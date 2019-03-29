Футбол
Президент «Зенита» предложил переименовать станцию «Новокрестовская»DP.RU 03:18
Президент "Зенита" Александр Медведев предложил переименовать станцию метро "Новокрестовская". Об этом в пятницу, 29 марта, пишет издание "Спорт-экспресс". По словам топ-менеджера клуба, станция недалеко от стадиона "Газпром Арена" может получить название "Зенитовская".
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Президент «Зенита» пообещал, что станцию метро «Новокрестовская» переименуют в честь клуба
Фонтанка.Рувчера в 17:44
«Зенит» рассчитывает переименовать станцию метро в Санкт-Петербурге до конца года
Sport24.ruвчера в 17:12
Станция «Новокрестовская» может быть переименована в «Зенитовскую» до конца года
Чемпионатвчера в 17:43
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