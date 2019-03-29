Футбол
Президент «Зенита» назвал «скверноватой» работу онлайн-канала Z+DP.RU 04:53
Президент "Зенита" Александр Медведев назвал работу нового онлайн-канала сине-бело-голубых Z+ "скверноватой". Об этом в пятницу, 29 марта, сообщается на сайте петербургского клуба.
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Медведев: шутки про «бомжей» на канале «Зенита»? Ирония авторов была неуместной
Чемпионатвчера в 17:22
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Авто
Обновленная Chevrolet Niva получит модную медиасистему с навигацией
Обновлено 27 марта в 10:57
Происшествия
Двое участников конфликта у ТЦ «Гагаринский» в Москве задержаны
Двое участников конфликта рядом со станцией Московского центрального кольца (МЦК) и торгово-развлекательным центром "Гагаринский" задержаны, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 10:26
Авто
Компания Hyundai доработала 275-сильный хот-хэтч Veloster N
Корейская марка представила модернизированный концептуальный хот-хэтч Veloster N. Доработанный хот-хэтч Veloster N получил усиленные тормоза, перенастроенную гоночную подвеску, а также аэродинамический обвес из карбона, в который входит передний сплиттер, боковые «юбки», диффузор и задний спойлер.
Обновлено в 09:52
Спорт
Доходы Союза биатлонистов России в 2019 году составят 128 млн рублей
Союз биатлонистов России (СБР) обнародовал бюджет на 2019 год, его доходная часть составит 128,05 млн рублей.
Обновлено в 04:13
Баскетбол
Прохоров может продать арену «Бруклина»
Обновлено в 05:50
Происшествия
СК возбудил дело после гибели солдата в Тверской области
Военные следователи Следственного комитета (СК) возбудили уголовное дело по факту гибели военнослужащего, сбежавшего из воинской части № 51592 в Тверской области.
Обновлено в 09:08
Политика
Путин поддержал кандидатуру Кувшинникова
Обновлено в 08:19
Армия и оружие
Болтон предостерёг от размещения в Венесуэле иностранных военных
США будут рассматривать размещение вооружённых сил стран, которые находятся за пределами Западного полушария, в Венесуэле как «прямую угрозу международному миру и безопасности в регионе».
Обновлено в 10:18
Политика
Медведев прокомментировал дела Абызова, Калви и Ишаева
У бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова «был и, видимо, остался определенный конфликт между ним и кредиторами, который, судя по всему, и получил такое уголовно-правовое развитие», считает премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 09:40
Происшествия
В Москве завели дело на няню, истязавшую двойняшек
СК завел уголовное дело на няню, которая избивала двойняшек на северо-западе Москвы, она задержана, сообщается на сайте столичного главка ведомства.
Обновлено в 06:50
Экономика
Медведев призвал «выжать все» из бурного роста экономики Рунета
Экономика Рунета растет опережающими темпами - до 15% в год, бизнес и государство должны грамотно использовать этот бурный рост, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:32
Происшествия
В Татарстане восемь детей госпитализировали после посещения бассейна
В Татарстане восемь детей госпитализировали после занятий в бассейне из-за жалоб на кашель, затрудненное дыхание, тошноту и головокружение.
Обновлено в 10:27
Происшествия
В Петербурге освободили лидера националистических группировок
Осужденный за экстремизм Дмитрий Бобров по кличке "Шульц" освобожден из исправительной колонии по решению Невского районного суда Санкт-Петербурга.
Обновлено в 10:35
Политика
Британский парламент в третий раз отклонил соглашение с ЕС по Brexit
Депутаты палаты общин в третий раз отвергли соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Против проголосовали 344 депутатов, за — 286.
Обновлено в 10:52
Технологии
Boston Dynamics представила робота-грузчика
Компания Boston Dynamics, специализирующаяся на робототехнике, на своем YouTube-канале продемонстрировала робота Handle, оснащенного манипулятором с присосками для выполнения погрузочно-разгрузочных работ.
Обновлено вчера в 21:20
Политика
Матвиенко наградили орденом Андрея Первозванного
Президент РФ Владимир Путин наградил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Андрея Первозванного.
Обновлено в 07:17
Политика
В Вене завершились переговоры Пашиняна с Алиевым по Карабаху
Обновлено в 09:42
Политика
Путин обеспокоен вмешательством ряда стран в дела Венесуэлы
Президент РФ Владимир Путин и постоянные члены Совбеза страны выразили обеспокоенность в связи с заявлениями ряда стран о намерении продолжать вмешательство во внутренние дела Венесуэлы.
Обновлено в 06:30
Хоккей
Чибисов и Загидулин продолжат карьеру в Северной Америке
Как стало известно "СЭ", нападающий и голкипер "Магнитки" Андрей Чибисов и Артем Загидулин, скорее всего, не будут продлевать контракты с клубом и собираются подписать контракты с клубами НХЛ.
Обновлено в 08:56
Футбол
Сегодня «Арсенал» на выезде сыграет с «Крыльями Советов»
Обновлено в 01:20
Общество
Медведев рассказал, что ежедневно отжимается около 50 раз
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что занимается различными видами физической нагрузки и отжимается каждый день около 50 раз.
Обновлено в 09:33
Экономика
ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации
Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля.
Обновлено в 09:56
Экономика
Правила зачисления зарплат в России решили изменить
Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Наука
Ученые встроили контрацептивы для женщин в украшения
Вещества для гормональной контрацепции в форме пластырей станут частью ювелирных украшений для женщин.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Неизвестные напали на главврача больницы в Петербурге
Ранее в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщали, что "в полицию Курортного района 29 марта поступила информация о том, что двое неизвестных злоумышленников ворвались в здание медицинского учреждения в Курортном районе города Санкт-Петербурга и похитили, по предварительным данным, около 200 тыс. рублей", решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Обновлено в 08:53
Спорт
Алина Загитова перед чемпионатом России получила сильный ожог ноги
Алина Загитова в декабре 2018 года получила сильный ожог правой ноги перед выступлением на чемпионате России в Саранске, сообщает фан-страница фигуристки Team Zagitova.
Обновлено в 06:59