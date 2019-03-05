Футбол

Президент «Зенита» рассказал об интересе к МхитарянуРИА Новости 07:57

Президент петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев заявил РИА Новости, что кандидатура армянского полузащитника Генриха Мхитаряна может интересовать "Зенит", но это не вопрос ближайшего времени.
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Президент «Зенита» объяснил свои слова об интересе в приглашении Мхитаряна

Sport24.ru09:06

Президент «Зенита» — о возможном переходе Мхитаряна: «Это не вопрос ближайшего времени»

Sportbox.RU08:26

Президент «Зенита»: Генрих Мхитарян потенциально может нас заинтересовать

Спорт день за днем08:58

Президент «Зенита» Александр Медведев: «Мхитарян? Это не вопрос следующего трансферного окна»

Спорт-Экспресс08:11

Президент «Зенита» - о покупке Мхитаряна: Это не вопрос ближайшего времени

Советский спорт08:04

Президент «Зенита» рассказал об интересе к Мхитаряну

РИА Новости07:57

Президент «Зенита» — о возможном переходе Мхитаряна: «Это не вопрос ближайшего времени»

Матч ТВ08:26
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Происшествия

Новороссийск остался без света из-за аварии на подстанции

Обновлено в 10:56
Авто

Bugatti выпустил самый дорогой в мире автомобиль

По данным издания стоимость модели составляет €16,5 млн (более 1,2 млрд рублей), что делает ее самым дорогим, на сегодняшний день, автомобилем в мире.
Обновлено в 10:55
Происшествия

На Чукотке экстренно сел самолет, летевший из Пекина в Лос-Анджелес

В понедельник, 4 марта, в аэропорту Анадырь на Чукотке вынужденно приземлился самолет китайской авиакомпании Air China, летевший из Пекина в Лос-Анджелес со 188 пассажирами на борту.
Обновлено вчера в 15:26
Экономика

Михельсон возглавил рейтинг богатейших россиян по версии Forbes

В глобальном рейтинге Forbes господин Михельсон поднялся за год с 64-го на 32-е место. Всего в список попали 98 россиян.
Обновлено в 08:17
Общество

В России могут появиться платные вытрезвители

В Совфеде готовится законопроект о возрождении системы вытрезвителей, причем пребывание в них предполагается сделать платным - за счет самих постояльцев.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Активисты сообщили о задержании после акции у могилы Сталина в Москве

В Москве полицейские задержали у могилы Иосифа Сталина двух активистов проекта «Декоммунизация» Евгения Сучкова и Ольгу Савченко.
Обновлено в 07:20
Происшествия

Подросток устроил стрельбу у школы на Кубани

Обновлено в 04:57
Происшествия

Лифт с людьми сорвался в клинике в Москве

Обновлено в 09:05
Авто

Reuters рассказало о планах Ford закрыть два завода в России

Компания Ford рассматривает план по закрытию двух заводов в Ленинградской области и в Татарстане, чтобы оставить в России производство легких коммерческих автомобилей, сообщило Reuters со ссылкой на три источника.
Обновлено в 08:59
Политика

На Украине выпустили сгущенку в честь жен Бандеры и Шухевича

Молочный комбинат в Черниговской области выпустил сгущенку в честь жен лидеров Организации украинских националистов* Степана Бандеры и Романа Шухевича, сообщил директор международной организации "Украинский еврейский комитет" Эдуард Долинский на своей странице в Facebook.
Обновлено в 08:03
Хоккей

Главный арбитр КХЛ назвал неприемлемым поведение судьи Акузовского в матче «Спартак» - СКА

Главный арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Анисимов считает неприемлемым поведение судьи Николая Акузовского в отношении вратаря "Спартака" Юлиуса Гудачека в матче плей-офф КХЛ между "Спартаком" и СКА.
Обновлено в 06:25
Происшествия

Страдающая слабоумием пенсионерка потерялась и замерзла насмерть

Обновлено в 01:05
Происшествия

В Москве проверяют главный корпус МГУ после сообщения о минировании

Обновлено в 10:12
Политика

Представителя российского МИД не пустили в Чехию

Представителю российского МИД отказали во въезде В Чехию в аэропорту Праги.
Обновлено в 07:57
Экономика

