путин посетил археологические раскопки в Большом Кремлевском сквере. Он стал первым гостем, а уже в пятницу место этих раскопок и ценные находки будут доступны для осмотра туристами. Специалисты Института археологии РАН начали свои работы в мае 2019 года.
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Происшествия
На акции в поддержку Голунова в Москве задержали четырёх подростков
Как сообщил «Интерфаксу» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников, все задержанные отрицают участие в несогласованной акции и утверждают, что более двух часов их продержали в автозаке.
Обновлено в 12:29
Политика
Зеленский и Тимошенко обсудили досрочные выборы
Обновлено в 12:55
Кино
Люди и леди в черном
Обновлено в 04:04
Футбол
Новым тренером донецкого «Шахтера» стал Луиш Каштру
Новым главным тренером футбольного донецкого клуба «Шахтёр» стал португальский специалист Луиш Каштру, сообщает 12 июня пресс-служба клуба.
Обновлено в 08:33
Футбол
Рохо прервал отдых в Доминикане из-за загадочных смертей туристов
29-летнего аргентнца смутили новости о том, что за последние два месяца в районе Пунта-Кана случились четыре загадочные смерти американских туристов.
Обновлено в 14:20
Общество
Бари Алибасову пока не сообщили о пропаже кота
Обновлено в 11:48
Общество
Более 30 тыс. человек посетили концерт ко Дню России на Красной площади
Посвященный празднованию Дня России концерт на Красной площади посетили свыше 30 тыс. человек, сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Москве.
Обновлено в 14:29
Здоровье
Эксперты назвали разрушающий почки витамин
Обновлено в 01:50
Происшествия
В Москве проверяют сообщения о минировании станций метро и парков
Проводятся проверки после сообщений о "минировании" на 12 станциях московского метрополитена и в 11 парках с массовым пребыванием людей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 07:29
Политика
Путин в Кремле вручил государственные премии: мимика президента
В День России в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца прошло традиционное вручение государственных премий России за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства и гуманитарной деятельности за 2018 год.
Обновлено в 09:21
Политика
Трамп рассматривает введение санкций против «Северного потока-2»
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения санкций для блокирования строительства трубопровода «Северный поток-2», который пройдет из России в том числе в Германию.
Обновлено в 14:14
Политика
Новый глава МИД Молдавии отзывает посла из США для консультаций
Посол Молдавии в США Кристина Балан отзывается для консультаций в Кишинев и больше не отражает позицию правительства.
Обновлено в 13:21
Происшествия
Патрушев ответил на сообщения о причастности спецслужб к делу Голунова
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что не располагает данными о причастности сотрудников спецслужб к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого полиция обвиняла в сбыте наркотиков, передает ТАСС.
Обновлено в 05:46
Политика
Парубий подписал закон об импичменте президенту Украины
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроект о полномочиях Временных следственных комиссий (ВСК), которые будут расследовать деятельность главы государства в случае возникновения вопроса о его импичменте.
Обновлено в 10:49
Здоровье
В Уганде зафиксирован первый случай смерти от вируса Эболы
В больнице Уганды от вируса Эболы скончался пятилетний мальчик. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 10:51
Кино
Умер актер из «Санта-Барбары» Джим МакМуллан
Американский актер кино и телевидения Джеймс П. "Джим" МакМуллан скончался в возрасте 82 лет в своем доме в Уоффорд-Хайтс, Калифорния.
Обновлено в 08:31
Политика
Зеленский отреагировал на петицию об отмене петиции о своей отставке
Украинский лидер Владимир Зеленский не поддержал петицию за отмену петиции, призывающей уволить его с занимаемого поста.
Обновлено в 14:08
Футбол
Защитник «Краснодара» Назаров будет отдан в аренду в «Теплице»
Защитник Краснодара Евгений Назаров продолжит карьеру в Теплице.
Обновлено в 14:22
Авто
Сотни роскошных суперкаров оказались на свалке в пустыне в Эмиратах
В сети появилось сенсационное видео, показывающее, как сотни, если не тысячи роскошных суперкаров - автомобилей класса люкс - брошены на свалке в Шардже, недалеко от Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает The Daily Mail.
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия
Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения
Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие
Украинская армия вплотную приблизилась к Донецку
Обновлено в 13:50
Культура
Режиссер Театра кукол: В Минкульте пообещали разобраться в конфликте коллектива театра с новым руководством
В министерстве культуры пообещали разобраться в конфликте коллектива Московского театра кукол имени Образцова с новым руководством.
Обновлено в 10:22
Здоровье
Диетологи выяснили, недостаток какого витамина мешает похудению
Диетологи из Национальной службы здравоохранения Великобритании выяснили, что многие британцы не могут похудеть из-за недостатка в организме определенного витамина.
Обновлено в 01:47
Здоровье
Названы четыре «невредные» привычки, которые могут вызвать рак
Эксперты считают, что употребление чая и блюд, температура которых выше 60 градусов, увеличивает риск заболевания раком пищевода и полости рта.
Обновлено в 06:57
Футбол
Хольмен покинул московское «Динамо»
Шведский футболист Себастьян Хольмен, у которого завершился контракт с московским «Динамо», покидает столичный клуб.
Обновлено в 14:27
Экономика
Медведев рассказал, когда введут четырехдневную рабочую неделю
«Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта» - отметил премьер-министр, добавив, что в мировой практике уже имеются прецеденты роста производительности труда при сокращении рабочего времени.
Обновлено вчера в 07:16
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Культура
Кончита Вурст шокировала зрителей концерта в Вене новым образом
Победитель международного песенного конкурса «Евровидение-2014» в Копенгагене вышел на сцену в Вене, облачившись в кожаную обтягивающую сбрую, цилиндр, а также сексуальные черные сетчатые чулки и в туфли с высокой шпилькой.
Обновлено в 06:31