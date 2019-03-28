Футбол

Президент «Зенита»: выделим помещение для музея фанатов на стадионеРИА Новости 17:52

В мероприятии участвовали президент клуба Александр Медведев, главный тренер Сергей Семак, а также защитники Александр Анюков и Бранислав Иванович. "На стадионе будет выделено помещение для музея фанатского движения, фанатам останется только наполнить его", - сказал Медведев.
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Российский футболист, защитник, капитан клуба «Зенит». Заслуженный мастер спорта России. Четырёхкратный чемпион России в составе «Зенита», четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка России, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.
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