Грязные российские деньги обрушили акции европейских банков

Сильнее всего, почти на 15%, рухнули акции Raiffeisen Bank International, после того как Hermitage Capital Management Уильяма Браудера передал австрийским прокурорам доклад о том, что банк, по утверждению фонда, помогал отмывать грязные российские деньги.
Обновлено в 10:29
Общество

Суд «простил» жене организатора блокады Крыма миллиард рублей долга

Арбитражный суд Москвы завершил банкротство Эльвиры Ислямовой, освободив ее от обязательств перед кредиторами, говорится в определении суда.
Обновлено в 09:23
Политика

В МВД рассказали о возможности сбивать беспилотники с помощью орлов

По данным управления Росавиации, за последние годы в России стремительно возросло количество полетов беспилотников.
Обновлено в 10:22
Армия и оружие

США потребовали новые силы для «сдерживания России» в Европе

Европейское командование Вооруженных сил США нуждается в дополнительных авиационных и морских силах для сдерживания России в рамках "Европейской оборонной инициативы", заявил глава командования генерал Кертис Скапарротти.
Обновлено в 10:49
Транспорт

Поездка Москва — Санкт-Петербург по платной трассе стоит 2 тыс. рублей

Поездка из Москвы в Санкт-Петербург на легковом автомобиле по платной трассе М-11 обойдется примерно в две тысячи рублей.
Обновлено в 04:13
Происшествия

В Москве двое мужчин в течение четырех месяцев насиловали школьницу

По данным СК, двое знакомых с 28 октября прошлого года по 1 марта 2019-го в квартире на улице Коминтерна неоднократно насиловали девочку 2005 года рождения.
Обновлено в 10:25
Футбол

Евгений Турбин рассудит «Динамо» и «Спартак»

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 19-го тура российской премьер-лиги, информирует официальный сайт РФС.
Обновлено в 10:06
Происшествия

В Сыктывкаре осудили вандала, разбившего знак рубля

Мировой суд Сыктывкара вынес приговор местному жителю, который в апреле прошлого года разбил памятник рублю.
Обновлено в 08:22
Общество

Госдума во втором чтении обсудит законопроект о запрете хостелов

Сегодня, 5 марта, Госдума на пленарном заседании рассмотрит во втором, решающем чтении законопроект о запрете размещения хостелов в многоквартирных домах, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 16:05
Политика

Еврокомиссия раскритиковала Россию за нетерпимость

Российские власти отказались признать полномочия еврокомиссии в сфере защиты прав ЛГБТ и назвали неприемлемым упоминание «незаконной аннексии Крыма и Севастополя» в докладе.
Обновлено в 04:11
Армия и оружие

Новые скоростные катера Росгвардии заступили на охрану Крымского моста

Два высокоскоростных транспортно-десантных катера Росгвардии БК-16 совершили переход из Севастополя в Керчь, где заступили на охрану побережья Черного моря.
Обновлено в 10:00
Общество

В Гидрометцентре предупредили о скачках атмосферного давления в Москве

В Москве на этой неделе прогнозируются резкие скачки атмосферного давления, которые могут негативно повлиять на состояние метеочувствительных людей.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Ученые спрогнозировали сильное землетрясение на Урале

Ученые из уральского отделения РАН заявили, что очень скоро в районе может произойти сильное землетрясение.
Обновлено в 04:27
Хоккей

Российские хоккеисты обыграли США на Универсиаде

Обновлено в 09:57
Общество

В МВД из-за пенсионной реформы начали массово увольняться сотрудники

В Тюменской полиции зафиксировано массовое увольнение сотрудников, рабочий стаж которых достиг 20 лет.
Обновлено в 07:51
Армия и оружие

Минобороны: у лагеря «Эр-Рукбан» обнаружены 300 свежих могил

Обновлено в 09:47
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Армянский футболист, полузащитник английского клуба «Арсенал» и капитан национальной сборной Армении. Многократный чемпион Армении и Украины, восемь раз признавался футболистом года в Армении, лучший бомбардир украинского чемпионата 2012/13. Лучший бомбардир в истории сборной Армении.
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