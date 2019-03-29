Футбол
Президент «Зенита» признал неудачным дебют онлайн-шоу Z+Форпост Северо-Запад 02:16
Как стало известно в пятницу, 29 марта, накануне президент ФК «Зенит» Александр Медведев высказался насчёт первого эфира на онлайн-платформе Z+, которую петербургский клуб запустил в середине марта. По словам Медведева, ему не понравилось увиденное.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:02, Ашберн
Политика
В Алжире применили водомёты для разгона демонстрации против президента
Полиция Алжира 29 марта применила водомёты и слезоточивый газ в попытке разогнать сотни тысяч демонстрантов, которые вышли на улицы столицы североафриканской страны с требованием о немедленной отставке президента Абдельазиза Бутефлики, передаёт агентство Reuters.
Обновлено в 12:50
Политика
Тимошенко покинула дебаты из-за Порошенко и Зеленского
Обновлено в 13:24
Футбол
Станислав Черчесов: «Сборная России относительно безболезненно справилась с потерей некоторых игроков»
Ноябрьский опыт подсказал нам правильные решения, и мы справились с этими потерями относительно безболезненно. (Дмитрий Симонов) Напомним, в июне сборная России в рамках отборочного турнира Евро-2020 встретится с командами Сан-Марино (6 июня) и Кипра (11 июня).
Обновлено в 12:58
Происшествия
WSJ: самописцы показали, что на эфиопском «Боинге» сработала MCAS
"Во время встречи на высшем уровне в Управлении гражданской авиации США (FAA) в четверг у следствия возник консенсус, пояснил один из этих источников, и есть явное указание на то, что автоматическая система, называемая MCAS, сработала в обоих случаях – в самолете Ethiopian Airlines в начале этого месяца, и в самолете a Lion Air в Индонезии пятью месяцами ранее", - пишет издание.
Обновлено в 11:41
Кино
Умерла французский режиссер Аньес Варда
В ночь с четверга на пятницу из-за осложнений от рака в возрасте 90 лет умерла французский режиссер, сценарист и продюсер Анес Варда.
Обновлено в 07:50
Политика
Медведев прокомментировал дело Абызова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" ответил на вопрос о деле экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова.
Обновлено в 09:36
Культура
Путин сделал Пореченкова народным артистом
Президент России Владимир Путин своим указом присвоил звание народного артиста России актеру театра и кино Михаилу Пореченкову.
Обновлено в 08:55
Экономика
Минюст подготовил законопроект по смягчению валютного контроля
Министерство юстиции России разработало проект федерального закона для смягчения валютного контроля для компаний.
Обновлено в 12:30
Политика
Медведев и члены правительства подали декларацию о доходах за 2018 год
Согласно декларации о доходах, опубликованной в апреле 2018-го, Медведев за 2017 год заработал 8 565 296 рублей 33 копейки.
Обновлено в 13:27
Происшествия
Лидера группировки националистов «Шульц-88» освободили от наказания
В Санкт-Петербурге лидера радикальной группировки националистов «Шульц-88» Дмитрия Боброва освободили от наказания за возбуждение ненависти либо вражды.
Обновлено в 11:47
Экономика
РБК: «Газпром» выкупает крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко
"Газстройпром", собственный подрядчик "Газпрома", ведет переговоры о покупке крупнейших внешних подрядчиков монополии - "Стройгазмонтажа" Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаза", около 50 процентов которого принадлежит Геннадию Тимченко и его семье.
Обновлено в 05:42
Армия и оружие
Болтон предостерёг от размещения в Венесуэле иностранных военных
США будут рассматривать размещение вооружённых сил стран, которые находятся за пределами Западного полушария, в Венесуэле как «прямую угрозу международному миру и безопасности в регионе».
Обновлено в 10:18
Происшествия
Учителя ОБЖ уволили за аморальное поведение
В Башкирии уволили 60-летнего учителя по ОБЖ, истории и по естествознанию после прокурорской проверки, сообщает сайт tdnu.ru со ссылкой на источник в прокуратуре.
Обновлено в 13:17
Кино
Российский фильм «Спасти Ленинград» покажут в США
Российская военная драма «Спасти Ленинград» выйдет на экраны кинотеатров США и Германии.
Обновлено в 13:30
Армия и оружие
Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море
«Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».
Обновлено в 02:48
Культура
Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины
Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.
Обновлено в 13:04
Авто
В России подешевел пикап Isuzu D-Max на 150 тысяч рублей
Обновлено в 12:04
Общество
В Минтруде предложили доплачивать за стресс на работе
В Минтруде решили начать разработку методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе.
Обновлено в 03:10
Политика
США подготовили новые санкции против России
Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 11:05
Политика
Украинский политик сравнил Порошенко с Бандерой и вурдалаком
"Порошенко поистине эдакий трехглавый монстр из всего худшего, что знала моя многострадальная земля!" — считает политик.
Обновлено в 13:28
Авто
Aurus опубликовал свежее фото люксового минивэна Aurus Arsenal
На официальной странице люксовой марки Aurus в социальной сети Instagram появились первые изображения минивэна Arsenal.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие
Российский самолет пролетел над военными базами США
В марте в рамках Договора по открытому небу американский военный самолет Boeing OC-135B Open Skies провел наблюдательный полет над Россией.
Обновлено в 08:38
Политика
Путин не поддержал строительство высокоскоростной магистрали до Казани
«Совершенно секретно»: Президент России Владимир Путин выступил против строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Железнодорожный—Гороховец.
Обновлено в 06:00
Футбол
Боатенг и Хуммельс могут покинуть «Баварию»
Мюнхенский клуб намерен отпустить защитников Жерома Боатенга и Маттса Хуммельса.
Обновлено в 11:43
Автоспорт
Гран-при Бахрейна. Квят стал девятым в первой практике
В Бахрейне стартовал второй этап "Формулы-1". Гонщики провели первую свободную практику.
Обновлено в 08:55
Экономика
ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации
В ПФР рассказали, как изменится размер пенсий после индексации, которая пройдет 1 апреля.
Обновлено в 07:49
Общество
Медведев поручил обдумать упрощение режима самозанятых для таксистов
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову проработать вопрос о том, чтобы самозанятые таксисты смогли получать разрешения на автомобили без открытия ИП.
Обновлено в 11:56
Технологии
«Яндекс» отказался от счетчиков Mediascope
«Яндекс» убрал со своих страниц счетчики исследовательской компании Mediascope, при помощи которых она собирает данные об аудитории интернет-площадок.
Обновлено в 11:48