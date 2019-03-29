Президент «Зенита» назвал «скверноватой» работу онлайн-канала Z+DP.RU 04:53

Президент "Зенита" Александр Медведев назвал работу нового онлайн-канала сине-бело-голубых Z+ "скверноватой". Об этом в пятницу, 29 марта, сообщается на сайте петербургского клуба.

Спорт день за днем

Происшествия Двое участников конфликта у ТЦ «Гагаринский» в Москве задержаны Двое участников конфликта рядом со станцией Московского центрального кольца (МЦК) и торгово-развлекательным центром "Гагаринский" задержаны, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.

Авто Компания Hyundai доработала 275-сильный хот-хэтч Veloster N Корейская марка представила модернизированный концептуальный хот-хэтч Veloster N. Доработанный хот-хэтч Veloster N получил усиленные тормоза, перенастроенную гоночную подвеску, а также аэродинамический обвес из карбона, в который входит передний сплиттер, боковые «юбки», диффузор и задний спойлер.

Спорт Доходы Союза биатлонистов России в 2019 году составят 128 млн рублей Союз биатлонистов России (СБР) обнародовал бюджет на 2019 год, его доходная часть составит 128,05 млн рублей.

Происшествия СК возбудил дело после гибели солдата в Тверской области Военные следователи Следственного комитета (СК) возбудили уголовное дело по факту гибели военнослужащего, сбежавшего из воинской части № 51592 в Тверской области.

Армия и оружие Болтон предостерёг от размещения в Венесуэле иностранных военных США будут рассматривать размещение вооружённых сил стран, которые находятся за пределами Западного полушария, в Венесуэле как «прямую угрозу международному миру и безопасности в регионе».

Политика Медведев прокомментировал дела Абызова, Калви и Ишаева У бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова «был и, видимо, остался определенный конфликт между ним и кредиторами, который, судя по всему, и получил такое уголовно-правовое развитие», считает премьер-министр Дмитрий Медведев.

Происшествия В Москве завели дело на няню, истязавшую двойняшек СК завел уголовное дело на няню, которая избивала двойняшек на северо-западе Москвы, она задержана, сообщается на сайте столичного главка ведомства.

Экономика Медведев призвал «выжать все» из бурного роста экономики Рунета Экономика Рунета растет опережающими темпами - до 15% в год, бизнес и государство должны грамотно использовать этот бурный рост, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Происшествия В Татарстане восемь детей госпитализировали после посещения бассейна В Татарстане восемь детей госпитализировали после занятий в бассейне из-за жалоб на кашель, затрудненное дыхание, тошноту и головокружение.

Происшествия В Петербурге освободили лидера националистических группировок Осужденный за экстремизм Дмитрий Бобров по кличке "Шульц" освобожден из исправительной колонии по решению Невского районного суда Санкт-Петербурга.

Политика Британский парламент в третий раз отклонил соглашение с ЕС по Brexit Депутаты палаты общин в третий раз отвергли соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Против проголосовали 344 депутатов, за — 286.

Технологии Boston Dynamics представила робота-грузчика Компания Boston Dynamics, специализирующаяся на робототехнике, на своем YouTube-канале продемонстрировала робота Handle, оснащенного манипулятором с присосками для выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Политика Матвиенко наградили орденом Андрея Первозванного Президент РФ Владимир Путин наградил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Андрея Первозванного.

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Хоккей Чибисов и Загидулин продолжат карьеру в Северной Америке Как стало известно "СЭ", нападающий и голкипер "Магнитки" Андрей Чибисов и Артем Загидулин, скорее всего, не будут продлевать контракты с клубом и собираются подписать контракты с клубами НХЛ.

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Экономика Правила зачисления зарплат в России решили изменить Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.

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