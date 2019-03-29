Президент «Зенита» признал неудачным дебют онлайн-шоу Z+Форпост Северо-Запад 02:16

Как стало известно в пятницу, 29 марта, накануне президент ФК «Зенит» Александр Медведев высказался насчёт первого эфира на онлайн-платформе Z+, которую петербургский клуб запустил в середине марта. По словам Медведева, ему не понравилось увиденное.

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