Футбол
Президент «Зенита» рассказал об интересе к МхитарянуРИА Новости вчера в 07:57
Президент петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев заявил РИА Новости, что кандидатура армянского полузащитника Генриха Мхитаряна может интересовать "Зенит", но это не вопрос ближайшего времени.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Саркис Овсепян: Трансфер Мхитаряна в «Зенит» меня не удивит, но мы не обсуждали этот трансфер
Спорт день за днемвчера в 14:51
Президент «Зенита» Александр Медведев: «Мхитарян? Это не вопрос следующего трансферного окна»
Спорт-Экспрессвчера в 08:11
Президент «Зенита» - о покупке Мхитаряна: Это не вопрос ближайшего времени
Советский спортвчера в 08:04
Президент «Зенита» — о возможном переходе Мхитаряна: «Это не вопрос ближайшего времени»
Sportbox.RUвчера в 08:26
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 02:12, Ашберн
Общество
Владимирская чиновница назвала питание детей в школах делом родителей
По словам Беляевой, согласно закону "Об образовании", учебные заведения обязаны лишь обеспечить условия для организации питания: предоставить кухонное оборудование и места для приготовления пищи, а также создать условия для ее приема.
Обновлено в 02:03
Происшествия
Генпрокуратура Узбекистана: Гульнара Каримова переведена в колонию
Гульнару Каримову, дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова, перевели в колонию в связи с нарушениями условий отбывания наказания.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
В Южной Корее пятерых российских моряков приговорили к тюремным срокам
Консул России в Пусане Роман Быков заявил, что пять российских моряков с судна «Палладий» были приговорены к тюремным срокам в Южной Корее.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
В Москве из офиса турфирмы похитили более 45 миллионов рублей
Неизвестный похитил больше 45 миллионов рублей из офиса турфирмы в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщили в среду в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 01:46
Политика
В Google исправили ошибку с отображением Крыма на картах
Компания Google исправила ошибку с некорректным отображением административной принадлежности российского полуострова Крым на своих картах.
Обновлено вчера в 12:17
Политика
Северная Корея начала восстанавливать ракетный полигон Сохэ
Обновлено в 01:38
Политика
Пранкеры Вован и Лексус разыграли спецпредставителя США по Венесуэле
Обновлено вчера в 20:39
Авто
В Женеве представили новый гиперкар Koenigsegg Jesko
Шведская компания Koenigsegg представила на автосалоне в Женеве преемника модели Agera RS - гиперкар Jesko, который был назван так в честь отца главы марки, Йеско фон Кенигсегга.
Обновлено вчера в 08:49
Общество
Владельцы рекламных щитов предупредили Козака о риске коллапса отрасли
Владельцы рекламных конструкций опасаются, что с июля 2019 года практически вся наружная реклама окажется вне закона.
Обновлено в 01:01
Футбол
2:0 в пользу «Ростова»: Кафанов отказался от «Зенита» и «Краснодара»
Кафанов отказался от предложений «Зенита» и «Краснодара» и уже прилетел в Ростов-на-Дону.
Обновлено в 01:18
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом на Ставрополье погибли шесть человек
Обновлено в 09:36 Шесть человек погибли, еще пятеро ранены в ДТП в Ставропольском крае с участием микроавтобуса из Азербайджана.
Обновлено вчера в 23:45
Музыка
Группа The Prodigy отменила все концерты
Британская популярная электро-группа The Prodigy отменила все свои предстоящие концерты из-за случившейся гибели солиста группы Кита Флинта.
Обновлено вчера в 21:45
Экономика
«РИА Новости»: счета венесуэльских компаний в РФ переведут в банк РФК
Банк «Российская финансовая корпорация» (РФК) станет базовым банком для обслуживания всех венесуэльских предприятий.
Обновлено вчера в 22:02
Экономика
Сбережения россиян за февраль сократились на 2,4%
Накопления россиян в феврале 2019 года, по предварительным данным, уменьшились почти на 2,4% по сравнению с январем - до 32,88 трлн рублей.
Обновлено в 00:34
Спорт
Россияне сражаются за медали Универсиады в лыжном спринте
На Универсиаде в Красноярске проходят финалы спринтерских гонок свободным стилем.
Обновлено в 00:26
Происшествия
Таксист в Приморье облил зеленкой пассажира за неоплаченную поездку
В Приморском крае водитель такси облил зеленкой пассажира, который, как утверждает таксист, не оплатил поездку.
Обновлено в 01:52
Политика
Украинский посол назвал Украину «истоком Европы»
«Украина (в лице Киевской Руси) стояла у истоков Европы», — заявил посол.
Обновлено вчера в 23:45
Политика
На Украине рассказали о плане в случае провала переговоров по газу
Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль рассказала, что Киев подготовил план действий на случай провала переговоров с Москвой по транзиту газа в Европу.
Обновлено в 00:26
Общество
Резкое похолодание ожидается в Москве к вечеру среды
Снег с дождем, сильный порывистый ветер и похолодание до 7 градусов мороза к вечеру ожидается в Москве 6 марта, сообщили РИА Новости в центре погоды «Фобос».
Обновлено в 00:34
Общество
Названа лучшая шоколадная паста
В рамках исследования были изучены образцы шоколадной пасты шести брендов: Nutella, Fine Life, «Бурешка», «То, что надо!», ZENTIS NUSSPLI, «Шоколадные реки».
Обновлено в 00:02
Футбол
«Аякс» разгромил «Реал» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
В первом матче, прошедшем в Амстердаме 13 февраля, "Реал" одержал победу со счетом 2:1, но по сумме двух игр дальше прошел "Аякс".
Обновлено вчера в 16:55
Экономика
В Роскачестве назвали лучшие ликерные вина
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
Холодная волна: иностранцам создали правила прохода Севморпути
Обновлено вчера в 16:02
Хоккей
Кучеров повторил рекорд «Тампы» по очкам за сезон
Обновлено в 00:27
Армия и оружие
В Генштабе сочли нецелесообразным отказ от призыва на военную службу
По словам Бурдинского, в 2018 году соотношение численности контрактников к призывникам составило 1,7 к 1.
Обновлено вчера в 20:18
Общество
Алкогольный регулятор выдал «Яндекс.Маркету» предостережение
Росалкогольрегулирование выдало предостережение «Яндекс.Маркету» о недопустимости нарушения закона, предполагающего запрет дистанционной продажи алкоголя.
Обновлено вчера в 18:55
Происшествия
Фигурантом дела о черном рынке лекарств от рака впервые стал врач
Два дела о черном рынке лекарств С 2017 года в петербургском управлении МВД расследуют два дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), фигурантом по одному из которых проходит Александров.
Обновлено вчера в 23:00