Футбол
Президент «Зенита»: выделим помещение для музея фанатов на стадионеРИА Новости 17:52
В мероприятии участвовали президент клуба Александр Медведев, главный тренер Сергей Семак, а также защитники Александр Анюков и Бранислав Иванович. "На стадионе будет выделено помещение для музея фанатского движения, фанатам останется только наполнить его", - сказал Медведев.
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