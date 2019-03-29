Футбол

Президент «Зенита» предложил переименовать станцию «Новокрестовская»DP.RU 03:18

Президент "Зенита" Александр Медведев предложил переименовать станцию метро "Новокрестовская". Об этом в пятницу, 29 марта, пишет издание "Спорт-экспресс". По словам топ-менеджера клуба, станция недалеко от стадиона "Газпром Арена" может получить название "Зенитовская".
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Медведев: «Зенит» далеко продвинулся в переименовании «Новокрестовской»

Мойка78вчера в 21:21

Президент «Зенита» пообещал, что станцию метро «Новокрестовская» переименуют в честь клуба

Фонтанка.Рувчера в 17:44

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В Петербурге может появиться станция метро «Зенитовская»

Спорт-Экспрессвчера в 17:10

Александр Медведев: «Мы за переименование станции метро в „Зенит“»

Матч ТВвчера в 17:04

Станция «Новокрестовская» может быть переименована в «Зенитовскую» до конца года

Чемпионатвчера в 17:43
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С 1 апреля 2019 года в российской столице начнут применять новейшие препараты для лечения шести видов рака.
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Происшествия

В случае ЧП Норвегии придется положиться на помощь России

В случае чрезвычайной ситуации Норвегия будет вынуждена положиться на помощь российских спасателей.
Обновлено вчера в 23:26
Политика

Путин и члены Совбеза обеспокоены вмешательством ряда стран в дела Венесуэлы

Президент России Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности РФ выразили обеспокоенность в связи с заявлениями ряда стран о намерении продолжать вмешательство во внутренние дела Венесуэлы.
Обновлено в 06:15
Политика

В Кремле прокомментировали ситуацию в Ингушетии

В Кремле считают, что ситуация в Ингушетии требует внимания, следят за происходящим в республике, сообщил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Армия и оружие

Гриценко пообещал за каждого погибшего бойца ВСУ убивать 10 ополченцев

Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко считает, что необходимо перенимать опыт Израиля по ведению боевых действий В интервью порталу "Цензор.НЕТ" кандидат в президенты Украины пообещал в случае своей победы ужесточить военную операцию в Донбассе.
Обновлено в 06:47
Общество

Замглавы Владимирской области озаботилась пургеном для малоимущих

Заместитель врио губернатора Владимирской области Марина Чекунова, отчитываясь перед депутатами местного заксобрания о состоянии здравоохранения в регионе, неожиданно заговорила о слабительном для малоимущих, которое перестали производить лет двадцать тому назад.
Обновлено в 05:14
Экономика

Правила начисления зарплат в России решили изменить

Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Общество

Жителей Мехико предупредили об угрозе извержения вулкана Попокатепетль

Власти Мексики предупредили жителей Мехико о повышении уровня опасности в связи с риском извержения вулкана Попокатепетль, расположенного к юго-востоку от города.
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Политика

Матвиенко наградили орденом Андрея Первозванного

Президент РФ Владимир Путин наградил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Андрея Первозванного.
Обновлено в 07:17
Экономика

Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании

Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.
Обновлено в 05:54
Общество

Хаб группы «Аэрофлот» в Красноярске начнет работу в 2020 году

Как уточняется в сообщении компании, начало работы международного хаба запланировано на 2020 год, а уже к 2023-му пассажиропоток компании "Аэрофлот" в Красноярске сможет достичь 1 млн человек в год.
Обновлено в 04:52
Происшествия

Суд заочно арестовал экс-следователя по обвинению в получении взятки

В Швейцарии адвоката обвиняют в вымогательстве средств клиентов-россиян "Коммерсант" ранее писал, что Слёзкина проработала старшим следователем по особо важных делам управления по ЦАО ГСУ СКР по Москве около 10 месяцев.
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Футбол

«Челси» предложил Хадсон-Одои зарплату в £5 млн в год

Лондонский футбольный клуб «Челси» предложил 18-летнему полузащитнику Каллуму Хадсон-Одои новый контракт с зарплатой £5 млн в год ($6,5 млн).
Обновлено в 07:34
Политика

«Коммерсант»: Путин выступил против строительства ВСМ Москва—Казань

Владимир Путин не одобрил строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Железнодорожный — Гороховец, которая должна была стать первым участком проекта Москва — Казань, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия

В самолете, летевшем из Екатеринбурга в Анталью, загорелось кресло

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Происшествия

Актриса Елена Корикова забыла дома кошелек и заявила о краже

Обновлено в 05:24
Здоровье

Московские хирурги спасли жителя КЧР с толстой кишкой и почкой в груди

Обновлено в 06:53
Общество

В Звездном городке простились с космонавтом Валерием Быковским

Церемония прощания с пятым космонавтом Советского Союза Валерием Быковским завершилась в Звездном Городке, передает корреспондент РИА Новости из Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.
Обновлено в 06:49
Происшествия

После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции

Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.
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Хоккей

Сечин поцеловал Тимченко на глазах у Шойгу и хоккейных фанатов

Все произошло на глазах у сотен хоккейных фанатов, а также министра обороны РФ Сергея Шойгу.
Обновлено в 04:52
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Дополнительная прививочная кампания против кори стартует 1 апреля

Масштабная кампания по дополнительной вакцинации против кори пройдет в Москве и в других регионах с 1 апреля по 1 октября.
Обновлено в 03:55
Здоровье

Петрозаводчане смогут бесплатно обследоваться в ТЦ

В ТЦ "ЛОТОС PLAZA" на пр. Лесном, 47а состоится профилактическая акция, приуроченная к Всемирному дню здоровья.
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Обновлено в 06:01
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Вступили в силу законы о недостоверных новостях и защите госсимволов

В России вступили в силу два закона: о блокировке недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей, а также материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти.
Обновлено в 01:58
Футбол

«Крылья Советов» выплатят долг Тихонову в начале апреля

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков сообщил, что клуб выплатит компенсацию за расторжение контракта бывшему главному тренеру команды Андрею Тихонову в начале апреля.
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Энергетика

Новак рассказал о планах по соглашению с нефтяниками по рынку топлива

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Новокрестовская
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